El día que Brian May reconoció a George Michael: “Fue el único capaz de igualar la emoción y la técnica de Freddie”

Brian May elogió a George Michael en el homenaje a Freddie Mercury en Wembley, calificándolo como el mejor para ocupar el lugar del legendario vocalista de Queen

Durante el homenaje celebrado en abril de 1992 en el estadio de Wembley, Brian May, guitarrista de Queen, afirmó que George Michael fue “el mejor” intérprete para ocupar el puesto de Freddie Mercury, una declaración que surgió tras la interpretación de Somebody to Love en el Freddie Mercury Tribute Concert, evento que reunió a miles de seguidores y artistas de renombre internacional para rendir tributo al legendario vocalista.

El desafío de reemplazar a Freddie Mercury

Freddie Mercury es recordado como uno de los intérpretes más versátiles y carismáticos en la historia del rock. Tras su muerte en 1991, Queen enfrentó el complejo reto de encontrar un vocalista capaz de asumir su legado en el escenario.

El Freddie Mercury Tribute Concert de 1992 reunió a figuras como Elton John, Robert Plant y Axl Rose en el estadio de Wembley, quienes intentaron adaptar su interpretación a la complejidad de las canciones de Queen.

El Freddie Mercury Tribute Concert de 1992 reunió a figuras icónicas del rock internacional, como Elton John, Axl Rose y Robert Plant, en un emotivo tributo en Wembley (Photo by Mick Hutson/Redferns)

Sin embargo, muchos de ellos debieron modificar la tonalidad de los temas originales, lo que evidenció la dificultad de igualar el rango y la presencia escénica de Mercury.

La actuación de George Michael marcó un punto de inflexión en el concierto. Según el portal de noticias musicales Indiehoy, Michael fue el único capaz de combinar técnica vocal y sensibilidad emocional, elementos esenciales en la música de Queen.

Su interpretación de Somebody to Love no solo superó las expectativas del público, sino que también recibió elogios de colegas y críticos especializados.

Una actuación que dejó huella en Wembley

La interpretación de Somebody to Love por George Michael superó las expectativas del público y recibió alabanzas de músicos y críticos especializados en el tributo a Freddie Mercury (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

El impacto de la versión de Michael se reflejó en la reacción inmediata de los asistentes y los músicos presentes.

De acuerdo con el portal de estadísticas musicales Stereo Cien, la interpretación fue considerada por expertos como una de las más destacadas en la historia de los homenajes a Mercury. La conexión emocional que Michael logró transmitir sobre el escenario de Wembley consolidó su lugar como uno de los artistas que mejor entendió el legado de Queen.

May subrayó que la actuación de Michael se distinguió por la precisión técnica y la entrega emocional, cualidades que lo ubicaron por encima del resto de los participantes. El guitarrista enfatizó que la fidelidad al espíritu original de la canción y la fuerza interpretativa de Michael siguen siendo referencias ineludibles en cualquier repaso al Freddie Mercury Tribute Concert.

La admiración mutua entre George Michael y Queen

George Michael siempre manifestó su admiración por Queen, considerando al grupo como la banda perfecta dentro de la historia del rock internacional (Courtesy of Queen Productions LTD/via REUTERS)

El vínculo entre George Michael y Queen no se limitó al tributo en Wembley. Michael expresó en diversas oportunidades su profunda admiración por la banda británica.

En entrevistas recopiladas por Stereo Cien, el intérprete de Freedom! ’90 resaltó la capacidad de Queen para crear canciones en colaboración, señalando que todos los miembros del cuarteto británico eran compositores y contribuían a la diversidad creativa del grupo.

Michael definió a Queen como “la banda perfecta dentro de la historia del rock”, según declaraciones recogidas por la emisora mexicana. Para el cantante, la combinación del talento individual de Freddie Mercury con la colaboración de Brian May, John Deacon y Roger Taylor estableció un modelo difícil de igualar en la música popular. Esta admiración se reflejó tanto en su participación en el homenaje como en su trayectoria artística posterior.

El legado de una interpretación irrepetible

Brian May destacó la precisión técnica y la fidelidad al espíritu original de Queen en la actuación de George Michael durante el histórico concierto de 1992 (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de su carrera, George Michael insistió en su respeto por el legado de Freddie Mercury y Queen. En distintas entrevistas, reconoció a Mercury como el máximo exponente vocal del rock, una convicción que lo acompañó hasta el final de su vida.

La actuación de Michael en el homenaje de 1992 permanece como una de las más citadas y recordadas por especialistas y fanáticos, consolidando su lugar en la historia de los grandes tributos musicales.

La evaluación de Brian May, respaldada por el reconocimiento del público y de los medios especializados, ubica la interpretación de George Michael en Wembley como un momento fundamental en la memoria colectiva del rock internacional. La combinación de técnica, emoción y respeto por el legado de Queen hizo de esa noche un punto de referencia para futuras generaciones de músicos y admiradores.