Entretenimiento

‘Los Ángeles de Charlie’: Jaclyn Smith prepara libro sobre sus experiencias dentro de la serie

La actriz de 80 años publicará “I Once Knew a Guy Named Charlie”, donde relatará los años que interpretó a Kelly Garrett en la icónica serie

Guardar
Jaclyn Smith compartirá detalles inéditos de 'Los Ángeles de Charlie' en su nueva autobiografía. (Captura de video)
Jaclyn Smith compartirá detalles inéditos de 'Los Ángeles de Charlie' en su nueva autobiografía. (Captura de video)

Jaclyn Smith anunció que escribirá un libro de memorias titulado I Once Knew a Guy Named Charlie. La publicación se centrará en su trayectoria profesional y, en particular, en los años que interpretó a Kelly Garrett, una de las investigadoras del Townsend Agency, en la serie Los Ángeles de Charlie.

El programa debutó en septiembre de 1976 y permaneció en el aire hasta junio de 1981, convirtiéndose en un fenómeno cultural que mostraba a mujeres en roles profesionales de poder.

Smith fue la única actriz que permaneció en las cinco temporadas de la serie, participando en los 110 episodios emitidos. Sus compañeras de reparto incluyeron a Farrah Fawcett, Kate Jackson, Cheryl Ladd, Shelley Hack y Tanya Roberts, así como a David Doyle y John Forsythe.

El libro, que será publicado por Gallery Books en otoño de 2026 y ya está disponible para preventa, abordará la historia detrás de la creación y producción del icónico programa.

Jaclyn Smith publicará sus memorias tituladas "I Once Knew a Guy Named Charlie". (Instagram/Jaclyn Smith)
Jaclyn Smith publicará sus memorias tituladas "I Once Knew a Guy Named Charlie". (Instagram/Jaclyn Smith)

La autobiografía será “íntima, honesta y cercana”, según el comunicado oficial, y narrará la vida de la artista de 80 años, equilibrando su carrera como actriz y empresaria, así como su experiencia enfrentando el cáncer de mama, su vida familiar y su relación con sus hijos.

Antes de su participación en Los Ángeles de Charlie, Jaclyn Smith trabajó como bailarina en Broadway y modelo, además de aparecer en comerciales para marcas como Max Factor y Breck Shampoo.

Posteriormente, se convirtió en una de las primeras celebridades en diseñar su propia línea de ropa en colaboración con K-Mart.

La publicación también incluirá referencias a sus compañeros de reparto, incluida Farrah Fawcett, fallecida en 2009 a los 62 años. Smith explorará el impacto cultural de la serie y la influencia que tuvo en las generaciones posteriores de actrices que interpretaron a personajes similares.

farrah fawcett
Jaclyn Smith revelará cómo era su convivencia con Farah Fawcett.

Como parte de la celebración del 50º aniversario de Los Ángeles de Charlie, Smith se reunirá en el escenario con Cheryl Ladd y Kate Jackson en un evento en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 6 de abril.

Será la primera reunión pública de las actrices en décadas. La última aparición de las tres juntas fue en los People’s Choice Awards de 1992, para honrar al productor Aaron Spelling.

Cheryl Ladd se incorporó a la serie en 1977, interpretando a Kris Munroe, la hermana menor del personaje de Farrah Fawcett, y permaneció hasta el final de la serie en 1981.

Cheryl Ladd estuvo en la serie desde 1977 hasta 1981. (Instagram Cheryl Ladd)
Cheryl Ladd estuvo en la serie desde 1977 hasta 1981. (Instagram Cheryl Ladd)

Ladd comenzó su carrera como modelo y realizó apariciones en series como The Rookies, The Partridge Family, Police Woman, The Muppet Show, Search y Happy Days. Su filmografía incluye Purple Hearts (1984), Millennium (1989), Poison Ivy (1992), Permanent Midnight (1998) y Unforgettable (2017).

Kate Jackson, por su parte, interpretó a Sabrina Duncan en Los Ángeles de Charlie entre 1976 y 1979 y luego fue Amanda King en Scarecrow and Mrs. King (1983–1987).

Sus créditos cinematográficos incluyen Making Love (1982) y Loverboy (1989), así como participaciones en Dark Shadows, Bonanza y The Rookies.

Kate Jackson sigue vigente en la industria del entretenimiento. (IMDB)
Kate Jackson sigue vigente en la industria del entretenimiento. (IMDB)

Jaclyn Smith también retomó su papel en las películas de Los Ángeles de Charlie, apareciendo en la versión cinematográfica de 2003 junto a Drew Barrymore y Cameron Diaz, así como en la más reciente película dirigida por Elizabeth Banks.

Fuera de la serie, Smith ha participado en producciones televisivas y cinematográficas adicionales y ha continuado desarrollando su línea de ropa para mujeres desde los años 1980, consolidando una carrera como actriz y empresaria con un patrimonio reportado de 150 millones de dólares.

Temas Relacionados

Los Ángeles de CharlieJaclyn SmithFarrah Fawcettestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Antonio Banderas deja Hollywood y reconstruye su vida en Málaga tras ataque cardíaco

El actor dejó atrás su estilo de vida en como estrella de Hollywood y regresó a su ciudad natal para dedicarse al teatro

Antonio Banderas deja Hollywood y reconstruye su vida en Málaga tras ataque cardíaco

Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

El intérprete de ‘Kiko’ reveló detalles inéditos sobre su vínculo personal con la actriz y aclaró las versiones que circulan sobre el detrás de escena

Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

La participación de la ex primera dama y la visión de Shikler dieron vida a una imagen única, ahora redescubierta por una nueva generación de espectadores

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

Arnold Schwarzenegger podría volver a la gran pantalla con dos de sus personajes más icónicos

El posible retorno del exgobernador de California genera expectativas tanto en la industria como entre los fanáticos, que aguardan novedades sobre la reactivación de estas franquicias legendarias dentro del género

Arnold Schwarzenegger podría volver a la gran pantalla con dos de sus personajes más icónicos

Alice Cooper revela los secretos de su vida en una autobiografía que promete sorprender a sus fans

Devil On My Shoulder, el libro donde el ícono del shock rock repasa encuentros con leyendas, excesos y su lucha por la autenticidad, saldrá a la venta mundialmente el 8 de octubre junto a una gira de charlas exclusivas en el Reino Unido

Alice Cooper revela los secretos de su vida en una autobiografía que promete sorprender a sus fans
DEPORTES
La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

Se perdió una Copa América por una razón insólita e hizo un gol a lo Romario en el triunfo que dejó a Bolivia a un paso del Mundial

La selección argentina pidió 6 kilos de helado y los gustos elegidos abrieron el debate: qué jugadores recibieron al delivery

Alarma en la selección argentina: se lesionó un jugador en la práctica y está en duda para la doble fecha de amistosos

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev y no pudo avanzar a semifinales del Miami Open

TELESHOW
Evangelina Anderson fue tajante sobre su relación con Ian Lucas: “No tenemos nada que ver”

Evangelina Anderson fue tajante sobre su relación con Ian Lucas: “No tenemos nada que ver”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Marixa Balli contó por qué no fue madre: "Me dolió mucho, era mi gran sueño"

Pincoya denunció favoritismo en Gran Hermano: “¿Por qué no dices nada?”

La fuerte defensa de Mati Napp y Denu Di Paola, coreógrafo y bailarina de Emilia Mernes: “Nadie nos roba ni nos presta”

INFOBAE AMÉRICA

Prisoners Defenders elevó a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba en el marco del acuerdo con el Vaticano

Prisoners Defenders elevó a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba en el marco del acuerdo con el Vaticano

El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas