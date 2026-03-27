‘Los Ángeles de Charlie’: Jaclyn Smith prepara libro sobre sus experiencias dentro de la serie

Jaclyn Smith compartirá detalles inéditos de 'Los Ángeles de Charlie' en su nueva autobiografía. (Captura de video)

Jaclyn Smith anunció que escribirá un libro de memorias titulado I Once Knew a Guy Named Charlie. La publicación se centrará en su trayectoria profesional y, en particular, en los años que interpretó a Kelly Garrett, una de las investigadoras del Townsend Agency, en la serie Los Ángeles de Charlie.

El programa debutó en septiembre de 1976 y permaneció en el aire hasta junio de 1981, convirtiéndose en un fenómeno cultural que mostraba a mujeres en roles profesionales de poder.

Smith fue la única actriz que permaneció en las cinco temporadas de la serie, participando en los 110 episodios emitidos. Sus compañeras de reparto incluyeron a Farrah Fawcett, Kate Jackson, Cheryl Ladd, Shelley Hack y Tanya Roberts, así como a David Doyle y John Forsythe.

El libro, que será publicado por Gallery Books en otoño de 2026 y ya está disponible para preventa, abordará la historia detrás de la creación y producción del icónico programa.

Jaclyn Smith publicará sus memorias tituladas "I Once Knew a Guy Named Charlie". (Instagram/Jaclyn Smith)

La autobiografía será “íntima, honesta y cercana”, según el comunicado oficial, y narrará la vida de la artista de 80 años, equilibrando su carrera como actriz y empresaria, así como su experiencia enfrentando el cáncer de mama, su vida familiar y su relación con sus hijos.

Antes de su participación en Los Ángeles de Charlie, Jaclyn Smith trabajó como bailarina en Broadway y modelo, además de aparecer en comerciales para marcas como Max Factor y Breck Shampoo.

Posteriormente, se convirtió en una de las primeras celebridades en diseñar su propia línea de ropa en colaboración con K-Mart.

La publicación también incluirá referencias a sus compañeros de reparto, incluida Farrah Fawcett, fallecida en 2009 a los 62 años. Smith explorará el impacto cultural de la serie y la influencia que tuvo en las generaciones posteriores de actrices que interpretaron a personajes similares.

Jaclyn Smith revelará cómo era su convivencia con Farah Fawcett.

Como parte de la celebración del 50º aniversario de Los Ángeles de Charlie, Smith se reunirá en el escenario con Cheryl Ladd y Kate Jackson en un evento en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 6 de abril.

Será la primera reunión pública de las actrices en décadas. La última aparición de las tres juntas fue en los People’s Choice Awards de 1992, para honrar al productor Aaron Spelling.

Cheryl Ladd se incorporó a la serie en 1977, interpretando a Kris Munroe, la hermana menor del personaje de Farrah Fawcett, y permaneció hasta el final de la serie en 1981.

Cheryl Ladd estuvo en la serie desde 1977 hasta 1981. (Instagram Cheryl Ladd)

Ladd comenzó su carrera como modelo y realizó apariciones en series como The Rookies, The Partridge Family, Police Woman, The Muppet Show, Search y Happy Days. Su filmografía incluye Purple Hearts (1984), Millennium (1989), Poison Ivy (1992), Permanent Midnight (1998) y Unforgettable (2017).

Kate Jackson, por su parte, interpretó a Sabrina Duncan en Los Ángeles de Charlie entre 1976 y 1979 y luego fue Amanda King en Scarecrow and Mrs. King (1983–1987).

Sus créditos cinematográficos incluyen Making Love (1982) y Loverboy (1989), así como participaciones en Dark Shadows, Bonanza y The Rookies.

Kate Jackson sigue vigente en la industria del entretenimiento. (IMDB)

Jaclyn Smith también retomó su papel en las películas de Los Ángeles de Charlie, apareciendo en la versión cinematográfica de 2003 junto a Drew Barrymore y Cameron Diaz, así como en la más reciente película dirigida por Elizabeth Banks.

Fuera de la serie, Smith ha participado en producciones televisivas y cinematográficas adicionales y ha continuado desarrollando su línea de ropa para mujeres desde los años 1980, consolidando una carrera como actriz y empresaria con un patrimonio reportado de 150 millones de dólares.