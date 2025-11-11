Sabrina Carpenter protagonizará y producirá un musical inspirado en “Alicia en el país de las maravillas”

Sabrina Carpenter se prepara para sr la cabeza de una nueva cinta de "Alicia en el país de las maravillas". (Jordan Strauss/Invision/AP)

Sabrina Carpenter, una de las estrellas pop más destacadas del momento, está lista para conquistar la pantalla grande.

La cantante y actriz encabezará su primera gran producción cinematográfica con un nuevo musical de Universal Pictures, inspirado en el clásico literario de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas.

El proyecto, aún sin título, contará con la dirección y el guion de Lorene Scafaria, cineasta detrás del éxito Hustlers (2019), protagonizado por Jennifer Lopez.

Según Variety, la historia ofrecerá una reinterpretación moderna y musical del universo surrealista creado por Carroll, combinando la estética onírica del cuento con el estilo pop característico de Carpenter.

Sabrina Carpenter protagonizará una versión moderna de "Alicia en el país de las maravillas". (REUTERS/Kylie Cooper)

Además de protagonizar la cinta, la cantante también será productora, a través de su compañía At Last Productions, junto con Marc Platt, productor de La La Land y Wicked, bajo el sello Marc Platt Productions.

Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton completan el equipo de producción por parte de Alloy Entertainment, mientras que Ryan Jones y Jacqueline Garell supervisarán el proyecto para Universal.

La noticia llega en uno de los momentos más exitosos de la carrera de Sabrina Carpenter. Apenas la semana pasada, la artista de 25 años obtuvo seis nominaciones al Grammy por su séptimo álbum de estudio, Man’s Best Friend, incluyendo Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Su anterior disco, Short n’ Sweet (2024), marcó su consagración internacional y se convirtió en un fenómeno tanto comercial como crítico.

Sabrina Carpenter recibió seis nominaciones al Grammy por su disco "Man's Best Friend". (Island Records via AP)

Aunque el público la conoce principalmente como cantante, la famosa no es ajena a la actuación. Su carrera comenzó en Disney Channel y posteriormente participó en producciones como Tall Girl (Netflix) y The Hate U Give.

No obstante, este nuevo musical será su primer papel protagónico en una gran producción de Hollywood, y su regreso al cine tras centrarse en la música los últimos años.

Fuentes cercanas a la producción, informaron a Variety que fue la propia Sabrina Carpenter quien presentó la idea a Universal en 2024, interesada en crear un proyecto musical que uniera su pasión por la actuación y su talento como intérprete.

Sabrina Carpenter fue quien propuso a Universal Picures realizar la cinta. (REUTERS/Kylie Cooper)

Con el paso del tiempo, el concepto evolucionó hasta convertirse en una reinterpretación del universo de Alicia, con la visión creativa de Scafaria.

La directora, además de su éxito con Hustlers, ha trabajado en series aclamadas como Succession y I Love L.A., de HBO. Entre sus créditos anteriores destacan las comedias The Meddler y Seeking a Friend for the End of the World. Actualmente, se prepara para dirigir el thriller Jonty, producido por A24 y protagonizado por Jesse Plemons y Cole Escola.

Curiosamente, no es la primera vez que Carpenter se asocia a un proyecto inspirado en Alicia en el país de las maravillas. En 2020, Netflix había adquirido una propuesta musical del mismo tema producida por su compañía At Last Productions, pero la película nunca se concretó.

Sabrina Carpenter quiso aliarse con Netflix para una cinta musical. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuatro años después, con una carrera más consolidada y el respaldo de un gran estudio, la idea finalmente se materializa bajo el sello de Universal.

El proyecto aún no tiene fecha de inicio de rodaje ni elenco confirmado, pero fuentes del estudio aseguran que se trata de una de las producciones musicales más ambiciosas de la compañía para los próximos años.