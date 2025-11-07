“El rechazo nunca es agradable, pero me llevó a lugares mejores”: Sebastian Stan y cómo convirtió el fracaso en una lección de resiliencia

Sebastian Stan destacó la disciplina y la resiliencia como pilares de su transformación personal y profesional tras Marvel (YouTube: Stronger Podcast | Don Saladino y Don Saladino)

Sebastian Stan, conocido por interpretar al Soldado del Invierno en el Universo Marvel, dejó a un lado los roles de superhéroe para abordar temas de disciplina, fracaso y autenticidad en una reciente edición del Stronger Podcast en YouTube, conducido por su entrenador y amigo de hace más de 15 años, Don Saladino.

En una charla abierta, Stan compartió cómo la vulnerabilidad y la resiliencia fueron clave en su vida profesional y personal, detallando aspectos de su rutina diaria y su evolución tras la fama obtenida con Marvel.

Durante la conversación, Stan subrayó la importancia del fracaso como motor de crecimiento: “La vulnerabilidad, el fracaso y el miedo son esenciales para crecer”, afirmó el actor, según el Stronger Podcast en YouTube.

El actor reveló que la vulnerabilidad y el miedo son motores esenciales para el crecimiento y la autenticidad

Rememoró momentos de incertidumbre en su carrera, como la oportunidad perdida de protagonizar la nueva versión de Punto de Quiebre, y cómo ese revés dio paso a alternativas mejores.

“El rechazo nunca es agradable, pero mirando atrás, muchas de esas puertas cerradas me llevaron a lugares mejores”, reflexionó. Para él, la resiliencia consiste en entender que los obstáculos pueden transformarse en nuevas oportunidades.

Rutinas y disciplina: la base del bienestar

La disciplina guía la filosofía de vida de Stan. Parte de su bienestar y rendimiento, aseguró, proviene de la estructura que impone a cada día. Reveló que levantarse temprano es un acto de resistencia ante la adversidad y da inicio a la jornada con determinación.

Stan compartió su rutina diaria basada en levantarse temprano, meditación y journaling para fortalecer el bienestar mental (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor explicó que evita mirar el móvil durante la primera hora, prioriza la hidratación, busca la luz natural, y dedica tiempo a la meditación y a escribir un diario.

Autenticidad y nuevos retos profesionales

Más allá de la rutina, Stan enfatizó la importancia de proteger la autenticidad en una industria proclive a diluir identidades. “Estoy decidido a proteger mi autenticidad, es lo único que sé que es verdad”, declaró.

Reconoció que su paso por Marvel resultó determinante, pero su objetivo es evolucionar y asumir nuevos retos. “Marvel fue solo el primer paso. Ahora, en mis 40, siento que por fin estoy haciendo lo que siempre quise: asumir desafíos diferentes y crecer en cada proyecto”, explicó.

Salud mental y curiosidad como motores de cambio

Sebastian Stan subrayó la importancia de elegir proyectos que planteen preguntas difíciles y enriquezcan el debate social (REUTERS/Mario Anzuoni)

La salud mental ocupó un lugar central durante la entrevista. Stan compartió que la terapia se convirtió en una herramienta fundamental para el autoconocimiento y el crecimiento, y defendió la necesidad de aceptar la vulnerabilidad y el miedo como impulsores de cambio.

“Hay que estar dispuesto a cambiar y a decir la verdad sobre uno mismo”, sostuvo, añadiendo que la curiosidad y la apertura a experiencias inéditas fueron claves en su camino. Destacó que la salud mental exige la misma constancia y atención que el entrenamiento físico.

Diversificación profesional e inquietudes globales

En el ámbito profesional, Stan optó por diversificar y explorar nuevos horizontes. Manifestó entusiasmo por involucrarse en la producción y la escritura, y reveló que uno de sus próximos desafíos es interpretar un papel en español.

El intérprete de Marvel apuesta por la diversificación profesional y se prepara para su primer papel en español a los 43 años (Disney-Marvel Studios via AP)

“A los 43 años, me propuse aprender español para una película. Me asusta, pero ese miedo es precisamente lo que me impulsa a seguir adelante”, comentó. Además, resaltó la importancia de elegir proyectos que planteen preguntas difíciles y enriquezcan las conversaciones sociales.

La dimensión global de Stan quedó patente en la sección de preguntas de fans internacionales, quienes participaron desde lugares como Michigan, Rusia, Francia y Australia. Consultado sobre su regreso a Broadway, mencionó la posibilidad de participar en una nueva versión de “Talk Radio”.

Stan afirmó que el éxito radica en la adaptación, el aprendizaje constante y la fidelidad a los valores personales (YouTube: Stronger Podcast | Don Saladino y Don Saladino)

Ante la pregunta sobre cómo gestiona la ansiedad, compartió técnicas de respiración y la aceptación de que no todo puede estar bajo control. “La ansiedad es física y mental, y a veces solo hay que dejar que pase”, explicó. También hizo hincapié en la importancia de descansar sin culpa y de mantener la autocompasión en los días menos productivos.

A lo largo del episodio, Stan reiteró que el éxito no depende únicamente de los logros visibles, sino de la capacidad de adaptarse, aprender y permanecer fiel a los valores personales.