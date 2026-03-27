Una mala noticia del exterior podría complicar el riesgo país argentino e influirá sobre el nuevo bono en dólares

Una suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. podría complicar a la Argentina. EFE/EPA/JUSTIN LANE

No hay buenas noticias para la Argentina. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos elevaron la tasa de retorno de 4,32% a 4,41% y afectarán la necesidad local de regresar al mercado internacional de capitales. Además, complica la licitación del nuevo bono en dólares que tendrá lugar este viernes.

Las declaraciones de una gobernadora de la Reserva Federal resumen lo que le preocupa al banco central de los Estados Unidos: el conflicto con Irán que acelerará la inflación como lo hicieron los aranceles en su momento cuando estaban a punto de alcanzar el objetivo de 2% anual.

Las Bolsas de EE.UU. terminaron la rueda con caídas de hasta 2,32% como fue el caso del Nasdaq, que sumó la adversidad de Meta y Google por fallos judiciales por el diseño de Instagram y YouTube.

Para apaciguar el pesimismo y no complicar su caída en las encuestas para las legislativas de este año, el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó que postergará hasta el 6 de abril el ataque a las instalaciones de energía de Irán.

Los inversores, que conocen el humor presidencial, tomaron esta fecha cercana como si fuera el largo plazo y si bien vieron una presión para sacar ventaja en las negociaciones que se llevan a cabo a través de países intermediarios, también creen que podría ser una muestra de debilidad.

Ayer el petróleo subió 4,5% a 102 dólares. Al mismo tiempo, la Argentina sumó un segundo aumento del precio de las naftas y gasoils de 1% que se suma al anterior de 10 por ciento. En Estados Unidos, los combustibles subieron 17% desde que se inició el conflicto.

Por supuesto, las empresas de transportes advirtieron del riesgo de estos aumentos, ya que encarecen las exportaciones. A esta suba de costos se agrega la fuerte baja del dólar mayorista, que se ubica en el menor nivel desde octubre pasado y complica al agro.

Sin embargo, tal vez el impacto más grande a pocas horas de la licitación de los bonos en dólares, fue la suba de los títulos del Tesoro norteamericano que saltaron desde 4,32% a 4,42 por ciento. Este retorno, que se debe a la baja de la cotización de los considerados títulos más seguros del mundo, complica a la Argentina, cuyo riesgo país se ubica actualmente en 583 puntos básicos.

Si un bono norteamericano rinde 4,42%, ¿a cuánto debería pagarse mañana el nuevo título AO28 que sale al mercado con una tasa de 6 por ciento? Son más los que se inclinan ahora por una tasa de 8 o 9% que los que hasta ayer imaginaban una tasa que no superaría 7,5 por ciento.

En la ALyC Aldazabal y Cia, calcularon que “para que el bono salga sobre la curva de Bonares excluyendo el AO27, debería salir a una tasa de 9 por ciento. Si miramos la curva de Bonares incluyendo el AO27, el mismo cálculo da 8,2 por ciento. La principal razón para mirar el bono sobre la curva de Bonares excluyendo el AO27 radica en compararlo contra bonos que vencen posteriormente al primer mandato de la actual administración. Sin embargo, las características similares al bono AO27 en pagos y el hecho de que es una emisión pequeña nos hacen pensar que los rendimientos estarían por debajo de los Bonares más largos. Estimamos que podría salir dentro del rango 7,5%-8% (precio 97-96)”.

La suba de la tasa de los bonos de Estados Unidos impactó a toda la región. En efecto, el índice de países emergentes subió 3,4 por ciento durante la última jornada.

Por su parte, el dólar siguió en pronunciada baja en Argentina, a pesar de que es la divisa más fuerte en el mundo. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron apenas USD 316 millones y el tipo de cambio mayorista bajó $9,50 (-0,7%) a $1.369, su menor valor de los últimos cinco meses.

En tanto, el Banco Central aprovechó para comprar USD 57 millones, pero las reservas perdieron USD 296 millones por la caída de más de 2% del oro y del yuan, frente al dólar. La mitad de las reservas están conformadas por estos dos activos.

Los dólares financieros tuvieron leves bajas similares. El MEP perdió $3 a $1.401 y el contado con liquidación (CCL), $6 a 1.447 pesos. El “blue” subió $5 a $1.425 y amplió la brecha con el MEP al tiempo que fortaleció su posición como el dólar más caro del mercado.

El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, abrió en alza, pero no se pudo sostener y perdió 1,3% en pesos y 0,9% en dólares. Solo tres acciones subieron: Aluar e YPF con 1% cada una y Banco Macro con 0,5 por ciento.

La noticia positiva fue que el EMAE, el indicador que estima la actividad económica, subió 0,4% y elevó la serie a su nivel récord, aunque no se refleja en el consumo, la variable que hoy por hoy más preocupa al Gobierno. Por distintos caminos, se llega a la situación que atravesó Mauricio Macri cuando anunciaba que iban a llegar “los brotes verde”, en alusión a las inversiones del exterior que finalmente no arribaron. Al actual Gobierno le llegan las inversiones en niveles elevados, pero, por ahora, muestran el mismo resultado: no hay reactivación del consumo y del empleo.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el comercio, la industria y la construcción son aún muy pesados lo que puede estar impactando negativamente en la confianza hacia el Gobierno incrementando las dudas entre los inversores”.

Para alentar la baja de tasas por la presión que tienen sobre los deudores que alcanzaron a 10% de morosidad, el Gobierno dispuso que no se prorrogue la suba temporal de 5 puntos en los encajes bancarios y las exigencias de efectivo mínimo para depósitos a la vista que caerán desde el 50% al 45% desde el martes próximo.

Son pocos los que consideran que la medida será efectiva, ya que una parte de ese encaje fue cubierta por los bancos con bonos. Pero según F2 “puede que la mayor oferta de pesos sea gradual pero el mercado comenzó a descontarlo y los rendimientos en moneda local volvieron a caer profundizando la negatividad en las tasas reales”.

El panorama para este viernes no es el mejor, aunque en el overnight, las Bolsas de Nueva York mostraban un leve repunte que puede cambiar en la apertura formal. A su vez, el VIX, que mide la volatilidad y se lo conoce como el “Índice del Miedo”, aumentó a 26 unidades y se acerca demasiado al nivel crítico de 30 puntos, que es donde se encienden todas las alarmas. El oro repuntaba apenas 0,20% tras caer 2,18% y el Brent marcaba un leve retroceso a USD 101,20 por barril. El dólar se seguía fortaleciendo frente a las seis principales monedas del mundo.