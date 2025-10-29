Se revelan más detalles de la misteriosa muerte de Ben Bader

Ben Bader falleció en circunstancias extrañas a solo una semana de cumplir 25 años. (Instagram/Ben Bader)

Trágicos nuevos detalles han surgido en torno a la repentina muerte del influencer Ben Bader, una figura en ascenso en las redes sociales conocida por sus consejos sobre estilo de vida y finanzas para jóvenes.

El creador de contenido, de apenas 25 años, falleció el jueves 23 de octubre en circunstancias que aún están bajo investigación, horas antes de una cita con su novia.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Jupiter, Florida, Bader fue hallado “inconsciente” alrededor de las 6:30 p.m. en Admiral’s Cove, un exclusivo club privado donde residía.

“Fue descubierto por otros residentes y parecía no estar respirando”, explicó el portavoz de la policía, Shawn Reed, al Daily Mail.

El cuerpo de Ben Bader fue encontrado por sus vecinos. (Instagram/ Ben Bader)

Los equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Poco después, Bader fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto.

Reed confirmó que se trata de una “investigación activa” y que, por el momento, las autoridades no han descartado la posibilidad de un hecho delictivo.

La noticia conmocionó a los seguidores del joven, quien apenas había celebrado su cumpleaños número 25 el 22 de septiembre. Su novia, Reem, fue una de las primeras en confirmar el fallecimiento a través de un emotivo mensaje en TikTok.

“Los últimos días han sido los más difíciles de mi vida y nunca había pasado por algo así. Su muerte fue extremadamente repentina. Nadie sabe realmente qué pasó”, escribió.

La novia de Ben Bader se sinceró sobre su sentir respecto a la muerte del influencer. (Instagram/ Ben Bader)

Reem relató que la noche del jueves tenían planes para cenar juntos y que horas antes habían hablado por videollamada. “Parecía tan feliz, tan normal… estaba bromeando y sonriendo. No había señales de que algo así pudiera suceder”, recordó.

En otro fragmento de su tributo, expresó su profunda tristeza: “Ben fue la persona más amable, generosa y amorosa que he conocido. Siento que le entregué todo de mí y él hizo lo mismo. Me siento afortunada de haber sido amada por él, pero también celosa de los que no lo conocieron bien, porque podrán seguir adelante más fácilmente”.

La familia del influencer también se pronunció a través de un comunicado compartido por TMZ, en el que lo describieron como “un visionario que lideraba con amor, vivía con intención y convirtió sus pasiones en una forma de ayudar a los demás”.

La familia de Ben Bader lo describieron como alguien que deseaba ayudar a los demás. (Instagram/ Ben Bader)

“Tuvo un impacto profundo en todos los que lo conocieron gracias a su sabiduría, humor y compasión. Ben vivió cada día al máximo, inspirando a quienes lo rodeaban a buscar propósito y conexión en sus propias vidas”, añadieron.

El texto familiar también reveló que Ben Bader había nacido prematuramente, a las 28 semanas, lo que hacía aún más significativa su determinación y energía de vida.

Una vida entre lujo

Ben Bader vivía en Admiral’s Cove, una comunidad cerrada en Jupiter, cerca de Miami, donde la membresía cuesta al menos 180 mil dólares y las cuotas anuales pueden alcanzar los 48 mil dólares.

Ben Bader vivía en una zona exclusiva de Florida. (Instagram/Ben Bader)

Fundado en los años ochenta sobre tierras adquiridas por el filántropo John D. MacArthur, el complejo alberga a algunas de las personas más acaudaladas del sur de Florida.

El influencer, que sumaba más de 200 mil seguidores combinados en TikTok, Instagram y YouTube, compartía consejos sobre ahorro, inversiones y hábitos financieros saludables, siempre con un tono optimista y accesible.

Su última publicación en Instagram, apenas un mes antes de su muerte, celebraba su cumpleaños número 25 con una frase que hoy resulta conmovedora: “Todo lo que quiero para mi cumpleaños es más de todo.”

Ben Bader celebró su cumpleaños número 25 una semana antes de morir. (Instagram/Ben Bader)

Incluso el mismo día de su fallecimiento, Bader habría grabado un nuevo video de consejos financieros, demostrando su constancia y entusiasmo.

Mientras la investigación policial continúa, miles de usuarios en redes sociales han dejado mensajes de condolencia, recordando a Ben Bader como una figura inspiradora y generosa cuya luz se apagó demasiado pronto.