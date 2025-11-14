Entretenimiento

Will Ferrell se vio obligado a interrumpir un rodaje tras sufrir una lesión

El actor de comedia quedó temporalmente fuera de actividades tras un incidente que ocurrió lejos del set, lo que obligó a ajustar el calendario de grabaciones y a reorganizar varias escenas previstas en Los Ángeles

Guardar
La producción televisiva debió detener
La producción televisiva debió detener su avance luego de que el protagonista enfrentara un inconveniente físico imprevisto, generando incertidumbre sobre el ritmo de trabajo y el impacto que tendrá en el estreno del proyecto humorístico(REUTERS/Aude Guerrucci)

El actor Will Ferrell, de 58 años, se ha visto obligado a pausar el rodaje de su nueva serie de comedia para Netflix después de sufrir una lesión fuera del set que le impide continuar con las grabaciones programadas. Aunque el incidente no fue grave, distintos informes señalan que el contratiempo ha sido suficiente para mantenerlo temporalmente fuera de acción. Según TMZ, la lesión impidió que el actor pudiera rodar de manera segura y cómoda las escenas previstas esta semana en Los Ángeles.

El medio estadounidense aseguró que por el momento no se conoce con exactitud cómo ocurrió la lesión, ni dónde se encontraba Ferrell al momento del incidente. Sin embargo, el problema físico fue lo bastante significativo como para que la producción determinara una pausa obligatoria.

La pausa inesperada llega en un momento en el que Ferrell se prepara para su regreso a la comedia televisiva, un formato al que no había vuelto desde sus inicios en “Saturday Night Live”. La serie marcará su debut como protagonista en una comedia diseñada específicamente para televisión por streaming.

La nueva serie de golf que marcará el regreso televisivo de Ferrell

La pausa llegó justo cuando
La pausa llegó justo cuando el elenco se preparaba para filmar secuencias importantes, en un proyecto que reúne a reconocidos nombres del entretenimiento y que marcaba una nueva etapa para su figura principal en televisión REUTERS/Aude Guerrucci

El proyecto, todavía sin título oficial, consta de diez episodios y sigue las aventuras de Lonnie “The Hawk” Hawkins, una leyenda ficticia del golf interpretada por Ferrell. El actor dará vida a un deportista con una carrera marcada por su personalidad particular y su presencia dominante en el circuito. Esta producción representa una nueva apuesta de Netflix por contenidos de comedia con figuras consolidadas.

El elenco incluye a Luke Wilson, quien interpretará a un golfista profesional rival del personaje de Ferrell. En la ficción, su personaje ya ha derrotado a “The Hawk” en dos ocasiones durante el campeonato del circuito. La colaboración entre ambos actores no es nueva, pues han compartido pantalla en títulos como Old School (2003), Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie (2004) y Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004).

Entre las estrellas previamente confirmadas también figura Jimmy Tatro, quien interpretará a Lance, el hijo del personaje de Ferrell, descrito como un golfista profesional talentoso por derecho propio. Asimismo, la actriz y comediante Fortune Feimster dará vida a Sam, una nueva caddie que podría convertirse en un inesperado amuleto de la suerte dentro de la historia.

Más incorporaciones al reparto y participación de Ferrell como productor

Will Ferrell aparece en un
Will Ferrell aparece en un evento en Los Ángeles días antes de que una lesión obligara a detener el rodaje de la serie de golf para Netflix. REUTERS/Aude Guerrucci

Otros nombres destacados dentro del reparto incluyen a Chris Parnell, exintegrante de “Saturday Night Live”, quien interpretará a Anton, un miembro de la junta directiva del PGA Tour descrito como un personaje difícil y altivo dentro de la narrativa. La actriz Katelyn Tarver también forma parte del equipo, interpretando a Natalie, una influencer muy activa en redes sociales y prometida del personaje de Tatro.

El actor David Hornsby, reconocido por su participación en la serie “It’s Always Sunny in Philadelphia”, dará vida a Radford, un hombre rico proveniente del sur que mantiene una relación con Stacy, personaje interpretado por la actriz Molly Shannon. Con este elenco, la producción combina figuras del humor estadounidense con perfiles emergentes y diversas personalidades vinculadas al mundo del entretenimiento.

Además de su labor como protagonista, Ferrell participa como coproductor ejecutivo del proyecto, lo que refuerza su involucramiento creativo en la serie. Su presencia detrás de cámaras ha sido parte de la apuesta de Netflix para potenciar la identidad cómica de la propuesta.

Reacciones iniciales y comentarios del público

La producción de la comedia
La producción de la comedia de Netflix se pausa temporalmente mientras Will Ferrell se recupera de una lesión ocurrida fuera del set. Kiyoshi Mio-Imagn Images

A pesar de la expectativa generada por el regreso del actor al género, la acogida inicial del proyecto entre parte del público ha sido tibia. En Reddit, algunos usuarios cuestionaron el enfoque de la serie e incluso señalaron que podría tratarse de una excusa para que los actores del reparto “cobren por jugar al golf”, comparando el proyecto con las comedias de vacaciones protagonizadas por Adam Sandler. Otros internautas indicaron que la serie solo funcionaría si se aborda el elitismo del golf, recordando ejemplos de humor como Caddyshack o Happy Gilmore.

Luke Wilson, quien comparte roles protagónicos con Ferrell, también ha sido mencionado en estas discusiones debido al tono humorístico asociado a su participación. Algunos usuarios señalaron que esta generación de actores cómicos se encuentra en una etapa vital en la que el golf se ha convertido en una actividad frecuente, lo que influye en la temática escogida para nuevos proyectos.

Estas reacciones no representan un consenso general, pero sí reflejan parte de la conversación en línea en torno a la serie, cuyo rodaje se vio momentáneamente interrumpido a raíz de la lesión de Ferrell.

Temas Relacionados

Will FerrellSerie de NetflixComedia de golfLuke WilsonEntretenimiento

Últimas Noticias

NewJeans regresa con su sello discográfico tras una larga batalla legal

La agrupación anunció la reanudación de sus actividades luego de decisiones emitidas por tribunales surcoreanos

NewJeans regresa con su sello

La película en la que Sylvester Stallone desafió a la muerte dos veces: “Fueron las escenas más peligrosas que he hecho”

El actor explicó que estuvo en riesgo de ahogarse durante el rodaje de “El demoledor”

La película en la que

La familia Osbourne arremete contra Roger Waters tras insultos a Ozzy: “Un ser humano miserable y repugnante”

Las declaraciones del exintegrante de Pink Floyd encendieron una ola de reproches públicos cuando el clan televisivo dedicó un segmento completo de su programa digital a condenar sus expresiones hacia el vocalista fallecido en junio

La familia Osbourne arremete contra

Lady Gaga revela que grabó “A Star Is Born” bajo los efectos del litio y vivió un ataque psicótico tras la película: “Me siento afortunada de estar viva”

La cantautora se sincera sobre sus luchas con la salud mental en una complicada época de su vida

Lady Gaga revela que grabó

De Moon Knight, a Star Wars y Frankenstein: Oscar Isaac desafía géneros y pone condiciones a los grandes estudios de Hollywood

El carismático actor atraviesa una etapa de reflexión profesional tras lograr éxitos en universos icónicos. Libertad creativa, guiones complejos e historias sólidas son algunas de las características que busca el intérprete en sus próximas producciones

De Moon Knight, a Star
DEPORTES
La durísima sanción a Alfredo

La durísima sanción a Alfredo Berti por su tenso cruce con Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

Mike Tyson aseguró que sabe por qué perdió contra Jake Paul: la razón por la que pidió la revancha

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

TELESHOW
La tristeza de Juana Repetto

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini durante sus vacaciones en Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola”

Sebastián Yatra llegó a la Argentina y sería parte de un episodio de MasterChef Celebrity

Lali Espósito elogió el lado menos conocido de Moria Casán en su debut en Eltrece: “Sensible, tierna y educada”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”

El Parlamento Europeo señaló a Rusia, China, Irán y otros seis regímenes como responsables del 80% de la represión transnacional

Estados Unidos advirtió de “consecuencias graves” para Gaza si el Consejo de Seguridad de la ONU no respalda el plan de Trump

Estados Unidos y Argentina anunciaron un histórico acuerdo comercial: qué incluye y cómo cambiará el vínculo bilateral