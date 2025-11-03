Entretenimiento

La confesión de Colin Farrell sobre The Batman Part II: “Es una obra maestra contemporánea del género”

El actor irlandés elogió el guion de Matt Reeves y afirmó que la secuela ofrece una mirada oscura pero profundamente humana del universo del Caballero Oscuro, en una entrevista para el podcast “Happy Sad Confused”

Guardar
La relación entre Farrell y Reeves se construyó sobre la confianza y el respeto mutuo.

Colin Farrell no ocultó su entusiasmo tras leer el guion de la esperada secuela de The Batman. El actor irlandés aseguró que la nueva historia escrita por Matt Reeves lo sorprendió por su profundidad emocional y su mirada más introspectiva, muy lejos del típico relato de superhéroes.

En esta segunda parte, donde volverá a dar vida al Pingüino, Farrell describió el libreto como “oscuro, pero profundamente humano”, y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su propio recorrido artístico. Para él, la clave de una gran película —y de una carrera sólida— está en el trabajo colectivo, la empatía y el crecimiento personal que surge de cada proyecto compartido.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Farrell afirmó que la trama va más allá del típico enfrentamiento entre héroes y villanos, ya que revela las vulnerabilidades de los personajes: “Es más que una historia de buenos y malos —confesó—. Explora la fragilidad de los personajes”.

Un primer acercamiento reflexivo al guion

Farrell resaltó que la trama
Farrell resaltó que la trama de The Batman Part II explora la fragilidad y vulnerabilidad de los personajes principales (YouTube: Josh Horowitz)

Farrell relató que decidió esperar dos semanas antes de leer el guion, consciente del nivel de detalle característico del trabajo de Reeves. “Cuando abrí el guion por primera vez, noté que era denso, inteligente y tan detallado que preferí elegir un momento en el que pudiera dedicarle toda mi atención”, explicó.

Finalmente, leyó el libreto de principio a fin durante casi dos horas, sin distracciones y acompañado de una taza de té. El resultado de esta lectura fue revelador: “Creo sinceramente que es una obra maestra contemporánea del género. Es brillante, y Robert Pattinson tiene un recorrido fascinante por delante, que llevará al público a través de una experiencia única”.

La complicidad entre Farrell y Matt Reeves

La relación entre Farrell y Reeves se construyó sobre la confianza y el respeto mutuo. El actor la describe como una amistad sencilla, marcada por conversaciones profundas en las que el cineasta expone su visión meticulosa y su compromiso con el universo de Batman.

El actor irlandés destacó la
El actor irlandés destacó la profundidad y humanidad en la secuela escrita por Matt Reeves para el universo de Batman

“Matt es extraordinariamente meticuloso. Se habló mucho acerca del tiempo que necesitó para terminar el guion, pero con un realizador como él, el proceso dura lo que debe”, afirmó Farrell.

El actor subrayó que Reeves comprende el peso que estos personajes tienen para los seguidores de la franquicia: “Tiene una verdadera apreciación por lo que este personaje y este mundo significan para la gente”.

Reflexión sobre el crecimiento profesional y el valor del colectivo

Durante la entrevista, Farrell también analizó su evolución personal y profesional en sus 25 años de carrera. Reconoció que, con el tiempo, aprendió a no vincular su valor personal a los resultados de sus proyectos. “Disfruto de la actuación más que nunca, pero ya no asocio mi valía como persona a si una película funciona o no”, comentó.

El compromiso y la meticulosidad
El compromiso y la meticulosidad de Matt Reeves marcan el proceso creativo detrás de la esperada secuela de Batman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta perspectiva le permitió acercarse a su trabajo con mayor libertad y placer, alejándose de la idea de que la creación artística debe estar necesariamente ligada al sufrimiento.

“No es necesario vivir en el dolor para expresar emociones profundas. El arte es una forma hermosa de compartir las luchas humanas y hacer que otros se sientan menos solos cuando conecta”, reflexionó.

Además, Farrell abordó la importancia del trabajo conjunto en el cine. Resaltó la alegría de integrar equipos creativos comprometidos y la satisfacción de ver a su hijo sumarse al mundo audiovisual como parte del equipo técnico de una serie: “La verdadera alegría está en el colectivo, en cómo todos se apoyan y cumplen un propósito para dar vida a una historia”.

El actor subrayó el valor
El actor subrayó el valor del trabajo colectivo en el cine y la satisfacción de colaborar en equipos creativos comprometidos (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Mencionó brevemente su más reciente proyecto, Ballad of a Small Player, y manifestó satisfacción por formar parte de producciones donde el compromiso artístico es el eje central.

El compromiso de Matt Reeves y la promesa de una obra única

Hacia el final de la entrevista en Happy Sad Confused, Farrell reiteró su admiración por la dedicación de Matt Reeves y su sensibilidad ante el universo de Batman.

Considera que el director acepta el reto de continuar una franquicia emblemática, haciéndolo con una comprensión genuina sobre el impacto que estos personajes generan en el público. Gracias a esta convicción, la nueva entrega de The Batman promete una experiencia tan oscura como humana.

Temas Relacionados

The Batman Part IIColin FarrellMatt ReevesRobert PattinsonPingüinoHappy Sad ConfusedNewsroom BUEMagazinesEntrevistas PodcastPodcast IA

Últimas Noticias

Paul McCartney recuerda el devastador momento en que supo de la muerte de John Lennon

El músico relató el dolor que sintió al recibir la noticia del asesinato de su amigo y compañero de los Beatle.

Paul McCartney recuerda el devastador

Cher admitió que que odia envejecer tras cumplir 79 años: “No soy más sabia”

La cantante se sinceró sobre el envejecimiento y afirmó que la edad es un complejo real para ella.

Cher admitió que que odia

De una filtración a una campaña global: así crecen las expectativas por ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía

La publicación accidental del sencillo “Reliquia” y una estrategia promocional con eventos en ciudades clave, anuncios en espacios emblemáticos y colaboraciones internacionales convierten el regreso de la cantante española en uno de los lanzamientos más esperados del año

De una filtración a una

Cómo funciona el amor a ciegas, cuando el sentimiento se impone a la imagen

El reality Love is Blind, con adaptaciones en distintos países, tiene una base científica que es producto de diversos estudios. Por qué la atracción emocional, la confianza y las conversaciones profundas redefinen la experiencia de pareja y ponen bajo la lupa al amor auténtico

Cómo funciona el amor a

Ariana Grande pide empatía tras no asistir a la premiere de “Wicked” en Brasil: “No supongan que no lo intentamos”

La cantante explicó que un problema técnico en el avión le impidió llegar al estreno de la cinta en São Paulo.

Ariana Grande pide empatía tras
DEPORTES
La drástica decisión de Alpine

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

Solana Sierra impuso condiciones y se estrenó con un triunfo en el WTA 125 de Tucumán

Jannik Sinner confirmó su noviazgo con una modelo que fue candidata a Miss Universo y pareja de un ex piloto de Fórmula 1

Challenger de Lima: Román Burruchaga sigue adelante y Mariano Navone sufrió una sorpresiva derrota

Del gol maradoniano candidato al Puskás a la violenta falta de Lucho Díaz y el homenaje a Diogo Jota: las perlitas de la Champions

TELESHOW
Dai Fernández compartió fotos de

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

El enojo de Oriana Sabatini por un rumor de infidelidad de Paulo Dybala: “Yo también puedo decir que me levanté a tu viejo”

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa se reunió con

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

¿Intervención o liberación de Venezuela por parte de Estados Unidos?

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones