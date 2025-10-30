Pamela Anderson deja el maquillaje atrás y desafía los estándares de belleza: “Nuestras diferencias nos hacen hermosas”

Pamela Anderson abandona el maquillaje y promueve la autenticidad como nuevo estándar de belleza femenina (AP/Kirsty Wigglesworth)

Pamela Anderson dio un giro a su imagen pública y personal al decidir prescindir del maquillaje, una elección que le proporcionó nueva libertad y renovada confianza.

La actriz y activista, reconocida mundialmente por su trabajo en Guardianes de la bahía, expuso en una entrevista con Vanity Fair España la relevancia de este cambio: “Quiero ser yo misma, con o sin cosméticos”, afirmó. “Nuestras diferencias nos hacen hermosas”, agregó.

Anderson describió que llegar a este punto fue un entrenamiento para la seguridad personal: “Hacerlo me brindó mucha más libertad y mucha más confianza. Es una decisión que hay que ensayar. Sentirse segura al salir de casa, con o sin maquillaje, es cuestión de práctica”, explicó.

Un impulso a la belleza inclusiva y sostenible

La actriz y activista destaca que prescindir de los cosméticos le brindó libertad y confianza personal (Grosby)

Durante la presentación de la tienda efímera de Sonsie en Nueva York, la firma de belleza inclusiva y sostenible que Anderson cofundó, compartió la motivación detrás de su decisión de alejarse de los cosméticos.

La actriz identificó una “presión cultural” alrededor de la imagen y expresó su rechazo a ese “tren de la locura”, para buscar nuevas vías de autoaceptación. “Quiero verme y sentirme yo misma, y eso significa cuidarme a mi manera. Creo que nuestras diferencias nos hacen hermosas e interesantes los unos para los otros”, afirmó Anderson, resaltando la importancia de la autenticidad y el valor personal.

Sonsie representa más que un espacio para el cuidado de la piel: “El objetivo es descubrir nuestro propósito en la vida, y este propósito comienza con creer en nosotras mismas, tener valor, ser quienes somos y encontrar fuerza en ello. Va más allá de tener una piel sana”, señaló Anderson.

El cambio de look de Pamela Anderson refuerza su compromiso con la naturalidad y el bienestar personal (Créditos: IMBD)

Una tienda pop up en Nueva York fue la ocasión elegida para profundizar en este mensaje de diversidad y empoderamiento, alineando la misión de la marca con la visión personal de la actriz.

Además, Anderson remarcó que la respuesta positiva del público motivó a la firma a considerar nuevas aperturas en otras ciudades, con el objetivo de acercar su mensaje a más personas.

Una transformación estética coherente

El compromiso de Anderson con la naturalidad se refleja también en otros aspectos de su apariencia. Abandonó su característica melena rubia para lucir un corte medio en tono cobrizo, decisión que refleja su propósito de mostrarse sin artificios.

La presión cultural sobre la imagen femenina motiva a Anderson a rechazar los estándares tradicionales de belleza (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

En el podcast How To Fail With Elizabeth Day, citada por Vanity Fair España, Anderson reconoció que este cambio constituye una evolución ligada a su bienestar personal, pese a que, según confesó, en ocasiones le genera temor renunciar al maquillaje. Considera fundamental para esta etapa de su vida ser más auténtica consigo misma.

Además, la actriz indicó que rodearse de personas que valoran su esencia y su honestidad fue clave para sostener esta transformación. Anderson plantea que las mujeres pueden liberarse de las expectativas externas y definir sus propias formas de belleza.

Un mensaje de empoderamiento femenino

La actriz subrayó la presión cultural que sienten muchas mujeres en torno a la belleza y anima a desafiar esos estándares impuestos. “A veces incluso me da miedo no usar maquillaje. A mi edad, al entrar en esta etapa de mi carrera, sentí que era importante para mí, en mi vida personal, ser más natural”, explicó Anderson, evidenciando que prescindir de los cosméticos implica coraje y perseverancia.

Pamela Anderson invita a las mujeres a desafiar los estándares de belleza y a encontrar confianza en su autenticidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

De cara al futuro, Anderson expresa el deseo de explorar nuevas facetas de sí misma y de seguir inspirando a otras mujeres a abrazar su diversidad.

Su apuesta por la autoaceptación y la naturalidad ofrece un mensaje de empoderamiento que trasciende la estética y reivindica la riqueza de la experiencia femenina.

Anderson sostiene que aceptar los cambios físicos y emocionales es fundamental para construir una confianza auténtica, invitando a otras mujeres a descubrir su poder interior.