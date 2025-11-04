Gaten Matarazzo habló sobre el futuro tras Stranger Things: “Lo veo como el segundo capítulo de mi vida”

Gaten Matarazzo cierra su ciclo en la serie "Stranger Things" y se prepara para nuevos desafíos en cine, teatro y televisión (Netflix)

“No creo que nadie quiera ver a un Dustin de 20 años”, afirmó Gaten Matarazzo con humor, recordando el cierre de casi una década interpretando su destacado papel en la serie Stranger Things y el inicio de una etapa marcada por nuevos desafíos profesionales y personales.

La despedida de Stranger Things significa mucho más que el cierre de una serie de éxito global: también representa un punto de inflexión para Matarazzo, quien encarnó a Dustin Henderson desde los 13 años.

Lejos de su hogar en Nueva Jersey y viviendo junto a su madre en un hotel de larga estancia en Atlanta, el actor enfrentó dificultades económicas y académicas durante sus primeros pasos en la producción. “La experiencia fue tan exigente que en algún momento consideré abandonar”, confesó, aunque la pasión por la actuación y el apoyo de su familia le impulsaron a continuar.

En exclusiva con Esquire, el actor reflexionó sobre el impacto de "Stranger Things" en su vida y la importancia de culminar la serie en el momento adecuado (Esquire/ Instagram @gatenmatarazzo)

El final de una era con “Stranger Things”

Con la serie convertida en fenómeno cultural —la cuarta temporada alcanzó 140,7 millones de visualizaciones, situándose como la tercera más vista en la historia de Netflix—, Matarazzo destacó la importancia de cerrar el ciclo en el momento justo.

Para los creadores Matt y Ross Duffer, la evolución del actor fue notable. “Cuando era más joven, interpretaba una versión de sí mismo, guiado por el instinto. Ahora, en cada escena, profundiza en el personaje y nunca se conforma con lo esperado. Ha sido inspirador verlo evolucionar, y en la quinta temporada ofrece su mejor actuación”, expresaron los realizadores.

Compañeros y creadores de "Stranger Things" destacan la madurez, profesionalismo y evolución actoral de Matarazzo a lo largo de la serie (Netflix)

Nuevos horizontes en la actuación: cine y televisión

Después del rodaje finalizado en diciembre de 2024, el intérprete de 23 años se enfrenta a un futuro abierto, con proyectos en pleno desarrollo y una libertad inédita luego de temporadas de agendas saturadas. Pensó en tomarse un descanso, pero rápidamente sintió la necesidad de volver al trabajo.

Así fue como, tras nuevas audiciones, fue elegido como coprotagonista en “Untitled Pizza Movie”, una comedia dirigida por el dúo BriTANick y producida por Hulu, que narra la historia de dos universitarios embarcados en la búsqueda de una pizza.

“Es el tipo de película que nunca imaginé hacer justo después de Stranger Things. Es una apuesta arriesgada, pero sentí que debía aprovechar la oportunidad porque no volveré a ver un guion así”, declaró.

Luego de cerrar su paso por la popular serie, Matarazzo explorará oportunidades en el cine, como coprotagonista en la comedia Untitled Pizza Movie de Hulu (REUTERS)

Finn Wolfhard, compañero de reparto y amigo cercano, cree que el potencial de Matarazzo todavía no fue completamente reconocido por la industria. “Es el actor joven de carácter más desaprovechado del negocio. Necesita que un cineasta apueste por él”, lamentó, refiriéndose a los estereotipos de Hollywood sobre la imagen de los protagonistas.

Pese a los desafíos, Matarazzo conserva el optimismo y explicó: “Llevo más de una década en esto. Confío en que podré seguir trabajando, y por eso me entusiasma unirme a nuevos proyectos”.

Desafíos personales y madurez tras la fama

El éxito de Stranger Things llevó aparejados desafíos personales para el artista, quien desde muy joven debió enfrentar la presión mediática y la exposición en redes sociales.

Además, reconoció que los comentarios y críticas le afectaron especialmente durante la adolescencia. “A medida que crecí, la gente fue menos amable, y eso no ha cambiado. Incluso a los 14 o 15 años, recibía comentarios sobre mi aspecto o mi forma de ser, cosas que ni siquiera eran malintencionadas, pero que me incomodaban”, relató.

La industria reconoce el talento de Matarazzo, aunque advierte los retos que enfrenta por no encajar en el perfil tradicional de Hollywood (Esquire)

Para proteger su bienestar, optó por alejarse de las redes sociales. Con respecto a esto, afirmó: “Ahora estoy mucho mejor mentalmente por eso. Lo que no veo, no me afecta”.

Por su parte, Matt y Ross Duffer destacaron la madurez inusual que ha demostrado desde sus primeros años en la industria. “Desde joven, mostró una madurez increíblemente rara en esta industria. En 10 años, nunca lo vimos enojado o frustrado”, mencionaron.

La visión de la industria: potencial y retos

En la percepción de la industria, Matarazzo combina reconocimiento y desafíos. Su amigo Wolfhard apuntó contra los estándares rígidos de Hollywood, que limitan las oportunidades para actores cuyo perfil se aleja del molde tradicional.

Sin embargo, la producción de Stranger Things demostró el valor de apostar por algo diferente. El compañero de elenco, destacó: “La razón por la que la serie fue lo que fue es porque eligieron a personas que normalmente no habrían considerado”.

La exposición mediática y la presión de la fama llevaron a Matarazzo a distanciarse de las redes sociales para cuidar su salud mental (REUTERS)

Matt y Ross Duffer coincidieron en que el crecimiento del joven actor es evidente, al crear personajes complejos y profundos. Ambos tienen la expectativa de que continuará creciendo profesionalmente, aunque el camino no será sencillo.

En medio de todas estas perspectivas, Gaten Matarazzo mencionó: “Lo veo como el segundo capítulo de mi vida”. Con esta visión demostró cómo mantiene una actitud positiva y una renovada confianza en su capacidad de asumir diversos retos, tanto en la actuación como fuera de los escenarios en Broadway.