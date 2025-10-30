Brad Pitt intensifica su batalla legal con Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval

Brad Pitt aseveró que Angelina Jolie está ocultando información relevante. (Jason LaVeris/FilmMagic)

Brad Pitt ha dado un nuevo paso en su prolongada batalla legal con Angelina Jolie.

Según documentos judiciales presentados por los abogados del actor el lunes 27 de octubre en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el actor de 61 años está presionando a Angelina Jolie para que entregue comunicaciones privadas relacionadas con la venta de su participación en el prestigioso viñedo Château Miraval en Francia.

Jolie ha alegado privilegio abogado-cliente para negarse a entregar los documentos en cuestión.

Por su parte, los abogados de Pitt sostienen que la actriz está “abusando del privilegio para enterrar documentos críticos que son esenciales para el caso”, solicitando nuevamente que se ordene la producción de 22 de sus documentos.

Brad Pitt intenta conseguir evidencia sólida sobre la compra del viñedo. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Es responsabilidad de Jolie demostrar que las comunicaciones no relacionadas con su abogado están protegidas, no la de Pitt refutarlo”, señalaron los representantes legales del actor en los documentos judiciales.

Por si fuera poco, en un escrito presentado el 6 de octubre, Jolie detalló que dejó el control y la residencia completa de las propiedades familiares en Los Ángeles y Miraval a Pitt sin recibir compensación, esperando así calmar la relación tras un periodo “difícil y traumático”.

“Hasta el día de hoy, los niños y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, debido a su conexión con los dolorosos eventos que llevaron al divorcio”, expresó Angelina.

Angelina Jolie aseguró que no ha cuelto al viñedo con alguno de sus hijos tras el divorcio. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Pitt y Jolie, quienes comparten seis hijos —Maddox, 24; Pax, 21; Zahara, 20; Shiloh, 19; y los gemelos Vivienne y Knox, 17—, se separaron en 2016 tras 12 años juntos y dos años de matrimonio, finalizando su divorcio en diciembre de 2024.

La venta de la participación de Jolie en Château Miraval a Tenute del Mondo, la división de vinos del Grupo Stoli, en 2021, dio pie a la demanda de Brad Pitt en 2022, alegando que Angelina Jolie incumplió un acuerdo previo que establecía que ninguna de las partes podría vender su participación sin la aprobación de la otra.

Más recientemente, Pitt afirmó que Jolie actuó “con malicia”. La actriz, en respuesta, presentó una contrademanda, asegurando que su exesposo ha estado “llevando una guerra vengativa contra ella”.

Angelina Jolie afirmó que Brad Pitt solo se está vengando de ella. (REUTERS/Kevork Djansezian)

El equipo legal de la protagonista de Maléfica ha señalado previamente que Pitt se negó a comprar su participación en el negocio del viñedo porque ella no firmaría un acuerdo de confidencialidad “diseñado para forzar su silencio sobre su abuso y encubrimiento”.

Esto hace referencia a un vuelo privado en 2016 durante el cual, según Angelina, Brad habría mostrado un comportamiento verbal y físico abusivo hacia la familia. En ese momento, las autoridades no presentaron cargos y Jolie decidió no denunciar.

En junio de este año, Pitt solicitó la deposición de Alexey Oliynik, ejecutivo del Grupo Stoli, alegando que tenía conocimiento directo sobre la venta de la participación de Jolie en el viñedo.

Fuentes cercanas a ambas estrellas de Hollywood han lamentado que la disputa legal continúe afectando a la familia. Una fuente cercana a Jolie dijo a PEOPLE que esperaba que Pitt “superara la situación”.

Angeline Jolie aseguró que espera que Brad Pitt olvidé el tema del viñedo. (The Grosby Group)

“Hasta que él retire su demanda, esta familia no tendrá la paz y la sanación que tanto desean y merecen”, advirtió.

Por su parte, una fuente cercana a Pitt aseguró que las acciones de Jolie en la pelea por Château Miraval han causado “un daño colateral tremendo a quienes están alrededor de la familia”.