Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

Jennifer Lawrence sorprendió a todos al confesar, entre risas, que lleva una “vida secreta” en TikTok. Durante una charla con Robert Pattinson por la promoción de Die My Love, la actriz reveló que suele navegar la app bajo un perfil anónimo, donde participa activamente en los comentarios y hasta discute con otros usuarios.

En la conversación, la ganadora del Oscar respondió con humor a la incredulidad de Pattinson. Negó que su actividad se enfoque en dialogar con fanáticos y explicó que suele debatir sobre temáticas de programas de televisión y celebridades.

Lawrence recordó que en una ocasión una usuaria la retó con la frase: “¿Cuántos años tienes? ¡Consíguete una vida!”, situación que la hizo reír. Reconoció que disfruta defender sus posturas y, a veces, provoca controversias. Temas como “Amas de casa reales” y “Las Kardashian” suelen concentrar gran parte de sus intervenciones en la plataforma.

Durante la entrevista, Lawrence también abordó cómo la maternidad cambió su perspectiva personal y profesional. Destacó la experiencia de interpretar a una madre con depresión posparto en Die My Love, basada en la novela de Ariana Harwicz, y señaló que el papel la conmovió profundamente.

En ese sentido, la actriz compartió que la lectura del libro original y el inicio de su maternidad coincidieron, intensificando su conexión con el personaje.

Del anonimato digital a los desafíos de la maternidad y la carrera artística

De acuerdo con la información recogida por RPP Noticias, Lawrence relató que las discusiones más intensas en TikTok surgieron al involucrarse en temas familiares de personajes de la realeza y reality shows. Explicó que participa en este tipo de debates de forma anónima, sin que sus seguidores identifiquen su identidad.

El anonimato le permite opinar y confrontar ideas sin la presión de la exposición pública ni el peso de su fama. Lawrence valora ese espacio como un pasatiempo lúdico y sin relación directa con su actividad profesional.

En otro fragmento de la entrevista, la actriz se refirió a los efectos de la maternidad sobre su trabajo. Rodó Die My Love durante su segundo embarazo, lo que dificultó separar las emociones personales de las de su personaje. Lawrence subrayó la importancia de abordar la depresión posparto como una realidad frecuente y a menudo poco comprendida.

Proyectos recientes, activismo y repercusión mediática

La carrera de Jennifer Lawrence se vincula a títulos emblemáticos de los últimos años. Los juegos del hambre, X-Men: Primera generación y Los juegos del destino figuran entre sus trabajos más reconocidos.

Ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz en 2013 y sostuvo una presencia constante en el cine internacional. Recientemente, concluyó el rodaje de Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay, y se prepara para el estreno de nuevos proyectos donde la producción ejecutiva y el activismo cobran mayor peso.

Lawrence abordó su compromiso político en una entrevista con Vogue en octubre de 2022. Reafirmó la urgencia de involucrarse en asuntos de interés público. “Vives en Estados Unidos, tienes que ser político. Es demasiado grave. La política está matando gente”, afirmó la actriz.

Desde su perspectiva, el entorno actual exige que las figuras públicas y los ciudadanos adopten posturas claras ante los principales dilemas sociales y legales.

Las recientes revelaciones sobre su actividad en TikTok y su sinceridad respecto a la maternidad y el activismo refuerzan la imagen de Lawrence como una figura versátil y comprometida. Sus declaraciones agregan matices a la percepción pública, acercando a la estrella internacional a sus seguidores a través de experiencias cotidianas y posiciones personales firmes.

Jennifer Lawrence equilibra los desafíos de la fama, la maternidad y el compromiso social, manteniendo una voz propia en el debate público y la industria audiovisual. El balance entre anonimato digital, proyectos profesionales y activismo convierte a la actriz en una de las protagonistas más presentes y singulares del cine actual.