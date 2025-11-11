Entretenimiento

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá un musical inspirado en “Alicia en el país de las maravillas”

Tras seis nominaciones al Grammy, la cantante da el salto al cine con un musical inspirado en el clásico escrito por Lewis Carroll

Guardar
Sabrina Carpenter se prepara para
Sabrina Carpenter se prepara para sr la cabeza de una nueva cinta de "Alicia en el país de las maravillas". (Jordan Strauss/Invision/AP)

Sabrina Carpenter, una de las estrellas pop más destacadas del momento, está lista para conquistar la pantalla grande.

La cantante y actriz encabezará su primera gran producción cinematográfica con un nuevo musical de Universal Pictures, inspirado en el clásico literario de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas.

El proyecto, aún sin título, contará con la dirección y el guion de Lorene Scafaria, cineasta detrás del éxito Hustlers (2019), protagonizado por Jennifer Lopez.

Según Variety, la historia ofrecerá una reinterpretación moderna y musical del universo surrealista creado por Carroll, combinando la estética onírica del cuento con el estilo pop característico de Carpenter.

Sabrina Carpenter protagonizará una versión
Sabrina Carpenter protagonizará una versión moderna de "Alicia en el país de las maravillas". (REUTERS/Kylie Cooper)

Además de protagonizar la cinta, la cantante también será productora, a través de su compañía At Last Productions, junto con Marc Platt, productor de La La Land y Wicked, bajo el sello Marc Platt Productions.

Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton completan el equipo de producción por parte de Alloy Entertainment, mientras que Ryan Jones y Jacqueline Garell supervisarán el proyecto para Universal.

La noticia llega en uno de los momentos más exitosos de la carrera de Sabrina Carpenter. Apenas la semana pasada, la artista de 25 años obtuvo seis nominaciones al Grammy por su séptimo álbum de estudio, Man’s Best Friend, incluyendo Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Su anterior disco, Short n’ Sweet (2024), marcó su consagración internacional y se convirtió en un fenómeno tanto comercial como crítico.

Sabrina Carpenter recibió seis nominaciones
Sabrina Carpenter recibió seis nominaciones al Grammy por su disco "Man's Best Friend". (Island Records via AP)

Aunque el público la conoce principalmente como cantante, la famosa no es ajena a la actuación. Su carrera comenzó en Disney Channel y posteriormente participó en producciones como Tall Girl (Netflix) y The Hate U Give.

No obstante, este nuevo musical será su primer papel protagónico en una gran producción de Hollywood, y su regreso al cine tras centrarse en la música los últimos años.

Fuentes cercanas a la producción, informaron a Variety que fue la propia Sabrina Carpenter quien presentó la idea a Universal en 2024, interesada en crear un proyecto musical que uniera su pasión por la actuación y su talento como intérprete.

Sabrina Carpenter fue quien propuso
Sabrina Carpenter fue quien propuso a Universal Picures realizar la cinta. (REUTERS/Kylie Cooper)

Con el paso del tiempo, el concepto evolucionó hasta convertirse en una reinterpretación del universo de Alicia, con la visión creativa de Scafaria.

La directora, además de su éxito con Hustlers, ha trabajado en series aclamadas como Succession y I Love L.A., de HBO. Entre sus créditos anteriores destacan las comedias The Meddler y Seeking a Friend for the End of the World. Actualmente, se prepara para dirigir el thriller Jonty, producido por A24 y protagonizado por Jesse Plemons y Cole Escola.

Curiosamente, no es la primera vez que Carpenter se asocia a un proyecto inspirado en Alicia en el país de las maravillas. En 2020, Netflix había adquirido una propuesta musical del mismo tema producida por su compañía At Last Productions, pero la película nunca se concretó.

Sabrina Carpenter quiso aliarse
Sabrina Carpenter quiso aliarse con Netflix para una cinta musical. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuatro años después, con una carrera más consolidada y el respaldo de un gran estudio, la idea finalmente se materializa bajo el sello de Universal.

El proyecto aún no tiene fecha de inicio de rodaje ni elenco confirmado, pero fuentes del estudio aseguran que se trata de una de las producciones musicales más ambiciosas de la compañía para los próximos años.

Temas Relacionados

Sabrina CarpenterAlicia en el país de las maravillasDisneyLewis Carrollestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Travis Scott suma diez nominaciones a los Grammy y mantiene la esperanza de lograr su primer premio

El rapero estadounidense figura entre los artistas más destacados, pero nunca galardonados. Optimismo, reconocimiento futuro y una presencia vigente lo posiciona como uno de los favoritos en cada entrega

Travis Scott suma diez nominaciones

Hailey Bieber habló sobre cómo lleva su matrimonio con Justin Bieber: “Nos lo tomamos un día a la vez”

La modelo reflexionó sobre la maternidad y su relación con el cantante con quien tiene seis años de matrimonio

Hailey Bieber habló sobre cómo

La trilogía fallida de Kevin Costner que le dejó un sabor amargo: “Tenía potencial, pero la arruinaron”

El actor cree que “Mr. Brooks” merecía haber continuado como una franquicia

La trilogía fallida de Kevin

A la espera del debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el regreso de villanos icónicos entusiasma a los fanáticos

El Universo Cinematográfico de Marvel prepara películas y series con antagonistas clásicos y nuevas amenazas. Desafíos inéditos y renovación de personajes serán claves antes del esperado evento, según Hobby Consolas

A la espera del debut

‘Toy Story 5′: Disney estrena el primer adelanto de la esperada secuela

Tom Hanks y Tim Allen retoman sus icónicos papeles en la quinta entrega de la franquicia

‘Toy Story 5′: Disney estrena
DEPORTES
Pierre Gasly reveló detalles de

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

La dura crítica de Latorre a Gallardo tras la derrota de River ante Boca: “Un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones”

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la apasionante definición del Torneo Clausura: el cronograma completo

Furor por los looks de los jugadores de Boca en su vuelta a la práctica tras el Superclásico: Paredes y Dua Lipa, los “dueños” de los memes

Las perlitas del entrenamiento de Argentina: el show de golazos, los looks de Messi y De Paul y el gesto de Mastantuono

TELESHOW
El romántico intercambio de Tini

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

Roberto Pettinato y Jimena Heredia disfrutaron sus primeras vacaciones juntos en Aruba

El video inédito de la boda secreta del doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Las Vegas, con “Elvis” como testigo

La drástica reacción de Mauro Icardi luego de la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Vacunarse salva vidas: el Perú

Vacunarse salva vidas: el Perú refuerza la protección gratuita nacional ante enfermedades prevenibles

Apagón nacional en República Dominicana: un fallo masivo dejó al país sin luz y paralizó servicios esenciales

Taiwán busca consolidar su presencia diplomática en Europa ante el asedio del régimen de China

Cómo ser el mejor copiloto en una rodada de motociclistas

Cómo será el proceso de investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay