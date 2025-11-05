Así se prepara la sopa antiinflamatoria que Pamela Anderson incluye en su rutina diaria a los 58 años

Pamela Anderson impulsa la sopa de lentejas marroquí como alternativa vegana, saludable y viral en redes sociales (Reuters, Imagen Ilustrtiva Infobae)

Pamela Anderson, reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión, se ha consolidado como una voz relevante dentro del movimiento por el envejecimiento consciente y la alimentación saludable.

A los 58 años, la actriz y activista desafía los estándares tradicionales de belleza y rechaza el concepto de antienvejecimiento, defendiendo la aceptación de la edad y la naturalidad. En una entrevista reciente con Women’s Health, Anderson compartió su receta de sopa antiinflamatoria de lentejas, una propuesta que ha captado la atención de numerosos seguidores y se ha viralizado por su sencillez, sabor y beneficios para la salud.

La filosofía de vida de Anderson aparece en cada página de su recetario “I love you: Recipes from the Heart”, que reúne 80 propuestas veganas inspiradas en tradiciones locales y en sus viajes internacionales. La actriz sostiene que la cocina basada en vegetales es posible, deliciosa y accesible. “El antienvejecimiento es una mentira”, afirmó Anderson en la entrevista con Women’s Health, subrayando su elección de una vida plena y saludable sin recurrir a efectos artificiales.

El recetario de Pamela Anderson reúne ochenta propuestas veganas inspiradas en tradiciones internacionales y locales (captura de video)

Sopa de lentejas marroquí: proteína, sabor y salud

Entre las recetas más populares, la sopa de lentejas de inspiración marroquí se destaca como una de sus favoritas y se ha convertido en un referente para quienes buscan alternativas veganas y antiinflamatorias.

Esta preparación combina ingredientes ricos en proteínas y fibra, como las lentejas verdes y rojas, junto con especias reconocidas por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, entre ellas la cúrcuma, el jengibre y el pimentón dulce. Estas especias, según Women’s Health, contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo y la inflamación crónica, factores fundamentales en el bienestar a largo plazo.

La receta de sopa antiinflamatoria de lentejas de Pamela Anderson destaca por su sencillez y beneficios nutricionales (Imagen Ilustratiuva Infobae)

El valor nutricional de la sopa reside en la diversidad de sus ingredientes: cebolla amarilla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, todos ellos aportan vitaminas, minerales y fibra. Las lentejas verdes y rojas son la principal fuente vegetal de proteínas de alta calidad.

La pasta de tomate y el caldo de verduras enriquecen el sabor y el contenido nutricional, mientras que la leche de coco añade cremosidad y grasas saludables. El toque final lo otorgan el jugo de limón y las espinacas frescas, reforzando el perfil antioxidante del plato.

La actriz defiende una alimentación basada en vegetales y rechaza el concepto de antienvejecimiento artificial (Imagen Ilustrativa Infobvae)

La nutricionista Sandra Moñino, citada por Women’s Health, respalda este tipo de alimentación y sugiere inspirarse en recetas tradicionales y en la cocina de generaciones anteriores para mantener una dieta equilibrada y antiinflamatoria.

Elaboración sencilla y adaptaciones sugeridas

La preparación, de acuerdo a lo detallado por Anderson en la entrevista publicada por Women’s Health, empieza con un salteado de cebolla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, cocinando hasta ablandar los ingredientes. Se añaden las especias: cúrcuma, comino, jengibre molido, pimentón, canela, sal marina y pimienta negra, para realzar el aroma y el sabor.

Después, se agregan las lentejas verdes, la pasta de tomate y el caldo de verduras, y se lleva la mezcla a ebullición, dejando cocer la preparación a fuego bajo durante veinte minutos. Luego, se incorporan las lentejas rojas y la cocción dura 10 minutos más.

La preparación sencilla y adaptable de la sopa de lentejas permite personalizar el plato con hierbas frescas y especias al gusto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final, se suma la leche de coco, el jugo de limón y las espinacas, manteniendo la olla al fuego hasta ablandar las hojas. Anderson propone ajustar la sal al gusto y servir la sopa acompañada de perejil, cilantro fresco, pimienta negra o una rodaja de lima, según la preferencia.

Esta receta, que ha conquistado a quienes la prueban, se consolida como ejemplo de cocina vegana saludable y sabrosa, y reafirma el compromiso de Anderson con el bienestar y la alimentación consciente, como subraya Women’s Health en su cobertura. Esta propuesta culinaria sintetiza una forma de vida basada en la aceptación, el cuidado personal y la búsqueda de placer en lo sencillo y natural.