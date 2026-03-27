Estos son los 10 K-dramas y shows más populares de la semana en Corea del Sur

"Ready or Not: Texas" se mete en el ranking de las series y shows más vistos del momento. (Netflix)

El respaldo de Netflix, que ha coproducido numerosos títulos coreanos y obtenido derechos exclusivos de distribución, ha situado a estos dramas en los primeros puestos de los rankings globales y consolidado a la plataforma como referente en la difusión de contenidos surcoreanos.

El interés de las audiencias internacionales ha crecido a medida que aumenta la calidad y la diversidad temática, lo que ha llevado a valorar la amplia variedad de propuestas.

La opinión de figuras de la industria surcoreana destaca que la incorporación de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller en el catálogo de K-dramas ha sido determinante para su proyección internacional, impulsada por estrenos como ‘Un novio por suscripción’, ‘La infiltrada Srta. Hong’, ‘El arte de Sarah’, ‘One Piece’ y ‘Defensores de fantasmas’.

Las series, shows y programas con mayor popularidad en Netflix dentro de Corea del Sur

1. Ready or Not: Texas

Sin planes, solo buenas vibras. Cuando dos mejores amigos y su grupo parten hacia Texas en una aventura totalmente improvisada, nadie sabe qué les depara el futuro.

2. Defensores de fantasmas (Phantom Lawyer)

"Defensores de fantasmas" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Un abogado tímido que de repente adquiere la capacidad de ver fantasmas se une a un abogado frío y elitista, y juntos se enfrentan a clientes sobrenaturales cuyos asuntos pendientes revelan verdades ocultas.

3. BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG

El grupo de Kpop BTS actúa durante el concierto 'BTS The Comeback Live Arirang' en el centro de Seúl, Corea del Sur. (BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS)

BTS está de vuelta. El icónico grupo regresa a los escenarios para un concierto de reunión en vivo donde interpretarán éxitos legendarios y presentarán temas totalmente nuevos.

4. ¿Cómo se traduce este amor?

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón?

Un intérprete experimentado recibe el encargo de trabajar junto a una celebridad conocida por su carácter impredecible. La misión trasciende la traducción de idiomas, al involucrar la compleja tarea de interpretar y comprender las emociones de la figura pública. La historia plantea si es posible transformar esa conexión profesional en un vínculo personal, traduciendo los sentimientos al lenguaje del amor.

5. Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand)

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance

La productora de webtoons Seo Mi-rae, en busca de un romance sin riesgos, se sumerge en una simulación de citas virtuales, experimentando el amor a través de una relación digital.

6. En busca de la perfección (Pursuit of Jade)

"En busca de la perfección" se mete en el ranking de los mejores k-dramas que se roban la atención del público. (Netflix)

La guerra separa a Fan Changyu, hija de un carnicero, y a Xie Zheng, un noble venido a menos que busca vengarse; su matrimonio fingido da paso a un vínculo real. Dispuesta a todo, Fan Changyu lleva su cuchillo de carnicero al frente para hacer justicia y reencontrarse con su esposo, mientras Xie Zheng recupera su título y lucha tanto por su país como por su amor. Unidos durante la batalla, ambos desafían al destino, descubren la verdad y regresan a casa fieles a sus votos.

7. Soy soltero (I Am Solo)

"I Am Solo" se mete en el ranking de los k-dramas y shows más vistos del momento. (Prime Video)

El punto de partida de las citas hiperrealistas se sitúa en los encuentros entre solteros, quienes exploran diversas estrategias para hallar una pareja y afrontar los desafíos propios de la búsqueda amorosa.

8. El arte de Sarah

La historia sigue a Sarah Kim, una mujer dispuesta a vivir entre la élite del lujo, mientras un inspector intenta descubrir su verdadera identidad. Créditos: YouTube/Netflix Latinoamérica

Construye una nueva identidad a base de mentiras. Pero cuando aparece un cadáver bajo la lujosa zona de Seúl, un detective implacable la investiga por todos los medios.

9. La luz que aún nos guía

"La luz que aún nos guía" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Un hombre y una mujer cuyas vidas están marcadas por la pérdida y el paso del tiempo se distancian en su juventud y se reencuentran una década después, descubriendo que el vínculo que una vez compartieron sigue siendo una luz que los guía a través del amor, el duelo y el crecimiento personal.

10. The Beginning After the End

"The Beginning After the End" se mete en el ranking de los shows y k-dramas más vistos del momento. (Prime Video)

Tras una misteriosa muerte, el rey Grey renace como Arthur Leywin en el mágico continente de Dicathen. Aunque comienza su segunda vida como un bebé, conserva su sabiduría anterior. Con el paso de los años, empieza a dominar la magia y a forjar su propio camino, buscando enmendar los errores de su vida pasada.