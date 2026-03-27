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La emoción de Tini Stoessel al cumplir su sueño de colaborar con Ricky Martin: “Te admiro tanto”

La cantante expresó su admiración por el puertorriqueño y agradeció a Los Ángeles Azules, celebrando el lanzamiento de una canción que promete conquistar a varias generaciones con su fusión de estilos

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Tini Stoessel estrenó su colaboración Con Ricky Martiny Los Ángeles Azules

Lejos de su conflicto con Emilia Mernes, el cual no deja de sumar capítulos a la polémica historia, este jueves, Tini Stoessel celebró un logro único en su carrera: su colaboración con Ricky Martin. La Triple T mostró su felicidad tras el lanzamiento de “Vuelve”, el feat al que se sumó junto al puertorriqueño y Los Ángeles Azules.

“Qué sueño cantar esta canción, ya salió Vuelve”, comenzó diciendo la joven junto a emojis de caritas emocionadas y con lágrimas en los ojos. Junto a un fragmento del videoclip, la artista expresó su amor por el intérprete de “La Mordidita”: “Ricky Martin, te admiro tanto, gracias por haber pensado en mi. Los Ángeles Azules, que honor que sean parte y estar compartiendo esto junto, espero que la disfruten mucho, los amo”.

El single “Vuelve” presenta una nueva versión a través de la colaboración entre Ricky Martin, TINI y Los Ángeles Azules. La canción combina la esencia romántica del tema original con el estilo de cumbia de Los Ángeles Azules y elementos pop de TINI, ofreciendo una reinterpretación orientada a distintas generaciones.

Al comienzo del video clip, Tini luce un top negro con lentejuelas, combinado con un pantalón negro. Minutos después, se sumerge en el clima tropical y destaca con un vestido corto en tonos claros, principalmente crema, con detalles rojos en forma de ondas y ribetes que recorren el borde superior e inferior de la prenda. El diseño incluye aberturas laterales que dejan al descubierto parte de la cintura y cadera. El vestido tiene un acabado de volantes en la parte inferior y un tirante asimétrico que cruza el pecho y el hombro izquierdo. Su pelo está peinado en un recogido bajo y pulido, con mechones sueltos que enmarcan el rostro.

Tres imágenes juntas: Ricky Martin con camiseta blanca y barba. Tini con cabello rubio y labios rojos. Un músico con traje gris y gafas de sol tocando un bajo
El inesperado trío: Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules revolucionan la cumbia

La letra de la canción se mantiene fiel a la versión original: una narración sobre el vacío y la ausencia que deja una ruptura amorosa, donde quien canta expresa quedarse sin aire, sin vida y con un espacio imposible de llenar. Lo que cambia es la energía: la nueva “Vuelve” se aleja de la introspección y el tempo pausado, para instalarse en un ambiente festivo, con percusión, metales y arreglos propios del género.

Este lanzamiento se suma a recientes sencillos de Ricky Martin como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, junto a Christian Nodal, y “A Medio Vivir”, con Carín León. Ambos temas forman parte de un proyecto especial que reúne nuevas versiones de éxitos para celebrar el vínculo con los fans.

La nueva versión, lejos de replicar la fórmula original, apuesta por la reinvención. El trabajo conjunto con Los Ángeles Azules, referentes en el ámbito de la cumbia, y con Tini, figura central del pop latino actual, encarna el espíritu de renovación con el que Martin encara esta etapa de su carrera. La elección del tema como primer lanzamiento oficial no solo responde al peso simbólico de la canción, sino también a su potencial para conectar con nuevas audiencias a través de un formato festivo y bailable.

Tini Stoessel se emociona con “Vuelve”: “Ricky Martin, te admiro tanto”
Tini Stoessel se emociona con “Vuelve”: “Ricky Martin, te admiro tanto”

De esta manera, Tini se adentra en el género de la cumbia, el cual mantiene un crecimiento exponencial en los últimos años. El estilo argentino mantiene su presencia en distintas generaciones y se escucha en barrios, escenarios, fiestas y plataformas digitales. Desde 2020, las reproducciones de cumbia en el país aumentaron un 237%, superando el crecimiento del reggaetón (79%) y la bachata (155%). En 2024, Buenos Aires se posicionó como la ciudad con mayor cantidad de reproducciones de cumbia en Spotify a nivel mundial.

En el país, la cumbia desarrolla una identidad particular. En Buenos Aires, siete de cada diez usuarios la eligen, reflejo de un género que ha cambiado en sonido, estética y mensaje a lo largo del tiempo, pero que mantiene un vínculo constante con el público. Cada etapa sumó bandas, canciones e íconos que impactaron tanto en la música como en la cultura popular.

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