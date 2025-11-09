Entretenimiento

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

La actriz ganadora del Oscar sorprendió al confesar que usa la plataforma bajo una identidad secreta. Desde el anonimato, participa en acalorados debates sobre reality shows y celebridades

Jennifer Lawrence revela que utiliza
Jennifer Lawrence revela que utiliza una cuenta anónima en TikTok para debatir sobre reality shows y celebridades

Jennifer Lawrence sorprendió a todos al confesar, entre risas, que lleva una “vida secreta” en TikTok. Durante una charla con Robert Pattinson por la promoción de Die My Love, la actriz reveló que suele navegar la app bajo un perfil anónimo, donde participa activamente en los comentarios y hasta discute con otros usuarios.

En la conversación, la ganadora del Oscar respondió con humor a la incredulidad de Pattinson. Negó que su actividad se enfoque en dialogar con fanáticos y explicó que suele debatir sobre temáticas de programas de televisión y celebridades.

Durante la promoción de Die
Durante la promoción de Die My Love, Lawrence compartió cómo la maternidad y la interpretación de una madre con depresión posparto impactaron su vida

Lawrence recordó que en una ocasión una usuaria la retó con la frase: “¿Cuántos años tienes? ¡Consíguete una vida!”, situación que la hizo reír. Reconoció que disfruta defender sus posturas y, a veces, provoca controversias. Temas como “Amas de casa reales” y “Las Kardashian” suelen concentrar gran parte de sus intervenciones en la plataforma.

Durante la entrevista, Lawrence también abordó cómo la maternidad cambió su perspectiva personal y profesional. Destacó la experiencia de interpretar a una madre con depresión posparto en Die My Love, basada en la novela de Ariana Harwicz, y señaló que el papel la conmovió profundamente.

En ese sentido, la actriz compartió que la lectura del libro original y el inicio de su maternidad coincidieron, intensificando su conexión con el personaje.

La actriz ganadora del Oscar
La actriz ganadora del Oscar participa en acaloradas discusiones en TikTok sin que sus seguidores conozcan su identidad real

Del anonimato digital a los desafíos de la maternidad y la carrera artística

De acuerdo con la información recogida por RPP Noticias, Lawrence relató que las discusiones más intensas en TikTok surgieron al involucrarse en temas familiares de personajes de la realeza y reality shows. Explicó que participa en este tipo de debates de forma anónima, sin que sus seguidores identifiquen su identidad.

El anonimato le permite opinar y confrontar ideas sin la presión de la exposición pública ni el peso de su fama. Lawrence valora ese espacio como un pasatiempo lúdico y sin relación directa con su actividad profesional.

Lawrence admite que el anonimato
Lawrence admite que el anonimato digital le permite opinar libremente y disfrutar de debates sin la presión de la fama

En otro fragmento de la entrevista, la actriz se refirió a los efectos de la maternidad sobre su trabajo. Rodó Die My Love durante su segundo embarazo, lo que dificultó separar las emociones personales de las de su personaje. Lawrence subrayó la importancia de abordar la depresión posparto como una realidad frecuente y a menudo poco comprendida.

Proyectos recientes, activismo y repercusión mediática

La carrera de Jennifer Lawrence se vincula a títulos emblemáticos de los últimos años. Los juegos del hambre, X-Men: Primera generación y Los juegos del destino figuran entre sus trabajos más reconocidos.

Temas como 'Amas de casa
Temas como 'Amas de casa reales' y 'Las Kardashian' concentran gran parte de las intervenciones de Jennifer Lawrence en TikTok

Ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz en 2013 y sostuvo una presencia constante en el cine internacional. Recientemente, concluyó el rodaje de Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay, y se prepara para el estreno de nuevos proyectos donde la producción ejecutiva y el activismo cobran mayor peso.

Lawrence abordó su compromiso político en una entrevista con Vogue en octubre de 2022. Reafirmó la urgencia de involucrarse en asuntos de interés público. “Vives en Estados Unidos, tienes que ser político. Es demasiado grave. La política está matando gente”, afirmó la actriz.

Desde su perspectiva, el entorno actual exige que las figuras públicas y los ciudadanos adopten posturas claras ante los principales dilemas sociales y legales.

Jennifer Lawrence rodó Die My
Jennifer Lawrence rodó Die My Love durante su segundo embarazo, intensificando la conexión emocional con su personaje

Las recientes revelaciones sobre su actividad en TikTok y su sinceridad respecto a la maternidad y el activismo refuerzan la imagen de Lawrence como una figura versátil y comprometida. Sus declaraciones agregan matices a la percepción pública, acercando a la estrella internacional a sus seguidores a través de experiencias cotidianas y posiciones personales firmes.

Jennifer Lawrence equilibra los desafíos de la fama, la maternidad y el compromiso social, manteniendo una voz propia en el debate público y la industria audiovisual. El balance entre anonimato digital, proyectos profesionales y activismo convierte a la actriz en una de las protagonistas más presentes y singulares del cine actual.

