Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

Carlos Villagrán asegura que la relación sentimental con Florinda Meza en El Chavo del 8 surgió por iniciativa de la actriz y no por interés propio

Carlos Villagrán hizo memoria en entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado sobre su pasado con Florinda Meza y sus años de grabación en El Chavo del 8. Según su versión, fue ella quien tomó la iniciativa y él afirma que “no le gustaba”, negando alguna atracción sentimental de su parte.

El actor detalló que su relación con Florinda Meza fue breve y, desde su perspectiva, comenzó por interés de la actriz. Villagrán sostuvo que ella lo buscaba tras las grabaciones, pero él nunca pretendió iniciar un romance con su compañera.

Declaró que algunos aspectos de su historia en la serie dedicada a Chespirito han sido exagerados o distorsionados, aunque reconoció que lo referente a Meza se ajusta en gran medida a la realidad que él vivió.

El estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” reavivó el debate sobre la autenticidad de los episodios retratados y las tensiones dentro del grupo original. Villagrán, recordado por su papel como el entrañable Kiko, ofreció declaraciones que aportan matices personales no expuestos en la ficción.

El actor desmintió haber estado atraído sentimentalmente por Florinda Meza y afirmó que su romance fue breve y resultado del interés de ella (Foto: Instagram@carlos_kiko1/@florindamezach1)

Según “Kiko”, la serie de Chespirito está falseada

Villagrán fue tajante respecto a la representación de los hechos y la participación de los descendientes de Roberto Gómez Bolaños en la producción. “Los hijos de Chespirito mintieron en casi todo”, aseguró, marcando distancia con el enfoque de la serie.

Solo hizo una excepción con los capítulos relativos a su romance con Florinda Meza. “Lo de Florinda fue verdad”, remarcó. Además, explicó que su salida de los programas se debió a conflictos profesionales y a diferencias con Gómez Bolaños sobre la gestión de los personajes.

El romance con Florinda Meza desde la versión de Villagrán

Para Villagrán, la relación surgió por iniciativa de Meza. “No fue que yo estuve con ella, sino ella conmigo”, señaló.

Recordó el modo en que la actriz lo buscaba fuera de los estudios: “Cuando terminábamos de grabar El Chavo del 8, me decía: ‘Oye, Carlitos, ¿me llevas al taller? Dejé mi carro arreglando.’ Y claro, la llevaba. Parecía algo normal entre compañeros”.

Villagrán sostiene que la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo' exagera y distorsiona varios episodios de su paso por el elenco original (Captura de pantalla: YouTube)

La situación cambió cuando ella le pidió que la llevara a su casa. “Luego le entregaron su carro, pero casi no lo usaba, así que me pedía que la llevara a su casa. Y ya estando ahí me decía: ‘¿No quieres pasar a tomar un traguito, y no precisamente de café?’”, narró Villagrán.

Un incómodo encuentro y una breve relación

El vínculo fue, según el actor, de corta duración y resultado del interés de Florinda Meza. “Pasaban cosas, ya sabes, y luego me daba las gracias”, explicó.

Villagrán reconoció que llegó a sentirse incómodo. “Después ya no la soportaba. Incluso tuve que pedirle ayuda a Chespirito para zafarme. Anduvimos unos días nada más”, declaró.

Afirmó que siempre se mantuvo distante emocionalmente y que el interés por su compañera no era mutuo: “Yo le sacaba mucho, porque a mí no me gustaba”. Según su relato, Meza se involucró de manera más profunda: “Ella sí se clavó conmigo”.

Villagrán criticó con firmeza la versión de los hijos de Roberto Gómez Bolaños sobre los hechos retratados en la reciente producción biográfica

La salida de Villagrán de Televisa y su impacto

En el plano profesional, Villagrán recordó el encuentro con el entonces director de Televisa y la intervención de figuras como Emilio Azcárraga Milmo y Carlos Salinas, lo que derivó en su veto de la televisión mexicana.

Tras la cancelación de su programa en Canal 13, enfrentó dificultades económicas y decidió emigrar. “Tuve que dejar el país para grabar un programa en la televisión venezolana”, relató.

La postura de Villagrán ante su pasado es clara: su relato enfatiza una versión que desafía la narrativa oficial y destaca la diferencia en las percepciones sobre el romance con Florinda Meza. Solo uno de los dos, según sus palabras, realmente quiso iniciar esa relación, mientras él asegura que siempre buscó evitarla.