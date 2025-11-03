Entretenimiento

La razón por la que Jennifer Lawrence aseguró que trabajar con Robert Pattinson es una “venganza total”

Los actores coinciden en pantalla por primera vez en el drama psicológico de Lynne Ramsay, que se estrena el 7 de noviembre.

Jennifer Lawrence se sinceró sobre
Jennifer Lawrence se sinceró sobre lo que siente al trabajar con Robert Pattinson. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Quince años después de que Jennifer Lawrence audicionó sin éxito para interpretar a Bella Swan en Crepúsculo, la actriz comparte finalmente escena con Robert Pattinson, protagonista de aquella saga. Ambos encabezan el reparto de Die My Love, el nuevo largometraje de la directora escocesa Lynne Ramsay.

Lawrence, de 34 años, reveló en 2023, durante una entrevista en el pódcast The Rewatchables, que el estudio la rechazó “de inmediato” cuando se presentó para el papel que finalmente obtuvo Kristen Stewart. “Ni siquiera tuve una segunda llamada”, comentó.

Ahora, en una entrevista con la revista Variety, la actriz calificó con humor su colaboración actual con Pattinson como “la venganza” que siempre deseó, durante el estreno neoyorquino del filme. “Sí, es la venganza total que quería”, declaró.

Jennifer Lawrence aseguró que trabajar
Jennifer Lawrence aseguró que trabajar con Robert Pattinson en "Die, My Love" se sintió como una venganza. (Captura de video)

Cabe destacar que Die My Love marca el regreso de Ramsay al cine tras You Were Never Really Here (2017). La película, es un drama psicológico centrado en una escritora que atraviesa un proceso de deterioro mental en medio de un matrimonio inestable y la presión de la maternidad.

Jennifer Lawrence interpreta al personaje principal, mientras que Robert Pattinson da vida a su pareja.

A pesar de esa intensidad en pantalla, Lawrence explicó que el ambiente de trabajo fue más tranquilo. “Mi parte favorita de trabajar con él fue que podíamos estar en la misma habitación sin hablar durante mucho tiempo. Eso lo valoro en un compañero de trabajo”, contó.

Jennifer Lawrence admitió que podía
Jennifer Lawrence admitió que podía hablar con Robert Pattinson durante mucho tiempo. (REUTERS/Benoit Tessier)

Aunque Die My Love representa su primera colaboración, las trayectorias de Lawrence y Pattinson comparten puntos en común. Ambos alcanzaron la fama internacional en la década de 2010 gracias a franquicias juveniles —Los juegos del hambre y Crepúsculo— y, posteriormente, orientaron sus carreras hacia el cine independiente y los proyectos de autor.

Robert recordó que el primer filme que vio de Jennifer fue Winter’s Bone (2010), la cinta que le valió a la actriz su primera nominación al Óscar. “Cuando se estrenó, todos hablaban de ella. Desde ese momento se notaba que iba a tener una carrera destacada”, señaló.

Después de Winter’s Bone, la actriz interpretó a Katniss Everdeen en Los juegos del hambre (2012), papel que consolidó su popularidad.

" Winter's Bone" catapultó a
" Winter's Bone" catapultó a la fama a Jennifer Lawrence. (Captura de video)

En paralelo, el actor cerraba su etapa en Crepúsculo y comenzaba a trabajar con directores como David Cronenberg, los hermanos Safdie y Robert Eggers, en proyectos que marcaron un giro hacia el cine más experimental.

Die My Love tendrá su estreno comercial el 7 de noviembre, con distribución a cargo de Mubi, y ya ha generado expectativa entre la crítica por reunir a Lynne Ramsay con dos de los intérpretes más reconocidos de su generación.

La vez que Jennifer Lawrence le dio a Robert Pattinson comida sacada de su basura

Durante su aparición en el programa The Graham Norton Show, la protagonista de Los juegos del hambre relató cómo el actor terminó comiendo restos que ella había rescatado de su propio basurero.

“Él llegó, le di un abrazo y me dijo: ‘¿Tienes algo de comida? Tengo muchísima hambre’”, dijo mientras compartía sofá con Jeremy Allen White, Bruce Springsteen y Tessa Thompson.

Jennifer Lawrence contó que sacó
Jennifer Lawrence contó que sacó restos de comida de la basura para dárselos a Robert Pattinson. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Fue al baño, y sí tenía comida, pero estaba en la basura. Así que mientras él estaba allá, yo estaba sacando cosas del bote de basura”, contó entre risas.

Cuando Pattinson regresó, se comió los restos sin cuestionar nada. “Cuando terminó, me dijo: ‘Sigo con hambre. ¿Hay más?’”, recordó.

