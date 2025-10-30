Entretenimiento

Brad Pitt intensifica su batalla legal con Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval

El actor insiste en que su exesposa entregue mensajes clave para esclarecer el proceso legal.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Brad Pitt aseveró que Angelina
Brad Pitt aseveró que Angelina Jolie está ocultando información relevante. (Jason LaVeris/FilmMagic)

Brad Pitt ha dado un nuevo paso en su prolongada batalla legal con Angelina Jolie.

Según documentos judiciales presentados por los abogados del actor el lunes 27 de octubre en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el actor de 61 años está presionando a Angelina Jolie para que entregue comunicaciones privadas relacionadas con la venta de su participación en el prestigioso viñedo Château Miraval en Francia.

Jolie ha alegado privilegio abogado-cliente para negarse a entregar los documentos en cuestión.

Por su parte, los abogados de Pitt sostienen que la actriz está “abusando del privilegio para enterrar documentos críticos que son esenciales para el caso”, solicitando nuevamente que se ordene la producción de 22 de sus documentos.

Brad Pitt intenta conseguir evidencia
Brad Pitt intenta conseguir evidencia sólida sobre la compra del viñedo. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Es responsabilidad de Jolie demostrar que las comunicaciones no relacionadas con su abogado están protegidas, no la de Pitt refutarlo”, señalaron los representantes legales del actor en los documentos judiciales.

Por si fuera poco, en un escrito presentado el 6 de octubre, Jolie detalló que dejó el control y la residencia completa de las propiedades familiares en Los Ángeles y Miraval a Pitt sin recibir compensación, esperando así calmar la relación tras un periodo “difícil y traumático”.

“Hasta el día de hoy, los niños y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, debido a su conexión con los dolorosos eventos que llevaron al divorcio”, expresó Angelina.

Angelina Jolie aseguró que
Angelina Jolie aseguró que no ha cuelto al viñedo con alguno de sus hijos tras el divorcio. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Pitt y Jolie, quienes comparten seis hijos —Maddox, 24; Pax, 21; Zahara, 20; Shiloh, 19; y los gemelos Vivienne y Knox, 17—, se separaron en 2016 tras 12 años juntos y dos años de matrimonio, finalizando su divorcio en diciembre de 2024.

La venta de la participación de Jolie en Château Miraval a Tenute del Mondo, la división de vinos del Grupo Stoli, en 2021, dio pie a la demanda de Brad Pitt en 2022, alegando que Angelina Jolie incumplió un acuerdo previo que establecía que ninguna de las partes podría vender su participación sin la aprobación de la otra.

Más recientemente, Pitt afirmó que Jolie actuó “con malicia”. La actriz, en respuesta, presentó una contrademanda, asegurando que su exesposo ha estado “llevando una guerra vengativa contra ella”.

Angelina Jolie afirmó que
Angelina Jolie afirmó que Brad Pitt solo se está vengando de ella. (REUTERS/Kevork Djansezian)

El equipo legal de la protagonista de Maléfica ha señalado previamente que Pitt se negó a comprar su participación en el negocio del viñedo porque ella no firmaría un acuerdo de confidencialidad “diseñado para forzar su silencio sobre su abuso y encubrimiento”.

Esto hace referencia a un vuelo privado en 2016 durante el cual, según Angelina, Brad habría mostrado un comportamiento verbal y físico abusivo hacia la familia. En ese momento, las autoridades no presentaron cargos y Jolie decidió no denunciar.

En junio de este año, Pitt solicitó la deposición de Alexey Oliynik, ejecutivo del Grupo Stoli, alegando que tenía conocimiento directo sobre la venta de la participación de Jolie en el viñedo.

Fuentes cercanas a ambas estrellas de Hollywood han lamentado que la disputa legal continúe afectando a la familia. Una fuente cercana a Jolie dijo a PEOPLE que esperaba que Pitt “superara la situación”.

Angeline Jolie aseguró que espera
Angeline Jolie aseguró que espera que Brad Pitt olvidé el tema del viñedo. (The Grosby Group)

Hasta que él retire su demanda, esta familia no tendrá la paz y la sanación que tanto desean y merecen”, advirtió.

Por su parte, una fuente cercana a Pitt aseguró que las acciones de Jolie en la pelea por Château Miraval han causado “un daño colateral tremendo a quienes están alrededor de la familia”.

Temas Relacionados

Brad PittAngelina JolieChâteau Miravalestrellas de Hollywoodentretenimientobatalla legal

Últimas Noticias

“Aprendiendo a vivir”: Así luce el elenco principal a 25 años del final de la serie

Entre nuevos proyectos, pódcasts y apariciones en televisión, los protagonistas del clásico de los 90 aún continúan vigentes en la industria.

“Aprendiendo a vivir”: Así luce

La angustia de Rosie O’Donnell: su hija fue sentenciada a prisión tras violar su libertad condicional

La comediante pidió oraciones para su hija Chelsea, quien no logra superar sus adicciones y continúa en problemas con la ley

La angustia de Rosie O’Donnell:

El autor de ‘Game of Thrones’ ganó la primera batalla en contra de una empresa de IA por derechos de autor

George R.R. Martin logró que un juez federal permitiera avanzar la demanda colectiva que acusa a OpenAI de usar sus libros sin autorización para entrenar ChatGPT.

El autor de ‘Game of

Ethan Hawke compartió la valiosa lección que Robin Williams le enseñó sobre la actuación

“Eso es algo que no se olvida”, destacó sobre su experiencia en el rodaje de “La sociedad de los poetas muertos”

Ethan Hawke compartió la valiosa

Keira Knightley admitió con orgullo ser nepo baby: “Tuve conexiones que me ayudaron”

La actriz británica aseguró que sus conexiones familiares resultaron clave en su camino profesional

Keira Knightley admitió con orgullo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron e imputaron a un

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

Tras un control médico de rutina, el intendente de Córdoba Capital debió pedir licencia para ser operado

INFOBAE AMÉRICA
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

Tras la letal operación policial en Río de Janeiro, Brasil lanzó una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado

TELESHOW
Ángela Leiva compartió el insólito

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale