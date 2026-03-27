Detuvieron al acusado de asesinar a un adolescente después de un cumpleaños en Mar del Plata

La esquina de calle 455 y 46 en Mar del Plata, donde fue detenido el acusado por el asesinato del joven después de un cumpleaños (Google Maps)

Un joven de 25 años fue detenido este jueves en el barrio Los Acantilados, en Mar del Plata, acusado de haber participado en el ataque que derivó en la muerte de Sebastián Morúa, un adolescente de 15 años que falleció tras permanecer casi un mes internado por las graves heridas sufridas.

La detención fue realizada por personal de la DDI, que tras una investigación encabezada por la fiscal Romina Díaz logró localizar y reducir al sospechoso, quien quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán junto al otro imputado ya detenido por el mismo hecho.

La secuencia que culminó en el fallecimiento de Morúa se inició el 23 de diciembre, cuando una discusión durante una reunión familiar en una vivienda de la calle 461 y 46, en el barrio San Patricio, escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea generalizada.

Según relataron allegados a la víctima, el conflicto comenzó alrededor de las 19:30 cuando un familiar del cumpleañero inició una pelea con un visitante. La situación se desbordó y terminó involucrando a al menos 15 personas, entre familiares y vecinos.

Uno de los testigos directos, hermana de los jóvenes agredidos, describió que la gresca fue creciendo hasta que parecía haberse calmado. Sin embargo, los agresores regresaron minutos después, uno de ellos portando un arma de fuego. Según el relato, este individuo disparó varias veces al aire antes de herir gravemente al adolescente y a otras víctimas.

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, la investigación estuvo a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI, bajo la supervisión de la fiscal Díaz. El seguimiento permitió identificar a los presuntos responsables y, ayer jueves, efectivos policiales aprehendieron al joven de 25 años en la zona de calle 455 entre 46 y 44. Durante el procedimiento, el sujeto fue reducido y se le secuestró un arma de fuego, que será peritada para determinar su posible vínculo con el ataque.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá junto al otro imputado que ya había sido arrestado en los días posteriores al hecho. Ambos enfrentan cargos por homicidio y lesiones graves, en el marco de una causa que busca esclarecer las circunstancias y responsabilidades de lo ocurrido.

Ya hay otro detenido involucrado en el hecho (Noticias XFN)

En las semanas posteriores al ataque, los familiares de la víctima denunciaron haber recibido amenazas por parte de allegados a los imputados.

Según declaró la hermana de la víctima en sede judicial, uno de los menores involucrados en la agresión utilizó Instagram para enviar mensajes intimidatorios. “Hace poco tuvimos que ir a redactar una denuncia, porque uno de los menores agresores por Instagram amenazó a mi hermano de muerte diciendo que lo iba bajar igual que al hermano y que esta vez le iba a tirar el tiro en el pecho porque la semana pasada le dio un tiro en el pie nomás”, relató la joven.

Los investigadores evalúan si estos mensajes forman parte de un patrón de hostigamiento destinado a amedrentar a los testigos y familiares de la víctima, como parte del contexto de violencia que rodea al caso.

La causa avanza bajo la órbita de la fiscal Díaz, quien dispuso la detención formal de los dos imputados y ordenó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, el análisis del arma secuestrada y la recolección de testimonios directos de quienes presenciaron la pelea y el ataque posterior. Se espera que en los próximos días ambos detenidos sean indagados por la fiscalía.

Morúa murió el 20 de enero pasado tras agonizar durante un mes. Su fallecimiento marcó el agravamiento de la causa, que inicialmente se había caratulado como lesiones graves y luego fue recaratulada como homicidio. Las autoridades judiciales buscan determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y el contexto en que se produjo la agresión mortal.

Por el momento, la familia de la víctima permanece bajo resguardo, mientras la investigación judicial intenta establecer todos los elementos de prueba necesarios para esclarecer el homicidio y evitar que los responsables queden impunes.