Famosa chef de televisión murió tras la colisión y caída del helicóptero que piloteaba

Autoridades sudafricanas investigan las causas del accidente que cobró la vida de Mynie Steffens

Mynie Steffens fue hallada sin
Mynie Steffens fue hallada sin vida luego de que el helicóptero que pilotaba chocara contra líneas eléctricas. (Captura: Instagram/redes sociales)

La reconocida chef y presentadora sudafricana Mynie Steffens, una de las figuras más queridas de la televisión gastronómica de su país, murió a los 43 años tras sufrir un trágico accidente de helicóptero.

El incidente ocurrió el lunes 10 de noviembre en una zona rural del Eastern Cape, Sudáfrica.

De acuerdo con la información publicada por PEOPLE, Steffens, quien también era piloto, “estaba fumigando naranjas en una granja de cítricos fuera del pueblo de Patensie” poco antes de las 8 a. m.

En medio de la operación agrícola, su aeronave se estrelló tras golpear líneas eléctricas, según el Accidents and Incidents Investigations Division (AIID).

En un comunicado obtenido por el medio sudafricano George Herald y citado por Daily Mail, la agencia indicó:

“La información que tenemos a nuestra disposición indica que la piloto estaba realizando un vuelo de control de plagas cuando el helicóptero chocó contra líneas eléctricas y se estrelló. El vehículo aéreo resultó sustancialmente dañado por la fuerza del impacto”.

Imágenes del lugar del siniestro
Imágenes del lugar del siniestro mostraron restos del helicóptero entre los cultivos de naranja.(Captura: Instagram/redes sociales)

Imágenes difundidas por medios locales mostraron los restos de la aeronave entre la hierba de la finca, con partes del fuselaje destrozadas.

El siniestro ocurrió en la granja Roodegrond, y de acuerdo con The Sun, el propietario, Ruan Scheepers, relató que fueron sus trabajadores quienes lo alertaron sobre el accidente. “Fue una experiencia aterradora”, comentó.

Las autoridades de la Policía de Sudáfrica (SAPS) han abierto una investigación para determinar las causas exactas del siniestro, aunque hasta el momento no se han dado más detalles oficiales.

¿Quién era Mynie Steffens?

Mynie Steffens era una figura muy conocida en el panorama televisivo sudafricano. Además de su faceta como piloto, era autora de libros de cocina y copresentadora del programa Speel met Vuur (“Jugar con fuego”), emitido por VIA TV, un canal de estilo de vida.

Steffens era una piloto certificada,
Steffens era una piloto certificada, autora y figura de la televisión gastronómica de Sudáfrica.(Captura: Instagram/redes sociales)

Según PEOPLE, la chef creó el programa junto a su amiga de la infancia Aldi van der Walt, con quien se había reencontrado 16 años después de haberse conocido en el colegio. Juntas recorrieron Sudáfrica mostrando recetas inspiradas en la tradición local y en la cocina al fuego.

Steffens también publicó un libro homónimo basado en el programa, que se convirtió en un éxito editorial entre los amantes de la gastronomía rústica.

De acuerdo con The Sun, su pasión por cocinar al fuego se remontaba a su niñez, cuando empezó a experimentar con parrillas y fogones en su casa familiar.

Amigos y seguidores de Mynie
Amigos y seguidores de Mynie Steffens inundaron las redes sociales con mensajes de condolencia y recuerdos.(Captura: Instagram/redes sociales)

Su compañera Aldi van der Walt recordó en conversación con el medio IOL, que Steffens “vivió la vida al máximo” y era una mujer “llena de ideas que se transformaban en proyectos exitosos”.

“Podía hacer tiempo para personas de todos los ámbitos de la vida, y esa era su prioridad”, declaró.

Van der Walt, visiblemente afectada por la pérdida, describió la muerte de su amiga como “un golpe enorme” y una “pérdida trágica”.

“Recuerdo que durante nuestros viajes de filmación me impresionaba que no dejara que el horario o el tiempo interfirieran cuando consideraba importante mostrar compasión o hacer que alguien se sintiera valorado”, dijo.

Por otro lado, la cadena VIA TV, donde Steffens desarrolló gran parte de su carrera televisiva, publicó un emotivo mensaje en su página de Facebook.

“Descansa en paz, Mynie Steffens. Fuiste aventurera hasta el final. Con #SpeelMetVuur nos mostraste cómo enfrentar la vida con curiosidad y valentía”.

