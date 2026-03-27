Crimen y Justicia

Detuvieron a 2 personas por un estafa millonaria con cheques sin fondos en Posadas

La policía de Misiones detuvo a una mujer de 29 años y su supuesto cómplice, ambos implicados en una operación fraudulenta que perjudicó a una comerciante en Posadas. La estafa incluyó la utilización de cheques falsos para adquirir materiales de construcción

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Tras las investigaciones, la Policía de Posadas logró detener a dos acusados por la estafa con cheques falsos
Tras las investigaciones, la Policía de Posadas logró detener a dos acusados por la estafa con cheques falsos

Una mujer de 29 años fue detenida tras un allanamiento en la ciudad de Posadas y es acusada por realizar una estafa millonaria en la venta de materiales de construcción. Durante el despliegue policial, también fue aprehendido un fletero vinculado al transporte de lo materiales y bienes sustraídos para recuperar parte del material robado.

La detención se concretó tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 1, en el barrio Chacra 111. De acuerdo con la información brindada por la policía, la pesquisa inició luego de la denuncia presentada por una comerciante de 42 años, propietaria de una firma dedicada a la venta de materiales de construcción.

Según la empresaria, quien relató los hechos, la estafa sucedió cuando una mujer se presentó en su local haciéndose pasar por representante de una empresa forestal. Bajo esa identidad, realizó la compra de una importante cantidad de chapas y perfiles metálicos. Sin embargo, cuando el pago se efectuó mediante cuatro cheques, estos resultaron ser falsos y encontrarse sin fondos.

Gracias a las investigaciones policiales a través de tareas como análisis de registros de cámaras de seguridad y del sistema 911, lograron identificar a la sospechosa principal, quien tras concretar la operación se retiró en un vehículo de transporte solicitado a través de una aplicación móvil. Además, durante el operativo desplegado, la declaración del conductor fue clave para orientar a los agentes hacia el domicilio de la acusada.

Los detenidos por la estafa millonaria en Posadas fueron captados por las cámaras de seguridad
Los detenidos por la estafa millonaria en Posadas fueron captados por las cámaras de seguridad

Durante el allanamiento realizado, se identificó a la detenida como Sonia Ludmila P., los efectivos secuestraron prendas de vestir utilizadas en la maniobra y un cuaderno con anotaciones consideradas de interés para la causa. En paralelo, los uniformados identificaron y demoraron a uno de los fleteros involucrados, un hombre de 32 años, sobre quien pesa la sospecha de haber aportado datos falsos y cuya característica física coincidía con la captada por las cámaras al momento de transportar los materiales.

La Policía logró recuperar parte de los materiales sustraídos, que habían sido revendidos en la zona de Chacra 122. Los elementos fueron restituidos a la damnificada tras su reconocimiento. La Policía de Misiones informó que las tareas investigativas continúan para determinar si existen otros implicados en la maniobra, así como para rastrear el destino del resto de los materiales. Las sanciones para quienes cometan estafas con cheques sin fondos podría ser desde multas económicas hasta privación de la libertad.

Estafas con cheques sin fondos

Las estafas con cheques sin fondos constituyen una modalidad delictiva frecuente en el ámbito comercial. Los autores simulan operaciones legítimas y entregan cheques que, al ser depositados, carecen de respaldo suficiente o resultan falsos.

Esta práctica afecta tanto a comerciantes como a proveedores de bienes y servicios, quienes suelen advertir el engaño recién en el momento que intentar cobrar el valor pactado. El uso de documentos falsos o sin fondos permite a los estafadores apropiarse de productos o dinero, dificultando la trazabilidad y el recupero de lo sustraído.

Tras la denuncia de la comerciante, la policía realizó allanamientos en barrio La Chacra 111, ciudad de Posadas
Tras la denuncia de la comerciante, la policía realizó allanamientos en barrio La Chacra 111, ciudad de Posadas

El Código Penal argentino contempla penas específicas para quienes cometen estafas mediante el uso de cheques sin fondos. El delito de estafa, tipificado en el artículo 172, prevé una pena de 1 a 6 años de prisión para quienes obtengan un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de otro, valiéndose de ardid o engaño.

A su vez, el artículo 302 de la Ley 25.730 sanciona la emisión de cheques sin provisión de fondos o con cuenta cerrada, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias o comerciales. La pena también puede implicar sanciones económicas, como multas e inhabilitaciones comerciales. Estas sanciones pueden variar según la gravedad y la reincidencia.

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