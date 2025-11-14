Entretenimiento

Britney Spears retoma el contacto con sus hijos tras años de distanciamiento y acusaciones familiares

La reciente comunicación entre la artista y los adolescentes ocurre después de múltiples tensiones familiares expuestas por su expareja, quien detalló situaciones que generaron temor en los jóvenes y provocaron meses de alejamiento prolongado

Guardar
Los hijos Sean Preston y
Los hijos Sean Preston y Jayden James se alejaron de Britney Spears luego de episodios que describieron como impactantes según declaraciones de Kevin Federline. (Créditos: J.Sciulli/WireImage. Instagram)

Britney Spears ha retomado la comunicación con sus hijos Sean Preston y Jayden James después de un prolongado distanciamiento marcado por tensiones familiares y acusaciones públicas. La información fue confirmada por Kevin Federline, exmarido de la cantante y padre de los jóvenes, durante una reciente aparición en el programa Talk Shop Live. Según el ex bailarín, los jóvenes, hoy de 20 y 19 años, habían decidido cortar el contacto con su madre debido a “cosas impactantes” que habían presenciado en su casa.

Federline afirmó que, tras la publicación de la autobiografía de Spears, titulada You Thought You Knew, los hijos de la artista retomaron el diálogo con ella. Aunque dijo no haber conversado directamente con Britney, indicó que tenía constancia de que “ha hablado con nuestros hijos”, lo cual consideró un avance positivo. El exmarido de la intérprete expresó que espera que este proceso permita reconstruir los lazos: “Realmente espero que, a pesar de toda esta confusión, haya una luz al final del túnel”.

Un distanciamiento marcado por episodios preocupantes

En múltiples ocasiones, Federline ha ofrecido detalles sobre el deterioro de la relación entre Spears y sus hijos. Según declaró anteriormente, los jóvenes habían decidido alejarse de la cantante tras observar comportamientos que describió como “preocupantes” e incluso “aterradores”. Durante una entrevista en Piers Morgan Uncensored, expuso que uno de sus hijos lo llamó temiendo que “mamá fuera a morir” tras presenciar situaciones que lo alarmaron.

Aunque el ex bailarín evitó profundizar en los detalles específicos, alegó que ellos mismos deberían decidir si contar o no lo que presenciaron. Sin embargo, sí mencionó que Sean Preston decidió no volver a ver a su madre después de una visita a comienzos de año, mientras que Jayden James también dejó de frecuentarla en los últimos meses. Federline señaló que, según sus hijos, el temor estaba asociado a posibles problemas de abuso de sustancias, tema sobre el cual aseguró: “Absolutamente”.

Kevin Federline afirma que los
Kevin Federline afirma que los hijos retomaron comunicación con Britney Spears tras un periodo de distanciamiento motivado por comportamientos que calificó como preocupantes.

Por su parte, el Daily Mail publicó imágenes y videos que mostraban a Spears en un estado aparentemente inestable en un restaurante de lujo, y otro en el que conducía en sentido contrario por una autopista, lo que habría incrementado las preocupaciones entre quienes la rodean. Fuentes citadas por el medio insinuaron que el contenido del libro de Federline habría contribuido a una “espiral descendente” en el estado emocional de la cantante.

La autobiografía que reabrió heridas familiares

Tras años de silencio, Federline narró en sus memorias diversos episodios que, según él, ejemplifican el comportamiento errático de Spears durante su convivencia familiar. En el libro asegura que la artista llegó a golpear en la cara a su hijo Sean Preston, ofreció mariscos a Jayden pese a conocer su alergia y, en algunos momentos, habría deseado la muerte de sus propios hijos. También relató un episodio en el que Spears supuestamente se quedaba de pie frente a la habitación de los niños sosteniendo un cuchillo, así como otro en el que, según su versión, consumía cocaína mientras los amamantaba.

La publicación provocó una fuerte reacción de la cantante, quien expresó sentirse “harta” de lo que denominó “el constante gaslighting” de Federline. En una publicación de Instagram, describió el contenido del libro como extremadamente doloroso, especialmente por el impacto que podría tener en la percepción pública sobre ella.

Federline asegura que el temor
Federline asegura que el temor de los jóvenes por la salud de Britney Spears contribuyó a su decisión de cortar comunicación durante meses.

El equipo de representantes de Spears también se pronunció ante los señalamientos, alegando que Federline y otras personas estaban “beneficiándose a costa de ella”. Afirmaron que el exmarido de la cantante solía recibir manutención infantil, y que los pagos habían finalizado, insinuando que las memorias podrían estar motivadas, en parte, por intereses económicos.

Las tensiones tras el divorcio y la tutela

El matrimonio entre Britney Spears y Kevin Federline llegó a su fin en 2007, y un año después la cantante quedó bajo una tutela legal que se prolongó por trece años. Durante ese periodo, Federline obtuvo la custodia mayoritaria de los niños, quienes posteriormente se mudaron con él a Hawái. Aunque hubo intentos de reconciliación entre madre e hijos en años previos, el acercamiento no logró consolidarse.

En 2022, Federline confirmó públicamente que los jóvenes estaban distanciados de su madre. Desde entonces, los esfuerzos por reconstruir la relación han sido intermitentes. Sin embargo, el reciente contacto entre Britney y sus hijos podría marcar un punto de inflexión en medio de la tensión generada por las memorias del ex bailarín.

Federline aseguró que sus hijos “adoran a su madre” y que siempre ha querido que mantengan un vínculo fuerte con ella. Declaró que, aunque mucha gente crea que su libro agrava la situación, su intención es hacer todo lo posible para facilitar la reconciliación. “Si tengo que ser el malo para que ellos tengan una relación con su madre, lo seré”, afirmó.

Los comentarios de Kevin Federline
Los comentarios de Kevin Federline sobre su intención de facilitar el vínculo entre los hijos y Britney Spears reflejan la compleja relación familiar expuesta públicamente. (Insgtagram)

Un posible camino hacia la reconstrucción del vínculo

A pesar de las acusaciones, declaraciones cruzadas y episodios conflictivos, Federline considera que es posible recomponer el vínculo familiar. Explicó que sus hijos están “tratando de encontrar una manera” de acercarse a Spears y que la comunicación reciente es un paso alentador.

Mientras el entorno mediático sigue de cerca cada movimiento de la artista, Spears no ha respondido públicamente a las afirmaciones más recientes. El representante de la cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales tras la última consulta del Daily Mail.

Temas Relacionados

Britney SpearsKevin Federlinedistanciamiento familiarEntretenimientoreconciliación

Últimas Noticias

El hombre que acosó a Ariana Grande enfrenta cargos en Singapur y podría recibir multa de hasta 2.000 dólares

Tras el incidente se reveló que Johnson Wen, nombre del acusado, es un creador de contenido que a menudo intenta acercarse a celebridades

El hombre que acosó a

Billie Eilish llama “patético cobarde” a Elon Musk tras millonaria bonificación

La joven artista generó un intenso debate público tras cuestionar abiertamente la acumulación extrema de fortuna del director ejecutivo

Billie Eilish llama “patético cobarde”

El tráiler de “La empleada” revela la química explosiva entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en un thriller psicológico imperdible

La nueva película de Paul Feig, basada en la novela de Freida McFadden, muestra un adelanto cargado de misterio y promete ser uno de los grandes estrenos del próximo año en Argentina

El tráiler de “La empleada”

Cómo cambió el elenco de Avenida Brasil tras más de una década de su exitoso final

La expectativa crece ante la posibilidad de una nueva etapa para la historia que conquistó a millones

Cómo cambió el elenco de

La confesión de Billy Bob Thornton sobre su vida a los 70 años: “No me permito ser demasiado feliz, porque temo que algo pase”

El artista estadounidense compartió su visión sobre la plenitud y el miedo persistente que lo acompaña desde hace décadas. Entrevistado por Esquire, mostró una perspectiva única sobre la vida y el bienestar emocional

La confesión de Billy Bob
DEPORTES
Argentina vence 1 a 0

Argentina vence 1 a 0 con México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

TELESHOW
La propuesta de Maxi López

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

La incómoda pregunta de Mario Pergolini a Soy Rada sobre su posible salida del programa

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

INFOBAE AMÉRICA

Ramón Andrés y el discreto

Ramón Andrés y el discreto encanto de detenerse a pensar la realidad

Evo Morales moviliza a sus seguidores para la votación regional de 2026

Literatura, vanguardia y cocina fusión: Barcelona, invitada de honor en la FIL de Guadalajara

El papa León XIV inaugurará un nuevo ambulatorio para los pobres en la columnata de San Pedro

La Justicia británica declaró responsable a la minera BHP por el desastre de la represa Mariana en Brasil