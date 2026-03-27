Estos son los 10 K-dramas y shows más populares de la semana en Corea del Sur

El respaldo de Netflix, que ha coproducido numerosos títulos coreanos y obtenido derechos exclusivos de distribución, ha situado a estos dramas en los primeros puestos de los rankings globales y consolidado a la plataforma como referente en la difusión de contenidos surcoreanos.
El interés de las audiencias internacionales ha crecido a medida que aumenta la calidad y la diversidad temática, lo que ha llevado a valorar la amplia variedad de propuestas.
La opinión de figuras de la industria surcoreana destaca que la incorporación de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller en el catálogo de K-dramas ha sido determinante para su proyección internacional, impulsada por estrenos como ‘Un novio por suscripción’, ‘La infiltrada Srta. Hong’, ‘El arte de Sarah’, ‘One Piece’ y ‘Defensores de fantasmas’.
Las series, shows y programas con mayor popularidad en Netflix dentro de Corea del Sur
1. Ready or Not: Texas
Sin planes, solo buenas vibras. Cuando dos mejores amigos y su grupo parten hacia Texas en una aventura totalmente improvisada, nadie sabe qué les depara el futuro.
2. Defensores de fantasmas (Phantom Lawyer)
Un abogado tímido que de repente adquiere la capacidad de ver fantasmas se une a un abogado frío y elitista, y juntos se enfrentan a clientes sobrenaturales cuyos asuntos pendientes revelan verdades ocultas.
3. BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
BTS está de vuelta. El icónico grupo regresa a los escenarios para un concierto de reunión en vivo donde interpretarán éxitos legendarios y presentarán temas totalmente nuevos.
4. ¿Cómo se traduce este amor?
Un intérprete experimentado recibe el encargo de trabajar junto a una celebridad conocida por su carácter impredecible. La misión trasciende la traducción de idiomas, al involucrar la compleja tarea de interpretar y comprender las emociones de la figura pública. La historia plantea si es posible transformar esa conexión profesional en un vínculo personal, traduciendo los sentimientos al lenguaje del amor.
5. Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand)
La productora de webtoons Seo Mi-rae, en busca de un romance sin riesgos, se sumerge en una simulación de citas virtuales, experimentando el amor a través de una relación digital.
6. En busca de la perfección (Pursuit of Jade)
La guerra separa a Fan Changyu, hija de un carnicero, y a Xie Zheng, un noble venido a menos que busca vengarse; su matrimonio fingido da paso a un vínculo real. Dispuesta a todo, Fan Changyu lleva su cuchillo de carnicero al frente para hacer justicia y reencontrarse con su esposo, mientras Xie Zheng recupera su título y lucha tanto por su país como por su amor. Unidos durante la batalla, ambos desafían al destino, descubren la verdad y regresan a casa fieles a sus votos.
7. Soy soltero (I Am Solo)
El punto de partida de las citas hiperrealistas se sitúa en los encuentros entre solteros, quienes exploran diversas estrategias para hallar una pareja y afrontar los desafíos propios de la búsqueda amorosa.
8. El arte de Sarah
Construye una nueva identidad a base de mentiras. Pero cuando aparece un cadáver bajo la lujosa zona de Seúl, un detective implacable la investiga por todos los medios.
9. La luz que aún nos guía
Un hombre y una mujer cuyas vidas están marcadas por la pérdida y el paso del tiempo se distancian en su juventud y se reencuentran una década después, descubriendo que el vínculo que una vez compartieron sigue siendo una luz que los guía a través del amor, el duelo y el crecimiento personal.
10. The Beginning After the End
Tras una misteriosa muerte, el rey Grey renace como Arthur Leywin en el mágico continente de Dicathen. Aunque comienza su segunda vida como un bebé, conserva su sabiduría anterior. Con el paso de los años, empieza a dominar la magia y a forjar su propio camino, buscando enmendar los errores de su vida pasada.