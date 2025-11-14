Will Ferrell se vio obligado a interrumpir un rodaje tras sufrir una lesión

La producción televisiva debió detener su avance luego de que el protagonista enfrentara un inconveniente físico imprevisto, generando incertidumbre sobre el ritmo de trabajo y el impacto que tendrá en el estreno del proyecto humorístico(REUTERS/Aude Guerrucci)

El actor Will Ferrell, de 58 años, se ha visto obligado a pausar el rodaje de su nueva serie de comedia para Netflix después de sufrir una lesión fuera del set que le impide continuar con las grabaciones programadas. Aunque el incidente no fue grave, distintos informes señalan que el contratiempo ha sido suficiente para mantenerlo temporalmente fuera de acción. Según TMZ, la lesión impidió que el actor pudiera rodar de manera segura y cómoda las escenas previstas esta semana en Los Ángeles.

El medio estadounidense aseguró que por el momento no se conoce con exactitud cómo ocurrió la lesión, ni dónde se encontraba Ferrell al momento del incidente. Sin embargo, el problema físico fue lo bastante significativo como para que la producción determinara una pausa obligatoria.

La pausa inesperada llega en un momento en el que Ferrell se prepara para su regreso a la comedia televisiva, un formato al que no había vuelto desde sus inicios en “Saturday Night Live”. La serie marcará su debut como protagonista en una comedia diseñada específicamente para televisión por streaming.

La nueva serie de golf que marcará el regreso televisivo de Ferrell

La pausa llegó justo cuando el elenco se preparaba para filmar secuencias importantes, en un proyecto que reúne a reconocidos nombres del entretenimiento y que marcaba una nueva etapa para su figura principal en televisión REUTERS/Aude Guerrucci

El proyecto, todavía sin título oficial, consta de diez episodios y sigue las aventuras de Lonnie “The Hawk” Hawkins, una leyenda ficticia del golf interpretada por Ferrell. El actor dará vida a un deportista con una carrera marcada por su personalidad particular y su presencia dominante en el circuito. Esta producción representa una nueva apuesta de Netflix por contenidos de comedia con figuras consolidadas.

El elenco incluye a Luke Wilson, quien interpretará a un golfista profesional rival del personaje de Ferrell. En la ficción, su personaje ya ha derrotado a “The Hawk” en dos ocasiones durante el campeonato del circuito. La colaboración entre ambos actores no es nueva, pues han compartido pantalla en títulos como Old School (2003), Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie (2004) y Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004).

Entre las estrellas previamente confirmadas también figura Jimmy Tatro, quien interpretará a Lance, el hijo del personaje de Ferrell, descrito como un golfista profesional talentoso por derecho propio. Asimismo, la actriz y comediante Fortune Feimster dará vida a Sam, una nueva caddie que podría convertirse en un inesperado amuleto de la suerte dentro de la historia.

Más incorporaciones al reparto y participación de Ferrell como productor

Will Ferrell aparece en un evento en Los Ángeles días antes de que una lesión obligara a detener el rodaje de la serie de golf para Netflix. REUTERS/Aude Guerrucci

Otros nombres destacados dentro del reparto incluyen a Chris Parnell, exintegrante de “Saturday Night Live”, quien interpretará a Anton, un miembro de la junta directiva del PGA Tour descrito como un personaje difícil y altivo dentro de la narrativa. La actriz Katelyn Tarver también forma parte del equipo, interpretando a Natalie, una influencer muy activa en redes sociales y prometida del personaje de Tatro.

El actor David Hornsby, reconocido por su participación en la serie “It’s Always Sunny in Philadelphia”, dará vida a Radford, un hombre rico proveniente del sur que mantiene una relación con Stacy, personaje interpretado por la actriz Molly Shannon. Con este elenco, la producción combina figuras del humor estadounidense con perfiles emergentes y diversas personalidades vinculadas al mundo del entretenimiento.

Además de su labor como protagonista, Ferrell participa como coproductor ejecutivo del proyecto, lo que refuerza su involucramiento creativo en la serie. Su presencia detrás de cámaras ha sido parte de la apuesta de Netflix para potenciar la identidad cómica de la propuesta.

Reacciones iniciales y comentarios del público

La producción de la comedia de Netflix se pausa temporalmente mientras Will Ferrell se recupera de una lesión ocurrida fuera del set. Kiyoshi Mio-Imagn Images

A pesar de la expectativa generada por el regreso del actor al género, la acogida inicial del proyecto entre parte del público ha sido tibia. En Reddit, algunos usuarios cuestionaron el enfoque de la serie e incluso señalaron que podría tratarse de una excusa para que los actores del reparto “cobren por jugar al golf”, comparando el proyecto con las comedias de vacaciones protagonizadas por Adam Sandler. Otros internautas indicaron que la serie solo funcionaría si se aborda el elitismo del golf, recordando ejemplos de humor como Caddyshack o Happy Gilmore.

Luke Wilson, quien comparte roles protagónicos con Ferrell, también ha sido mencionado en estas discusiones debido al tono humorístico asociado a su participación. Algunos usuarios señalaron que esta generación de actores cómicos se encuentra en una etapa vital en la que el golf se ha convertido en una actividad frecuente, lo que influye en la temática escogida para nuevos proyectos.

Estas reacciones no representan un consenso general, pero sí reflejan parte de la conversación en línea en torno a la serie, cuyo rodaje se vio momentáneamente interrumpido a raíz de la lesión de Ferrell.