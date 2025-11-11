La hija de Michael Jackson mostró el “hueco en la nariz” que le dejó el abuso de drogas

Paris Jackson reveló que tiene una perforación en el tabique nasal causada por el consumo de sustancias. (Captura de video/REUTERS)

Paris Jackson explicó las secuelas físicas que le dejaron las adicciones que tenía en su pasado. La actriz, modelo y cantante de 27 años se sinceró al mostrar, a través de un video publicado en TikTok el 10 de noviembre, la perforación en el tabique de su nariz causada por el consumo de sustancias. Esa es una marca permanente de una etapa que ella asegura que “arruinó” su vida.

Tras decir que “nunca antes había hablado sobre esto”, la hija de Michael Jackson comentó que produce “un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz”, a raíz de tener el tabique perforado.

El orificio entre las fosas nasales fue visible en cámara cuando Paris encendió la linterna de su celular y la colocó cerca a su nariz.

Luego, con su característico humor ácido, apuntó: “Y eso es por lo que piensan que es. No consuman drogas, niños”.

Paris Jackson compartió su historia para alertar a jóvenes sobre los peligros de las drogas. (Captura de video)

Expertos citados por Daily Mail explican que la perforación del tabique se produce por la destrucción del tejido que separa las fosas nasales y puede ser causada por inhalar cocaína u otras sustancias, además de sprays nasales excesivos, lesiones o infecciones

La artista añadió que convive con este problema desde los 20 años y que afecta incluso a su profesión. Para ella, el silbido “es una molestia” cuando está en el estudio de grabación. “Podría pasar un fideo spaghetti por el agujero”, bromeó.

Aunque el daño en la nariz puede repararse mediante intervención quirúrgica, Paris aseguró que no quiere someterse a una operación. Esa decisión se debe a que la modelo está sumamente comprometida con su sobriedad y quiere evitar el riesgo de caer en dependencia de medicamentos.

“Estoy casi seis años sobria y tienes que tomar pastillas cuando haces una cirugía tan bestia; y no quiero jugar con eso”.

La actriz dijo que puede ser incómodo grabar en el estudio por su condición nasal (Instagram)

Una vida nueva tras la adicción

La revelación sobre su nariz se produce apenas un mes después de su emotivo discurso en los Friendly House Awards, un evento dedicado a la recuperación de mujeres con adicciones, donde recibió el Shining Star Award. Allí habló del profundo impacto que tuvo en su existencia haber dejado las drogas.

“No solo recuperé mi vida. Encontré una mejor”, declaró, de acuerdo con People. “Siento que estar sobria fue como haber tenido un accidente automovilístico, porque todo lo que empujé al asiento trasero avanzó con el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar la vida en los términos de la vida”.

Paris celebró a inicios de este año el haber logrado estar lejos de la heroína y las sustancias por cinco años, algo que agradeció con una reflexión cruda sobre su identidad pasada.

“Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre. La gratitud apenas define superficialmente esto. Es debido a la sobriedad que ahora puedo sonreír”, escribió.

Paris Jackson attends a Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) event in the Universal City area of Los Angeles, California, U.S., May 20, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

“Puedo hacer música, puedo disfrutar el amor de mis perros y mi gato. Puedo sentir el dolor en toda su gloria. Puedo lamentarme, puedo reír, puedo bailar y puedo confiar”, celebró en sus redes sociales.

La hija del Rey del Pop ha hablado en distintas ocasiones de la depresión y adicciones que marcaron su adolescencia. Según consignó Rolling Stone en 2017, algunas de sus decenas de tatuajes cubren cicatrices de autolesiones o antiguos puntos de inyección de drogas. Ella misma admitió que intentó quitarse la vida más de una vez antes de ingresar a una escuela terapéutica en Utah.

Hoy, la joven asegura ser “una persona completamente distinta”. Y aunque reconoce que siempre habrá secuelas —como esa perforación nasal que ahora decidió visibilizar— aprovecha su experiencia para advertir a las nuevas generaciones de los peligros de entregarle su vida a las drogas.