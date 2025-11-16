Britney Spears compartió un video en la cama junto a Kim Kardashian: “Una familia cálida, hermosa y amable”

La cantante se filmó junto a Kim y Khloé en una cama, y elogió a la familia de las socialités Crédito: (Instagram/@britneyspears)

Britney Spears compartió un video en el que elogió a la familia Kardashian tras una reunión con Kim Kardashian y Khloé Kardashian en Calabasas, California.

El sábado 15 de noviembre, la cantante publicó en Instagram imágenes de un encuentro que incluyó momentos junto a las empresarias y sus hijas, y un ambiente familiar marcado por la cercanía.

“Una familia cálida, hermosa y amable… Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar”, escribió en la red social. “Fue un honor pasar tiempo con ustedes. Felices fiestas”.

La reunión se realizó en la residencia de Kim Kardashian en Hidden Hills, cerca de Los Ángeles, y estuvieron acompañadas por Cade Hudson, representante de Spears.

La estrella pop besa en la mejilla a las hermanas Kardashian durante su visita a Hidden Hills y resalta los lazos amistosos que mantienen hace más de una década (REUTERS/Instagram/@britneyspears)

En el video, la estrella pop aparece acostada en una cama con las hermanas Kardashian. Spears, en tono relajado, dice a la cámara: “Estamos descansando”, a lo que Khloé respondió en broma: “En nuestra cama geriátrica”.

Y la intérprete añade: “Sí, porque esta cama vibra”, antes de enfocar el borde y sorprenderse por su funcionamiento.

Segundos después, aparecen True Thompson y Chicago West, hijas de Khloé y Kim respectivamente, a quienes Spears anima mientras bailan y les pide que realicen splits de danza.

El clima en la habitación era familiar, con todos los presentes vestidos en pijamas. Kim vistió una bata negra y recogió su cabello, Khloé lució un pijama navideño y Britney optó por un conjunto amarillo y blanco.

Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Britney Spears posan en pijama, protagonizando un reencuentro espontáneo tras años sin compartir fotos públicas (Instagram)

Las imágenes publicadas mostraron a Spears y Kim recostadas en la cama, en una selfie donde la cantante saca la lengua y la empresaria envía un beso a la cámara. Otra fotografía, bajo luces rosas, retrató a las cuatro personas sentadas juntas.

Kim Kardashian, quien publicó una de las selfies acompañada del texto “Calabasas Nights”, registró el ambiente relajado del encuentro. Khloé Kardashian también compartió en redes una imagen del grupo, completando así la documentación audiovisual de la exclusiva reunión.

Los lazos entre Britney Spears y Kim Kardashian no son recientes. Ambas se conocen desde hace más de una década y existen registros de interacciones en conciertos y eventos privados.

El encuentro público más reciente previo a este se había producido en 2012, durante una actividad previa a la ceremonia de los Grammy.

Spears agradeció la hospitalidad de la familia Kardashian, calificándoles como cálidos y amables ante millones de personas en redes (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese entonces, fuentes señalaron que la empresaria había asistido a conciertos de Spears y que ambas mantenían una relación amistosa en la que dialogaban sobre temas cotidianos.

En 2021, la relación tomó un matiz más personal. Tras la emisión del documental Framing Britney Spears, Kim manifestó en sus redes empatía por las dificultades vividas por la cantante ante la presión de los medios.

“La manera en que los medios jugaron un rol tan grande en su vida puede ser muy traumático y realmente puede quebrar incluso a la persona más fuerte”, remarcó la empresaria.

Y añadió: “Nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juzgado para el entretenimiento de otros”. Además, Kim relató cómo la exposición mediática afectó su propio embarazo y la llevó a aislarse temporalmente.

La última foto pública entre Spears y Kim Kardashian había sido en 2012, lo que hizo especial esta reunión (EFE)

Una fuente cercana aseguró que la empresaria buscó acercarse a Spears durante sus problemas legales relacionados con la tutela, gesto de apoyo que la cantante valoró durante su proceso.

La presencia de la “Princesa del Pop” volvió a captar atención después de días de inactividad en redes sociales, tras la polémica generada por el libro publicado por su exesposo Kevin Federline, quien también es padre de sus dos hijos.

Poco después, Britney Spears publicó una respuesta a las acusaciones expuestas por su exmarido en sus memorias, tituladas You Thought You Knew.

“Ser amada incondicionalmente y con un corazón ingenuo como el mío, siempre siendo amenazada o cuando me hacen creer que soy la mala mientras otros se benefician de mi dolor…“, señaló.

La artista retomó su presencia en redes poco después de la polémica por el libro de memorias de su exesposo Kevin Federline (Grosby)

Asimismo, concluyó su mensaje cuestionando sus intenciones: "¿Por qué está tan enojado? Lo aterrador es que resulta convincente. Me deja alucinada cómo se detiene justo antes de llorar… ¿en serio?”.