A la espera del debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el regreso de villanos icónicos entusiasma a los fanáticos

Robert Downey Jr. debutará como Doctor Doom en la esperada película "Avengers: Doomsday", prevista para 2026 (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Marvel Studios)

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para una sucesión de villanos que marcarán el rumbo de la franquicia antes del esperado debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en Avengers: Doomsday, previsto para 2026.

Según Hobby Consolas, la estrategia de Marvel contempla tanto el regreso de antagonistas clásicos como la introducción de nuevas amenazas y personajes de moral ambigua, en una apuesta por revitalizar el interés de los seguidores a través de películas y series que precederán al gran evento coral.

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

La revelación de Downey Jr. como Doctor Doom causó un gran furor entre los fanáticos

Antes de la llegada de Doctor Doom, la franquicia desplegará una galería de antagonistas en diferentes formatos, con el objetivo de mantener la expectación y ofrecer desafíos inéditos a sus héroes. Hobby Consolas destaca que este enfoque busca recuperar el impulso del UCM, combinando figuras icónicas con sorpresas que trascienden el género tradicional de superhéroes.

Villanos en “Spider-Man: Brand New Day” y personajes de moral ambigua

Uno de los primeros escenarios donde se manifestará esta estrategia será en Spider-Man: Brand New Day, la próxima película protagonizada por Tom Holland, luego de lo que fue Spider-Man: No Way Home (2021).

Aunque la trama se mantiene en secreto, ya se ha confirmado el regreso de Scorpion (Michael Mando), quien retoma su papel tras su aparición en Spider-Man: Homecoming (2018).

"Spider-Man: Brand New Day" confirma el regreso de Scorpion como uno de los villanos principales de la nueva película (Foto: YouTube/@Michael Mando)

A él se sumará Tombstone (Marvin Jones III), ampliando la lista de adversarios del héroe arácnido. Además, Hobby Consolas señala que circulan rumores sobre la posible intervención de personajes de moral ambigua, como The Punisher (Jon Bernthal), quien podría mostrar su faceta más problemática, y Hulk (Mark Ruffalo), que presentaría un lado más salvaje y menos controlado que en sus últimas apariciones.

Estos cambios anticipan una evolución en la caracterización de los personajes, alejándose de los arquetipos convencionales.

Nuevos antagonistas en “VisionQuest” y “Tu amigo y vecino Spider-Man”

La expansión de villanos no se limitará al cine. En la serie VisionQuest, el personaje de Vision (Paul Bettany) enfrentará a una tríada de antagonistas: Ultrón (James Spader), Jocasta (T’Nia Miller) y Paladín (Todd Stashwick).

La serie "VisionQuest" introduce a Ultrón, Jocasta y Paladín como los nuevos villanos que desafiarán a Vision en Disney+

Esta producción, según Hobby Consolas, promete explorar conflictos internos y externos, con la presencia de viejos conocidos y nuevas amenazas que pondrán a prueba al protagonista en distintos niveles.

Por su parte, la segunda temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man en Disney+ incorporará a Venom, uno de los rivales más emblemáticos del universo del trepamuros, cuya llegada augura enfrentamientos de alto voltaje.

A este simbionte se sumarán Camaleón y Doctor Octopus, dos villanos que han dejado huella en la historia de Spider-Man y que ahora regresan para complicar aún más la vida del héroe. Hobby Consolas subraya que estas incorporaciones refuerzan la apuesta de Marvel por combinar nostalgia y novedad en sus próximas entregas.

Sorpresas y expectativas antes de “Avengers: Doomsday”

La segunda temporada de "Tu amigo y vecino Spider-Man" en Disney+ confirma la llegada de Venom como rival central (Captura del tráiler oficial)

En un giro dentro de la franquicia, LEGO Marvel Avengers: Strange Tails, una de las producciones previas a Avengers: Doomsday, presentará a las redes sociales como el principal antagonista, según informa Hobby Consolas.

Esta propuesta introduce una reflexión sobre los desafíos contemporáneos, ampliando el espectro de villanos más allá de los tradicionales supervillanos y explorando problemáticas actuales que afectan tanto a los personajes como a la audiencia.

La expectativa por la llegada de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en Avengers: Doomsday sigue creciendo, pero Marvel ha diseñado un recorrido repleto de desafíos y sorpresas para sus héroes y espectadores. Antes de enfrentarse a los grandes villanos clásicos, los protagonistas del UCM deberán superar obstáculos que, en ocasiones, reflejan los dilemas y amenazas del mundo real.