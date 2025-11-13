Florence Pugh criticó a ciertos coordinadores de intimidad en Hollywood: “Soy bastante segura de mí misma”

Florence Pugh reveló que tuvo algunos problemas con coordinadores de intimidad en Hollywood. (REUTERS/Danny Moloshok)

Florence Pugh no teme hablar con franqueza, especialmente cuando se trata de los retos de filmar escenas íntimas en Hollywood.

La actriz británica, de 29 años, compartió en The Louis Theroux Podcast sus experiencias con los coordinadores de intimidad, una figura relativamente nueva en los rodajes que busca garantizar que los actores se sientan seguros durante secuencias sexuales.

“Estoy teniendo experiencias fantásticas con los coordinadores de intimidad. Sin embargo, también he tenido un ejemplo de mierda”, afirmó la protagonista de Thunderbolts.

Florence Pugh admitió que no siempre tuvo buenas experiencias con los coordinadores de intimidad. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

La artista, sin revelar nombres ni producciones, recordó una ocasión particularmente incómoda en la que la presencia del coordinador no contribuyó al proceso creativo.

“Simplemente lo hizo todo muy raro y muy incómodo, y no fue de ayuda. Parecía que quería ser parte del set de una manera que no ayudaba. Creo que es un trabajo que todavía está encontrando su lugar”, explicó.

La actriz, que ha participado tanto en dramas independientes como en grandes producciones de Hollywood —como Don’t Worry Darling, junto a Harry Styles, y Oppenheimer, con Cillian Murphy—, comentó que su carrera abarca tanto la era previa como la posterior a la inclusión de coordinadores de intimidad en los rodajes.

“Soy bastante segura de mí misma, feliz con mi cuerpo y siempre he podido asegurarme de que me escuchen. Dicho eso, aunque lo creía y lo sentía, hay muchas cosas que ahora reconozco que fueron completamente inapropiadas”, dijo.

Florence Pugh reconoció que con el tiempo se dio cuenta que había situaciones incorrectas en los sets. ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, Florence Pugh señaló que solo en los últimos años ha comprendido verdaderamente el valor que un buen coordinador puede aportar a una producción.

“He podido entender mejor el significado de todo eso trabajando con grandes coordinadores en escenas de sexo. Se trata de encontrar el relato dentro de la escena: qué tipo de sexo es, cómo se tocan los personajes, cuánto tiempo llevan juntos”, detalló.

Y añadió: “Cuando está bien manejado, deja de ser algo que simplemente tienes que superar y se convierte en parte de la narración”.

Asimismo, la estrella de Hollywood describió su mejor experiencia como una colaboración creativa genuina.

Florence Pugh aseveró que tuvo una gran experiencia con un coordinador de intimidad. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Todos en el set trabajan para pulir la escena. Cuando trabajé con un coordinador fantástico, me di cuenta de lo que había estado faltando: entender la danza de la intimidad en lugar de solo filmar una escena sexual”, señaló.

No obstante, fue clara en que la calidad de estos profesionales varía. “Hay buenos y malos coordinadores. Y gracias a los buenos he aprendido cuán efectivo puede ser su trabajo”, dijo.

Sus declaraciones también coinciden con las recientes revelaciones de Andrew Garfield, su coprotagonista en la película We Live in Time. El actor contó que durante una escena íntima ambos siguieron actuando más allá de lo planeado porque nunca escucharon al director gritar “¡corten!”.

“Nos metimos tanto en la escena que fuimos un poco más allá de lo que debíamos”, dijo Garfield entre risas en un evento con fans.

Andrew Garfield confesó que él y Florence Pugh se dejaron llevar en una escena por la falta de un coordinador de intimidad. (Captura de video)

Los comentarios de Florence Pugh llegan en un momento en que Hollywood sigue redefiniendo la manera en que aborda la sexualidad y el consentimiento en pantalla.

La figura del coordinador de intimidad —formalizada tras el movimiento #MeToo— busca garantizar que los actores tengan control sobre sus cuerpos y emociones.