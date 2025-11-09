Entretenimiento

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair”: así será la versión extendida de la saga que llegará a los cines

La saga de venganza protagonizada por Uma Thurman vuelve a la pantalla grande

Guardar
La edición integral dirigida por Quentin Tarantino que reúne ambas películas originales con material inédito Crédito: (Lionsgate)

El director Quentin Tarantino anunció el estreno en cines de una versión unificada y extendida de su saga de venganza, titulada Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

La película combina Kill Bill: Vol. 1 (2003) y Kill Bill: Vol. 2 (2004) en un solo largometraje, que por primera vez se estrenará de manera comercial y nacional en salas de Estados Unidos el 5 de diciembre.

La duración total es de 281 minutos, incluyendo un intermedio de 15 minutos, y ofrecerá a los espectadores una experiencia inédita de más de cuatro horas que incorpora una secuencia de anime nunca antes vista.

La distribución estará a cargo de Lionsgate, que confirmó que el lanzamiento abarcará todos los principales mercados de Norteamérica.

La versión completa de la
La versión completa de la saga de Quentin Tarantino se estrenará en cines de Estados Unidos tras años de exhibiciones limitadas en eventos especiales (Lionsgate)

El plan de exhibición contempla, además de funciones convencionales, proyecciones especiales en 35 mm y 70 mm, para las cuales se prepararon nuevas copias físicas de la película.

El film reunirá en pantalla grande por primera vez y de manera continua las dos partes originales, que habían sido concebidas, rodadas y montadas inicialmente como un solo largometraje antes de dividirse debido a su duración.

El elenco principal sigue encabezado por Uma Thurman, quien interpreta a La Novia, personaje que sobrevive a un ataque letal durante su ensayo de boda perpetrado por su antiguo jefe y pareja, Bill (interpretado por David Carradine).

Tras ser dejada en estado crítico y perder a su hija, el personaje de Thurman inicia una búsqueda de venganza que incluye a los cuatro miembros restantes del escuadrón Deadly Viper Assassination Squad y culmina en un enfrentamiento final con Bill.

"Kill Bill: The Whole Bloody
"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" fusiona las dos entregas originales en un solo largometraje de más de cuatro horas con material inédito (Lionsgate)

En declaraciones recogidas por EW, Quentin Tarantino recapituló la trama de la saga. La Novia busca justicia luego de que Bill le dispara en la cabeza y le arrebata a su hija por nacer.

La misión de venganza incluye el seguimiento y confrontación con cada miembro implicado en su tragedia, hasta llegar al propio Bill.

El estreno de Kill Bill: The Whole Bloody Affair marca la primera vez que la edición completa se distribuye a gran escala y de modo continuo fuera de proyecciones evento limitadas.

Hasta ahora, la versión se había presentado únicamente en contadas ocasiones: su primera aparición fue en el Festival de Cannes de 2006, utilizando una copia personal de Tarantino subtitulada en francés; años más tarde, el director proyectó esta versión en su cine New Beverly de Los Ángeles en 2011.

Uma Thurman protagoniza la historia
Uma Thurman protagoniza la historia de venganza que marcó la filmografía de Tarantino y regresa a la pantalla grande en su visión original (Lionsgate)

El verano pasado, la película regresó brevemente al Vista Theater, propiedad del propio Tarantino, como evento especial.

La creación de Kill Bill fue originalmente pensada como una sola película, pero la producción se dividió en dos entregas debido a su extensión. Las dos partes se estrenaron con seis meses de diferencia y sumaron una recaudación mundial de más de 330 millones de dólares.

En cuanto a futuras entregas de la saga, Quentin Tarantino ha mostrado a lo largo de los años interés en la posibilidad de una tercera parte. El realizador barajó la idea de retomar la historia dos décadas después de los sucesos de Kill Bill: Vol. 2, mostrando un periodo de paz entre La Novia y su hija, B.B. Kiddo.

Según declaraciones del propio Tarantino, la idea incluía el deseo de contar con Uma Thurman y su hija en la vida real, Maya Hawke, para los papeles principales. Además, personajes como Elle Driver (interpretada por Daryl Hannah) y Sophie Fatale (interpretada por Julie Dreyfus), así como una posible aparición de la hermana gemela de Gogo (Chiaki Kuriyama), también formarían parte del relato.

El director descartó por ahora
El director descartó por ahora la posibilidad de una tercera entrega protagonizada por la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de esas reflexiones sobre una posible secuela, el galardonado cineasta contó a EW que, por ahora, no hay expectativas reales de desarrollar Kill Bill Vol. 3.

Por otro lado, Tarantino manifestó públicamente su intención de concluir su filmografía con un décimo, aún no anunciado, proyecto que no retomará el universo de Kill Bill.

Temas Relacionados

Kill Bill: The Whole Bloody AffairKill BillQuentin TarantinoUma Thurmanentretenimiento

Últimas Noticias

El remake que Arnold Schwarzenegger siempre esperó para una de sus películas ya es una realidad

El actor celebró públicamente la versión moderna de una famosa película que protagonizó en los 80

El remake que Arnold Schwarzenegger

Millie Bobby Brown escogió a uno de sus compañeros de “Stranger Things” como el padrino de su hija

La la intérprete de Eleven confirmó hace unos meses la llegada de su hija a través de la adopción

Millie Bobby Brown escogió a

Dua Lipa sumó Soda Stereo y Miranda! a su lista de más de 50 covers: ¿qué otros temas versionó en su gira?

En el Radical Optimism Tour, la artista británica homenajea a cada ciudad con una canción emblemática de la música local

Dua Lipa sumó Soda Stereo

Así respondieron los creadores de “Stranger Things” a los rumores sobre Millie Bobby Brown y David Harbour

Los hermanos Duffer abordaron la polémica por un supuesto conflicto entre los actores

Así respondieron los creadores de

Kim Kardashian reveló el resultado de su examen de abogacía

La empresaria ya había superado el “baby bar” y completado más de cinco mil horas de práctica legal antes de presentarse a la prueba

Kim Kardashian reveló el resultado
DEPORTES
Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate no se sacan diferencias en una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura

Con los colores de la Selección, Dua Lipa dijo presente en La Bombonera: el Superclásico que jugaron Boca y River con la artista

“Es un idiota”: el enojo de Colapinto con Stroll y el video de la parada de más de cinco segundos que lo perjudicó en Brasil

La pelea por el título de pilotos de la F1 tras el triunfo de Norris en Brasil: la distancia que les sacó a Piastri y a Verstappen

Así fue el imponente recibimiento de Boca Juniors a sus jugadores antes del Superclásico frente a River Plate

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de su gente”

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

El tierno baile entre Melody Luz y su hija Venezia: el video viral que hizo furor entre sus seguidores

Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de su papá con un mensaje repleto de gratitud: “Mi sonrisa lo dice todo”

INFOBAE AMÉRICA

La posibilidad de un abecedario

La posibilidad de un abecedario para restablecer la democracia

EEUU y Argentina, de la histórica incompatibilidad económica a la compatibilidad

Zaporizhzhia, la mayor planta nuclear de Europa que se robó Vladimir Putin para amenazar a Occidente

El regreso del histórico muralismo político para las elecciones presidenciales en Chile

“Extraño respirar”: nuevas protestas en India para exigir medidas contra la contaminación ambiental