Entretenimiento

Pamela Anderson deja el maquillaje atrás y desafía los estándares de belleza: “Nuestras diferencias nos hacen hermosas”

La actriz y activista describe cómo este proceso reforzó su confianza y le permitió promover una imagen más honesta de sí misma. Las claves de su vivencia que inspira a otras mujeres a cuidar su propio bienestar y a sentirse seguras a cualquier edad, según Vanity Fair

Por Fausto Urriste

Guardar
Pamela Anderson abandona el maquillaje
Pamela Anderson abandona el maquillaje y promueve la autenticidad como nuevo estándar de belleza femenina (AP/Kirsty Wigglesworth)

Pamela Anderson dio un giro a su imagen pública y personal al decidir prescindir del maquillaje, una elección que le proporcionó nueva libertad y renovada confianza.

La actriz y activista, reconocida mundialmente por su trabajo en Guardianes de la bahía, expuso en una entrevista con Vanity Fair España la relevancia de este cambio: “Quiero ser yo misma, con o sin cosméticos”, afirmó. “Nuestras diferencias nos hacen hermosas”, agregó.

Anderson describió que llegar a este punto fue un entrenamiento para la seguridad personal: “Hacerlo me brindó mucha más libertad y mucha más confianza. Es una decisión que hay que ensayar. Sentirse segura al salir de casa, con o sin maquillaje, es cuestión de práctica”, explicó.

Un impulso a la belleza inclusiva y sostenible

La actriz y activista destaca
La actriz y activista destaca que prescindir de los cosméticos le brindó libertad y confianza personal (Grosby)

Durante la presentación de la tienda efímera de Sonsie en Nueva York, la firma de belleza inclusiva y sostenible que Anderson cofundó, compartió la motivación detrás de su decisión de alejarse de los cosméticos.

La actriz identificó una “presión cultural” alrededor de la imagen y expresó su rechazo a ese “tren de la locura”, para buscar nuevas vías de autoaceptación. “Quiero verme y sentirme yo misma, y eso significa cuidarme a mi manera. Creo que nuestras diferencias nos hacen hermosas e interesantes los unos para los otros”, afirmó Anderson, resaltando la importancia de la autenticidad y el valor personal.

Sonsie representa más que un espacio para el cuidado de la piel: “El objetivo es descubrir nuestro propósito en la vida, y este propósito comienza con creer en nosotras mismas, tener valor, ser quienes somos y encontrar fuerza en ello. Va más allá de tener una piel sana”, señaló Anderson.

El cambio de look de
El cambio de look de Pamela Anderson refuerza su compromiso con la naturalidad y el bienestar personal (Créditos: IMBD)

Una tienda pop up en Nueva York fue la ocasión elegida para profundizar en este mensaje de diversidad y empoderamiento, alineando la misión de la marca con la visión personal de la actriz.

Además, Anderson remarcó que la respuesta positiva del público motivó a la firma a considerar nuevas aperturas en otras ciudades, con el objetivo de acercar su mensaje a más personas.

Una transformación estética coherente

El compromiso de Anderson con la naturalidad se refleja también en otros aspectos de su apariencia. Abandonó su característica melena rubia para lucir un corte medio en tono cobrizo, decisión que refleja su propósito de mostrarse sin artificios.

La presión cultural sobre la
La presión cultural sobre la imagen femenina motiva a Anderson a rechazar los estándares tradicionales de belleza (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

En el podcast How To Fail With Elizabeth Day, citada por Vanity Fair España, Anderson reconoció que este cambio constituye una evolución ligada a su bienestar personal, pese a que, según confesó, en ocasiones le genera temor renunciar al maquillaje. Considera fundamental para esta etapa de su vida ser más auténtica consigo misma.

Además, la actriz indicó que rodearse de personas que valoran su esencia y su honestidad fue clave para sostener esta transformación. Anderson plantea que las mujeres pueden liberarse de las expectativas externas y definir sus propias formas de belleza.

Un mensaje de empoderamiento femenino

La actriz subrayó la presión cultural que sienten muchas mujeres en torno a la belleza y anima a desafiar esos estándares impuestos. “A veces incluso me da miedo no usar maquillaje. A mi edad, al entrar en esta etapa de mi carrera, sentí que era importante para mí, en mi vida personal, ser más natural”, explicó Anderson, evidenciando que prescindir de los cosméticos implica coraje y perseverancia.

Pamela Anderson invita a las
Pamela Anderson invita a las mujeres a desafiar los estándares de belleza y a encontrar confianza en su autenticidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

De cara al futuro, Anderson expresa el deseo de explorar nuevas facetas de sí misma y de seguir inspirando a otras mujeres a abrazar su diversidad.

Su apuesta por la autoaceptación y la naturalidad ofrece un mensaje de empoderamiento que trasciende la estética y reivindica la riqueza de la experiencia femenina.

Anderson sostiene que aceptar los cambios físicos y emocionales es fundamental para construir una confianza auténtica, invitando a otras mujeres a descubrir su poder interior.

Temas Relacionados

Pamela AndersonBelleza naturalAutoaceptaciónSonsieEmpoderamiento femeninoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a cambiar de cuerpo en ‘Otro Viernes de Locos’, la secuela que llega a Disney+

La esperada continuación de la comedia familiar trae de regreso a las icónicas actrices, quienes ahora enfrentan nuevos enredos y desafíos familiares junto a una generación renovada de personajes y mucho humor para todos los públicos

Jamie Lee Curtis y Lindsay

Robert Pattinson habló sobre la llegada de su primer hijo y el impacto de la paternidad en su día a día: “Nunca fui un gran amante de los niños”

El actor británico, famoso por Crepúsculo y The Batman, compartió en entrevista con ICON cómo la llegada de su primer hijo con Suki Waterhouse transformó su visión sobre la paternidad y la vida diaria

Robert Pattinson habló sobre la

“Cuando quiero algo, me esfuerzo”: Callum Turner reflexionó sobre los sacrificios que hizo para dedicarse a la actuación

El actor británico y pareja de Dua Lipa, habló con ICON sobre su pasión por el cine y el fútbol, cómo la disciplina del deporte marcó su carrera artística y lo ayudó a construir una trayectoria sólida en el cine

“Cuando quiero algo, me esfuerzo”:

La saga Halloween en un día para maratonear: el orden cronológico y las líneas temporales de Michael Myers

Entre secuelas, reinicios y películas independientes, la franquicia ofrece varias rutas posibles para recorrer la historia. Cómo ordenar los filmes y disfrutar de un día protagonizado por el icónico asesino enmascarado de Haddonfield

La saga Halloween en un

El secreto detrás de la transformación de las modelos de Victoria’s Secret según su entrenador

Desde la planificación de ejercicios por fases hasta la nutrición estratégica y la gestión del bienestar integral, Joe Holder compartió su enfoque basado en constancia, recuperación y personalización, aplicado en figuras reconocidas como Bella Hadid y Naomi Campbell

El secreto detrás de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario lunar de noviembre 2025:

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

5 ideas de maquillaje virales fáciles de hacer para Halloween

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

La justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el único acusado del femicidio de Valeria Lobos

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

INFOBAE AMÉRICA
Por qué el cerebro interrumpe

Por qué el cerebro interrumpe la atención cuando no se duerme lo suficiente

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

Por qué los muñecos de terror son los grandes protagonistas de Halloween

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Los mercados asiáticos fluctuaron tras los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y China

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje