Ace Frehley: la causa de muerte del exguitarrista de KISS ha sido revelada

Ace Frehley falleció el pasado 16 de octubre Credit: A&E Television Networks / Album

El mundo del rock perdió a una de sus figuras más emblemáticas con la muerte de Ace Frehley, guitarrista original y cofundador de KISS, cuya causa oficial de fallecimiento se conoció tras la publicación del informe forense del condado de Morris, Nueva Jersey.

Frehley, quien tenía 73 años, murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída, según detalló el informe citado por Daily Mail y TMZ. La muerte fue clasificada como accidental, cerrando así semanas de especulaciones y conmoción entre sus seguidores y la comunidad musical.

El informe forense, al que accedieron Daily Mail y TMZ, precisó que Frehley sufrió una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural —acumulación de sangre entre el cerebro y su capa protectora— y un accidente cerebrovascular. Estos hallazgos médicos confirmaron que el desenlace fatal se debió a las graves lesiones sufridas tras la caída en su domicilio de Nueva Jersey. La noticia de la causa oficial se conoció el 10 de noviembre de 2025, semanas después de que el músico colapsara en su estudio y fuera hospitalizado de urgencia.

Ace Frehley murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída (People)

La salud de Frehley se deterioró rápidamente tras el accidente doméstico. Fuentes cercanas al artista informaron a TMZ que permaneció varios días conectado a un respirador artificial, sin mostrar mejoría significativa. Ante este panorama, la familia tomó la difícil decisión de retirarle el soporte vital, un acto que describieron como devastador pero necesario para garantizarle una partida en condiciones de paz y rodeado de sus seres queridos. En los días previos a su muerte, Frehley había cancelado todos sus compromisos musicales, una decisión que él mismo calificó de “difícil” en un mensaje dirigido a sus seguidores a través de Instagram.

La familia de Frehley expresó su profundo dolor en un comunicado recogido por Rolling Stone y Daily Mail, en el que manifestaron sentirse “completamente devastados y con el corazón roto” por la pérdida. No obstante, hallaron consuelo en haber podido acompañarlo en sus últimos momentos, brindándole palabras y pensamientos de amor y serenidad. “En sus últimos instantes, tuvimos la fortuna de rodearlo con cariño, pensamientos pacíficos, oraciones e intenciones mientras partía de este mundo”, señalaron. Los familiares destacaron además el legado del músico, su sentido del humor y la generosidad que mostró a lo largo de su vida.

El último mensaje de Ace Frehley anunciaba la cancelación de su gira debido a problemas de salud REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Las reacciones en el entorno de KISS y en la industria musical no se hicieron esperar. Paul Stanley y Gene Simmons, compañeros fundadores de la banda, expresaron su consternación en la que calificaron a Frehley como “un soldado del rock esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos más formativos de la historia de la banda”. Ambos subrayaron que Frehley “es y siempre será parte del legado de Kiss”, y enviaron sus condolencias a la familia y a los seguidores del grupo en todo el mundo. Peter Criss, el otro miembro original, también se sumó a los homenajes, mientras que músicos y fanáticos de distintas generaciones recordaron la influencia de Frehley en el desarrollo del rock.

Ace Frehley fue el primer integrante original de KISS en fallecer. La banda, fundada en 1973, se distinguió por su innovadora puesta en escena y su impacto en la cultura popular, siendo incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014. Frehley dejó el grupo en 1982 para iniciar su proyecto Frehley’s Comet, pero regresó en 1996 para la gira de reunión y permaneció activo hasta 2002, continuando luego su carrera como solista. En una entrevista concedida a Antihero en abril de 2024, Frehley expresó su orgullo por haber forjado una trayectoria exitosa fuera de Kiss y por haber inspirado a nuevas generaciones de guitarristas. “Casi todos los guitarristas que conozco, al menos un 75 por ciento, me dicen: ‘Tomé la guitarra por ti. Cuando escuché Alive!, decidí aprender tus canciones’”, relató el músico, quien consideraba ese impacto como su mayor legado.

Ace Frehley se convierte en el primer miembro fundador de KISS en morir (Foto: Dave Allocca / Starpix / Shutterstock)

A lo largo de su carrera, Frehley revolucionó el espectáculo en vivo con guitarras que emitían luz, humo y pirotecnia, marcando tendencia en la industria y dejando una huella imborrable en la historia del rock. Su contribución artística y su carisma sobre el escenario continúan inspirando a músicos y fanáticos, asegurando que su memoria permanezca viva en la cultura musical.