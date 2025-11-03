Improvisación y autenticidad: así nació la legendaria escena de Rick Dalton en Once Upon a Time… in Hollywood

Fuera de todo plan, el colapso emocional de Rick Dalton dentro de su tráiler expone el lado más vulnerable y humano del personaje, capturando la angustia en estado puro (Sony Pictures)

El colapso de Rick Dalton en su tráiler, una de las escenas más icónicas de Once Upon a Time… in Hollywood, no estaba contemplado en el guion original.

Según narra el libro “The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time… in Hollywood”, de Jay Glennie, fue Leonardo DiCaprio quien propuso a Quentin Tarantino la posibilidad de sumar este momento a partir de una experiencia personal y un temor latente entre los actores: el miedo a quedarse completamente en blanco durante una filmación.

Esta sugerencia, detalla el libro, no solo modificó el destino del personaje, sino que alteró la profundidad emocional de la película, recuerdan desde Rolling Stones.

La negociación entre DiCaprio y Tarantino

La motivación detrás de la idea de DiCaprio tenía raíces en la fragilidad emocional de la profesión actoral. Glennie explica que el actor, en su papel de un intérprete de westerns en declive, buscaba darle verosimilitud a la desesperación de Dalton, mostrando su lado más vulnerable frente al mayor de sus miedos, la pérdida de control ante la mirada de sus colegas y del equipo técnico.

La transformación de una inquietud personal en una de las secuencias más trascendentes de la filmografía reciente ilustra cómo la creación colectiva puede alterar el rumbo de una historia (Sony Pictures/IMDb)

El libro describe que DiCaprio no pretendía añadir minutos de protagonismo, solo quería aprovechar la oportunidad para convertir un momento incómodo en una escena crucial, lejos de cualquier triunfo superficial.

Desde el punto de vista de Tarantino, las escenas de la serie ficticia Lancer habían sido planteadas como un homenaje a los westerns televisivos de los 70. Por ese motivo, la propuesta de convertir la secuencia en un desastre emocional no encajaba inicialmente con su visión.

Sin embargo, a medida que las conversaciones se intensificaban y DiCaprio argumentaba a favor del giro, el director comenzó a reevaluar sus intenciones. A lo largo de varias discusiones, señala Glennie, Tarantino aceptó probar la alternativa, convencido de que esta transformación podía aportar un nuevo matiz al personaje de Dalton.

La preparación de la escena fue meticulosa sin perder la espontaneidad necesaria. Glennie indica que Tarantino optó por abandonar los diálogos rígidos y, en su lugar, ofreció a DiCaprio una lista de temas y líneas cortas relacionadas con la frustración respecto al alcohol, la presión de actuar frente a la joven Trudi Fraser (interpretada por Julia Butters) y el miedo a fracasar. El director de fotografía Bob Richardson preparó el set con una sola cámara, lo que permitió desarrollar una atmósfera genuina y concentrar la energía en el actor.

El intercambio creativo entre actor y director desbordó cualquier formalismo, poniendo a prueba la apertura de Tarantino y la audacia de DiCaprio para renovar al personaje (AFP)

Un rodaje marcado por la improvisación y la intensidad

El rodaje de la escena estuvo impregnado de tensión y una energía vibrante. DiCaprio, conocido por su método de trabajo riguroso, asumió el desafío de abandonar la preparación tradicional para lanzarse de lleno a la improvisación prolongada.

Glennie relata que Tarantino dirigía de cerca, alentando al actor a profundizar en la desesperación y el autocuestionamiento que define el colapso de Dalton. La entrega de DiCaprio fue absoluta: Dalton se recrimina con dureza, enfrenta su adicción y revela su frustración abiertamente, en una interpretación que impactó de inmediato a sus compañeros.

El testimonio de Brad Pitt, recogido en el libro, da cuenta del alcance de la actuación: el actor la definió como una de las mejores que había presenciado en su carrera. Tarantino, por su parte, destacó la autenticidad lograda y la capacidad de DiCaprio para sostener un nivel de intensidad excepcional, algo que, afirma, el público recordaría siempre.

El proceso de montaje fue tan singular como el rodaje. Glennie especifica que Tarantino y el editor Fred Raskin seleccionaron extractos de diversas tomas, ensamblando la escena con cortes abruptos que subrayan el caos mental del personaje. Según el libro, existía una versión alternativa sin el colapso, pero la opción improvisada añadió una riqueza emocional única a la narrativa de la película.

La presión del momento y una puesta en escena minimalista convirtieron la filmación en un espacio donde el error, la autenticidad y la entrega absoluta definieron el resultado final (Sony Pictures Entertainment/IMDb)

El impacto de la escena y su recepción crítica

El resultado de la escena improvisada tuvo un efecto inmediato en la percepción del personaje y en la crítica. Rolling Stone, analizando el proceso creativo a partir del relato de Glennie, subraya que esta secuencia representa un punto de inflexión en el desarrollo de Rick Dalton y un ejemplo sobresaliente de la capacidad de DiCaprio como actor.

Tanto la crítica como el público valoraron la profundidad y la autenticidad que la escena aportó, consolidando al actor como un referente en la interpretación contemporánea.

Al revisitar el proceso, DiCaprio describió la experiencia como una catarsis; el episodio le permitió canalizar tanto sus inseguridades personales como las de Rick Dalton y salir fortalecido, cargando el personaje con una renovada confianza.

De este modo, la improvisación no transformó únicamente el destino de Dalton, sino que, tal como documenta el libro de Jay Glennie y enfatiza Rolling Stone, instaló una huella imborrable en la historia de Once Upon a Time… in Hollywood y en la manera en que se comprende el arte de la actuación en el cine contemporáneo.