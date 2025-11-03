La confesión de Colin Farrell sobre The Batman Part II: “Es una obra maestra contemporánea del género”

La relación entre Farrell y Reeves se construyó sobre la confianza y el respeto mutuo.

Colin Farrell no ocultó su entusiasmo tras leer el guion de la esperada secuela de The Batman. El actor irlandés aseguró que la nueva historia escrita por Matt Reeves lo sorprendió por su profundidad emocional y su mirada más introspectiva, muy lejos del típico relato de superhéroes.

En esta segunda parte, donde volverá a dar vida al Pingüino, Farrell describió el libreto como “oscuro, pero profundamente humano”, y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su propio recorrido artístico. Para él, la clave de una gran película —y de una carrera sólida— está en el trabajo colectivo, la empatía y el crecimiento personal que surge de cada proyecto compartido.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Farrell afirmó que la trama va más allá del típico enfrentamiento entre héroes y villanos, ya que revela las vulnerabilidades de los personajes: “Es más que una historia de buenos y malos —confesó—. Explora la fragilidad de los personajes”.

Un primer acercamiento reflexivo al guion

Farrell resaltó que la trama de The Batman Part II explora la fragilidad y vulnerabilidad de los personajes principales (YouTube: Josh Horowitz)

Farrell relató que decidió esperar dos semanas antes de leer el guion, consciente del nivel de detalle característico del trabajo de Reeves. “Cuando abrí el guion por primera vez, noté que era denso, inteligente y tan detallado que preferí elegir un momento en el que pudiera dedicarle toda mi atención”, explicó.

Finalmente, leyó el libreto de principio a fin durante casi dos horas, sin distracciones y acompañado de una taza de té. El resultado de esta lectura fue revelador: “Creo sinceramente que es una obra maestra contemporánea del género. Es brillante, y Robert Pattinson tiene un recorrido fascinante por delante, que llevará al público a través de una experiencia única”.

La complicidad entre Farrell y Matt Reeves

La relación entre Farrell y Reeves se construyó sobre la confianza y el respeto mutuo. El actor la describe como una amistad sencilla, marcada por conversaciones profundas en las que el cineasta expone su visión meticulosa y su compromiso con el universo de Batman.

El actor irlandés destacó la profundidad y humanidad en la secuela escrita por Matt Reeves para el universo de Batman

“Matt es extraordinariamente meticuloso. Se habló mucho acerca del tiempo que necesitó para terminar el guion, pero con un realizador como él, el proceso dura lo que debe”, afirmó Farrell.

El actor subrayó que Reeves comprende el peso que estos personajes tienen para los seguidores de la franquicia: “Tiene una verdadera apreciación por lo que este personaje y este mundo significan para la gente”.

Reflexión sobre el crecimiento profesional y el valor del colectivo

Durante la entrevista, Farrell también analizó su evolución personal y profesional en sus 25 años de carrera. Reconoció que, con el tiempo, aprendió a no vincular su valor personal a los resultados de sus proyectos. “Disfruto de la actuación más que nunca, pero ya no asocio mi valía como persona a si una película funciona o no”, comentó.

El compromiso y la meticulosidad de Matt Reeves marcan el proceso creativo detrás de la esperada secuela de Batman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta perspectiva le permitió acercarse a su trabajo con mayor libertad y placer, alejándose de la idea de que la creación artística debe estar necesariamente ligada al sufrimiento.

“No es necesario vivir en el dolor para expresar emociones profundas. El arte es una forma hermosa de compartir las luchas humanas y hacer que otros se sientan menos solos cuando conecta”, reflexionó.

Además, Farrell abordó la importancia del trabajo conjunto en el cine. Resaltó la alegría de integrar equipos creativos comprometidos y la satisfacción de ver a su hijo sumarse al mundo audiovisual como parte del equipo técnico de una serie: “La verdadera alegría está en el colectivo, en cómo todos se apoyan y cumplen un propósito para dar vida a una historia”.

El actor subrayó el valor del trabajo colectivo en el cine y la satisfacción de colaborar en equipos creativos comprometidos (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Mencionó brevemente su más reciente proyecto, Ballad of a Small Player, y manifestó satisfacción por formar parte de producciones donde el compromiso artístico es el eje central.

El compromiso de Matt Reeves y la promesa de una obra única

Hacia el final de la entrevista en Happy Sad Confused, Farrell reiteró su admiración por la dedicación de Matt Reeves y su sensibilidad ante el universo de Batman.

Considera que el director acepta el reto de continuar una franquicia emblemática, haciéndolo con una comprensión genuina sobre el impacto que estos personajes generan en el público. Gracias a esta convicción, la nueva entrega de The Batman promete una experiencia tan oscura como humana.