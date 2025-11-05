Así se prepara la sopa antiinflamatoria que Pamela Anderson incluye en su rutina diaria a los 58 años

Pamela Anderson, reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión, se ha consolidado como una voz relevante dentro del movimiento por el envejecimiento consciente y la alimentación saludable.
A los 58 años, la actriz y activista desafía los estándares tradicionales de belleza y rechaza el concepto de antienvejecimiento, defendiendo la aceptación de la edad y la naturalidad. En una entrevista reciente con Women’s Health, Anderson compartió su receta de sopa antiinflamatoria de lentejas, una propuesta que ha captado la atención de numerosos seguidores y se ha viralizado por su sencillez, sabor y beneficios para la salud.
La filosofía de vida de Anderson aparece en cada página de su recetario “I love you: Recipes from the Heart”, que reúne 80 propuestas veganas inspiradas en tradiciones locales y en sus viajes internacionales. La actriz sostiene que la cocina basada en vegetales es posible, deliciosa y accesible. “El antienvejecimiento es una mentira”, afirmó Anderson en la entrevista con Women’s Health, subrayando su elección de una vida plena y saludable sin recurrir a efectos artificiales.
Sopa de lentejas marroquí: proteína, sabor y salud
Entre las recetas más populares, la sopa de lentejas de inspiración marroquí se destaca como una de sus favoritas y se ha convertido en un referente para quienes buscan alternativas veganas y antiinflamatorias.
Esta preparación combina ingredientes ricos en proteínas y fibra, como las lentejas verdes y rojas, junto con especias reconocidas por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, entre ellas la cúrcuma, el jengibre y el pimentón dulce. Estas especias, según Women’s Health, contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo y la inflamación crónica, factores fundamentales en el bienestar a largo plazo.
El valor nutricional de la sopa reside en la diversidad de sus ingredientes: cebolla amarilla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, todos ellos aportan vitaminas, minerales y fibra. Las lentejas verdes y rojas son la principal fuente vegetal de proteínas de alta calidad.
La pasta de tomate y el caldo de verduras enriquecen el sabor y el contenido nutricional, mientras que la leche de coco añade cremosidad y grasas saludables. El toque final lo otorgan el jugo de limón y las espinacas frescas, reforzando el perfil antioxidante del plato.
La nutricionista Sandra Moñino, citada por Women’s Health, respalda este tipo de alimentación y sugiere inspirarse en recetas tradicionales y en la cocina de generaciones anteriores para mantener una dieta equilibrada y antiinflamatoria.
Elaboración sencilla y adaptaciones sugeridas
La preparación, de acuerdo a lo detallado por Anderson en la entrevista publicada por Women’s Health, empieza con un salteado de cebolla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, cocinando hasta ablandar los ingredientes. Se añaden las especias: cúrcuma, comino, jengibre molido, pimentón, canela, sal marina y pimienta negra, para realzar el aroma y el sabor.
Después, se agregan las lentejas verdes, la pasta de tomate y el caldo de verduras, y se lleva la mezcla a ebullición, dejando cocer la preparación a fuego bajo durante veinte minutos. Luego, se incorporan las lentejas rojas y la cocción dura 10 minutos más.
Al final, se suma la leche de coco, el jugo de limón y las espinacas, manteniendo la olla al fuego hasta ablandar las hojas. Anderson propone ajustar la sal al gusto y servir la sopa acompañada de perejil, cilantro fresco, pimienta negra o una rodaja de lima, según la preferencia.
Esta receta, que ha conquistado a quienes la prueban, se consolida como ejemplo de cocina vegana saludable y sabrosa, y reafirma el compromiso de Anderson con el bienestar y la alimentación consciente, como subraya Women’s Health en su cobertura. Esta propuesta culinaria sintetiza una forma de vida basada en la aceptación, el cuidado personal y la búsqueda de placer en lo sencillo y natural.