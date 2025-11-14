Britney Spears retoma el contacto con sus hijos tras años de distanciamiento y acusaciones familiares

Los hijos Sean Preston y Jayden James se alejaron de Britney Spears luego de episodios que describieron como impactantes según declaraciones de Kevin Federline. (Créditos: J.Sciulli/WireImage. Instagram)

Britney Spears ha retomado la comunicación con sus hijos Sean Preston y Jayden James después de un prolongado distanciamiento marcado por tensiones familiares y acusaciones públicas. La información fue confirmada por Kevin Federline, exmarido de la cantante y padre de los jóvenes, durante una reciente aparición en el programa Talk Shop Live. Según el ex bailarín, los jóvenes, hoy de 20 y 19 años, habían decidido cortar el contacto con su madre debido a “cosas impactantes” que habían presenciado en su casa.

Federline afirmó que, tras la publicación de la autobiografía de Spears, titulada You Thought You Knew, los hijos de la artista retomaron el diálogo con ella. Aunque dijo no haber conversado directamente con Britney, indicó que tenía constancia de que “ha hablado con nuestros hijos”, lo cual consideró un avance positivo. El exmarido de la intérprete expresó que espera que este proceso permita reconstruir los lazos: “Realmente espero que, a pesar de toda esta confusión, haya una luz al final del túnel”.

Un distanciamiento marcado por episodios preocupantes

En múltiples ocasiones, Federline ha ofrecido detalles sobre el deterioro de la relación entre Spears y sus hijos. Según declaró anteriormente, los jóvenes habían decidido alejarse de la cantante tras observar comportamientos que describió como “preocupantes” e incluso “aterradores”. Durante una entrevista en Piers Morgan Uncensored, expuso que uno de sus hijos lo llamó temiendo que “mamá fuera a morir” tras presenciar situaciones que lo alarmaron.

Aunque el ex bailarín evitó profundizar en los detalles específicos, alegó que ellos mismos deberían decidir si contar o no lo que presenciaron. Sin embargo, sí mencionó que Sean Preston decidió no volver a ver a su madre después de una visita a comienzos de año, mientras que Jayden James también dejó de frecuentarla en los últimos meses. Federline señaló que, según sus hijos, el temor estaba asociado a posibles problemas de abuso de sustancias, tema sobre el cual aseguró: “Absolutamente”.

Kevin Federline afirma que los hijos retomaron comunicación con Britney Spears tras un periodo de distanciamiento motivado por comportamientos que calificó como preocupantes.

Por su parte, el Daily Mail publicó imágenes y videos que mostraban a Spears en un estado aparentemente inestable en un restaurante de lujo, y otro en el que conducía en sentido contrario por una autopista, lo que habría incrementado las preocupaciones entre quienes la rodean. Fuentes citadas por el medio insinuaron que el contenido del libro de Federline habría contribuido a una “espiral descendente” en el estado emocional de la cantante.

La autobiografía que reabrió heridas familiares

Tras años de silencio, Federline narró en sus memorias diversos episodios que, según él, ejemplifican el comportamiento errático de Spears durante su convivencia familiar. En el libro asegura que la artista llegó a golpear en la cara a su hijo Sean Preston, ofreció mariscos a Jayden pese a conocer su alergia y, en algunos momentos, habría deseado la muerte de sus propios hijos. También relató un episodio en el que Spears supuestamente se quedaba de pie frente a la habitación de los niños sosteniendo un cuchillo, así como otro en el que, según su versión, consumía cocaína mientras los amamantaba.

La publicación provocó una fuerte reacción de la cantante, quien expresó sentirse “harta” de lo que denominó “el constante gaslighting” de Federline. En una publicación de Instagram, describió el contenido del libro como extremadamente doloroso, especialmente por el impacto que podría tener en la percepción pública sobre ella.

Federline asegura que el temor de los jóvenes por la salud de Britney Spears contribuyó a su decisión de cortar comunicación durante meses.

El equipo de representantes de Spears también se pronunció ante los señalamientos, alegando que Federline y otras personas estaban “beneficiándose a costa de ella”. Afirmaron que el exmarido de la cantante solía recibir manutención infantil, y que los pagos habían finalizado, insinuando que las memorias podrían estar motivadas, en parte, por intereses económicos.

Las tensiones tras el divorcio y la tutela

El matrimonio entre Britney Spears y Kevin Federline llegó a su fin en 2007, y un año después la cantante quedó bajo una tutela legal que se prolongó por trece años. Durante ese periodo, Federline obtuvo la custodia mayoritaria de los niños, quienes posteriormente se mudaron con él a Hawái. Aunque hubo intentos de reconciliación entre madre e hijos en años previos, el acercamiento no logró consolidarse.

En 2022, Federline confirmó públicamente que los jóvenes estaban distanciados de su madre. Desde entonces, los esfuerzos por reconstruir la relación han sido intermitentes. Sin embargo, el reciente contacto entre Britney y sus hijos podría marcar un punto de inflexión en medio de la tensión generada por las memorias del ex bailarín.

Federline aseguró que sus hijos “adoran a su madre” y que siempre ha querido que mantengan un vínculo fuerte con ella. Declaró que, aunque mucha gente crea que su libro agrava la situación, su intención es hacer todo lo posible para facilitar la reconciliación. “Si tengo que ser el malo para que ellos tengan una relación con su madre, lo seré”, afirmó.

Los comentarios de Kevin Federline sobre su intención de facilitar el vínculo entre los hijos y Britney Spears reflejan la compleja relación familiar expuesta públicamente. (Insgtagram)

Un posible camino hacia la reconstrucción del vínculo

A pesar de las acusaciones, declaraciones cruzadas y episodios conflictivos, Federline considera que es posible recomponer el vínculo familiar. Explicó que sus hijos están “tratando de encontrar una manera” de acercarse a Spears y que la comunicación reciente es un paso alentador.

Mientras el entorno mediático sigue de cerca cada movimiento de la artista, Spears no ha respondido públicamente a las afirmaciones más recientes. El representante de la cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales tras la última consulta del Daily Mail.