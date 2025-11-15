Noche de pijamas y selfies: el inesperado reencuentro de Britney Spears con Kim y Khloé Kardashian

Britney Spears posa divertida junto a Kim y Khloé Kardashian en la inesperada reunión en Hidden Hills.(REUTERS/EFE/Instagram)

Britney Spears volvió a posar junto a Kim y Khloé Kardashian durante una reunión íntima que generó inmediato revuelo en redes sociales. El encuentro, ocurrido el viernes 14 de noviembre en la residencia de Kim en Hidden Hills, marcó la primera vez en 13 años que la estrella del pop y la empresaria eran fotografiadas juntas.

La reunión, descrita por Kim como “Calabasas Nights”, mostró a las tres figuras recostadas en una cama, haciendo gestos divertidos ante la cámara. El trío femenino estuvo acompañado por Cade Hudson, mánager de Spears y uno de sus grandes apoyos en los últimos años.

Las dos selfies que circularon en Instagram mostraron un ambiente informal. En la primera, compartida por Kim, Spears posa sacando la lengua mientras la fundadora de SKIMS envía un beso a la cámara y levanta el brazo.

Cade Hudson, el mánager de Spears, también participó de la noche de pijamas. (Captura: Instagram)

En otra imagen, tomada por Hudson, los cuatro aparecen sentados juntos con una iluminación rosa que domina la habitación. Es inevitable no relacionar esa atmósfera con la canción “Slumber Party” de Britney.

Todos los presentes vestían pijamas: Kim (45) eligió usar una bata negra con el cabello recogido en un moño pulido; Khloé apareció con un conjunto de pijama navideño, llevando el pelo suelto en ondas suaves. Por su parte, Spears se presentó con un conjunto amarillo y blanco.

La imagen de las tres celebridades juntas desató una ola de comentarios en redes (Captura: Instagram)

Una amistad antigua que sobrevivió a la tormenta mediática

Aunque la reunión sorprendió a muchos, Kim y Britney se conocían desde hacía más de una década.

Su último encuentro registrado había sido en un evento previo a los Grammy en 2012. En su momento, un insider le contó a US Weekly que la socialité había ido a su concierto varias veces y que ambas “se adoran”. Asimismo, la fuente contó que cuando se reunían hablaban de “cosas de chicas”, un vínculo cotidiano que se interrumpió con el paso del tiempo.

En 2021, Kim K expresó abiertamente su apoyo a Spears tras ver el documental Framing Britney Spears, en el cual se analizaba el papel de los medios y la industria en su deterioro emocional durante el periodo previo y posterior a su tutela legal.

La foto grupal recuerda la amistad que Spears y Kim cultivaron en los años 2000. (Europa Press)

En aquel momento, Kim compartió en su Instagram Story una reflexión en la que declaró que “la manera en la que los medios jugaron un rol tan grande en su vida puede ser muy traumatizante y realmente puede quebrar incluso a la persona más fuerte”.

Añadió además: “No importa cuán pública pueda parecer la vida de alguien, nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juzgado para el entretenimiento de otros”.

La empresaria también comparó esa presión mediática con la que ella misma enfrentó durante su embarazo de North. “Fui avergonzada semanalmente, lo que hizo que mis inseguridades fueran tan dolorosas que no podía salir de la casa durante meses”, escribió en 2021.

Por la empatía y la amistad que Kim sentía hacia Britney, una fuente afirmó a Closer Magazine que ella se acercó a la Princesa del Pop para ofrecerle su ayuda durante su batalla por terminar la tutela. En respuesta, Spears “apreció su apoyo”.

Britney reapareció en redes días después de desactivar su cuenta, en medio de la polémica por el libro de Federline. (Composición Infobae)

El reencuentro ocurre semanas después de que Spears volviera a estar en el foco de atención por la publicación del libro de memorias de Kevin Federline, su exesposo. En medio de la polémica, la intérprete de “Gimme More” desactivó su cuenta de Instagram por cinco días.

El 8 de noviembre, Spears volvió a las redes con una reflexión sobre “lo mucho que ha pasado este año” y un video en lencería.