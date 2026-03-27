Investigan el homicidio de un hombre durante una toma en Río Negro

Una persona permanece detenida en el marco de la investigación por la muerte de un joven de 26 años en el Pasaje 4 del barrio La Alameda

Un joven fue hallado muerto en una toma del barrio La Alameda de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y una persona permanece detenida, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias del hecho. Tenía una herida de arma blanca.

El episodio ocurrió después de las 18 horas, en inmediaciones del Pasaje 4 del barrio La Alameda, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre de 26 años.

Los detalles sobre cómo se produjo la muerte aún no fueron esclarecidos, pero los investigadores sostienen que la víctima habría perdido la vida tras recibir una agresión con un arma blanca. El lugar permaneció acordonado mientras se realizaban las primeras pericias y se tomaban testimonios clave para la causa.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión la causa del deceso y el tipo de heridas que presentaba el joven, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro.

En paralelo, una persona fue detenida por su presunta vinculación con el crimen y será presentada ante la justicia en la audiencia de formulación de cargos prevista para este viernes.

Según informó el medio anteriormente mencionado, en las próximas horas, las autoridades continuarán trabajando en la obtención de pruebas y en la recopilación de testimonios que permitan esclarecer la secuencia de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, que mantiene bajo reserva los avances para no entorpecer la causa. Se esperan novedades tras la realización de la autopsia y la audiencia judicial.

Encontraron el cuerpo de una mujer en Choele Choel

Hace un mes, la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel confirmó el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso de la muerte de Sofía González, la mujer de 35 años que había sido encontrada sin vida este sábado en su casa del barrio Villa Unión de esa ciudad de la provincia de Río Negro, en un caso que se investigaba como un femicidio.

El cadáver del principal sospechoso del crimen de Sofía fue localizado en una zona boscosa situada a unos cinco kilómetros de la ciudad de Choele Choel.

El operativo, que incluyó a canes de investigación y efectivos de la Brigada Rural, permitió dar con el cuerpo del hombre que era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Sofía, según informaron fuentes policiales a Diario Río Negro.

El traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial y los resultados preliminares de la autopsia aportarán datos para determinar la causa del fallecimiento, según el Ministerio Público Fiscal.

Medios locales como Radio Municipal de Luis Beltrán (96.5) indicaron que los investigadores se abocaron inicialmente a entrevistar a las últimas personas que tuvieron contacto con González y comenzaron la búsqueda de una persona cercana. Posteriormente, el portal 7enpunto señaló que la persona buscada era la ex pareja de la víctima, señalada como presunto autor del hecho, aunque esta hipótesis no fue confirmada de manera oficial.

No trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte del sospechoso y se encuentran en curso las pericias correspondientes.