“Kill Bill: The Whole Bloody Affair”: así será la versión extendida de la saga que llegará a los cines

La edición integral dirigida por Quentin Tarantino que reúne ambas películas originales con material inédito Crédito: (Lionsgate)

El director Quentin Tarantino anunció el estreno en cines de una versión unificada y extendida de su saga de venganza, titulada Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

La película combina Kill Bill: Vol. 1 (2003) y Kill Bill: Vol. 2 (2004) en un solo largometraje, que por primera vez se estrenará de manera comercial y nacional en salas de Estados Unidos el 5 de diciembre.

La duración total es de 281 minutos, incluyendo un intermedio de 15 minutos, y ofrecerá a los espectadores una experiencia inédita de más de cuatro horas que incorpora una secuencia de anime nunca antes vista.

La distribución estará a cargo de Lionsgate, que confirmó que el lanzamiento abarcará todos los principales mercados de Norteamérica.

La versión completa de la saga de Quentin Tarantino se estrenará en cines de Estados Unidos tras años de exhibiciones limitadas en eventos especiales (Lionsgate)

El plan de exhibición contempla, además de funciones convencionales, proyecciones especiales en 35 mm y 70 mm, para las cuales se prepararon nuevas copias físicas de la película.

El film reunirá en pantalla grande por primera vez y de manera continua las dos partes originales, que habían sido concebidas, rodadas y montadas inicialmente como un solo largometraje antes de dividirse debido a su duración.

El elenco principal sigue encabezado por Uma Thurman, quien interpreta a La Novia, personaje que sobrevive a un ataque letal durante su ensayo de boda perpetrado por su antiguo jefe y pareja, Bill (interpretado por David Carradine).

Tras ser dejada en estado crítico y perder a su hija, el personaje de Thurman inicia una búsqueda de venganza que incluye a los cuatro miembros restantes del escuadrón Deadly Viper Assassination Squad y culmina en un enfrentamiento final con Bill.

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" fusiona las dos entregas originales en un solo largometraje de más de cuatro horas con material inédito (Lionsgate)

En declaraciones recogidas por EW, Quentin Tarantino recapituló la trama de la saga. La Novia busca justicia luego de que Bill le dispara en la cabeza y le arrebata a su hija por nacer.

La misión de venganza incluye el seguimiento y confrontación con cada miembro implicado en su tragedia, hasta llegar al propio Bill.

El estreno de Kill Bill: The Whole Bloody Affair marca la primera vez que la edición completa se distribuye a gran escala y de modo continuo fuera de proyecciones evento limitadas.

Hasta ahora, la versión se había presentado únicamente en contadas ocasiones: su primera aparición fue en el Festival de Cannes de 2006, utilizando una copia personal de Tarantino subtitulada en francés; años más tarde, el director proyectó esta versión en su cine New Beverly de Los Ángeles en 2011.

Uma Thurman protagoniza la historia de venganza que marcó la filmografía de Tarantino y regresa a la pantalla grande en su visión original (Lionsgate)

El verano pasado, la película regresó brevemente al Vista Theater, propiedad del propio Tarantino, como evento especial.

La creación de Kill Bill fue originalmente pensada como una sola película, pero la producción se dividió en dos entregas debido a su extensión. Las dos partes se estrenaron con seis meses de diferencia y sumaron una recaudación mundial de más de 330 millones de dólares.

En cuanto a futuras entregas de la saga, Quentin Tarantino ha mostrado a lo largo de los años interés en la posibilidad de una tercera parte. El realizador barajó la idea de retomar la historia dos décadas después de los sucesos de Kill Bill: Vol. 2, mostrando un periodo de paz entre La Novia y su hija, B.B. Kiddo.

Según declaraciones del propio Tarantino, la idea incluía el deseo de contar con Uma Thurman y su hija en la vida real, Maya Hawke, para los papeles principales. Además, personajes como Elle Driver (interpretada por Daryl Hannah) y Sophie Fatale (interpretada por Julie Dreyfus), así como una posible aparición de la hermana gemela de Gogo (Chiaki Kuriyama), también formarían parte del relato.

El director descartó por ahora la posibilidad de una tercera entrega protagonizada por la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de esas reflexiones sobre una posible secuela, el galardonado cineasta contó a EW que, por ahora, no hay expectativas reales de desarrollar Kill Bill Vol. 3.

Por otro lado, Tarantino manifestó públicamente su intención de concluir su filmografía con un décimo, aún no anunciado, proyecto que no retomará el universo de Kill Bill.