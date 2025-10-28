Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primera hija

Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé (Instagram)

Chris Evans debuta en un nuevo rol lejos de la pantalla grande: el de padre de familia. El actor de The Avengers, de 44 años, y su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, de 28, dieron la bienvenida a su primer bebé a finales de octubre en Massachusetts, según confirmaron medios estadounidenses.

PEOPLE ratificó la noticia tras el reporte inicial de TMZ publicado este 28 de octubre.

El tabloide afirmó haber tenido acceso a los registros formales del bebé, donde se indica que el nacimiento ocurrió el pasado viernes 24 de octubre.

Asimismo, se detalla que la primogénita de Evans y Baptista es de sexo femenino y ha sido nombrada Alma Grace.

Ninguno de los actores ha hecho aún declaraciones públicas sobre el nacimiento, en línea con el estilo reservado con el que han llevado su vida personal.

La niña nació en la misma región donde la pareja se casó en 2023 (REUTERS/Danny Moloshok)

El hermetismo en temas familiares no es nuevo: desde que comenzaron los primeros rumores de romance en 2021 —cuando seguidores notaron que Baptista había empezado a seguir a Chris y a varios de sus parientes en Instagram—, la pareja optó por evitar el foco mediático.

Fue recién en enero de 2023 cuando Evans hizo oficial la relación publicando un video en Instagram titulado “Un vistazo a 2022 ❤️❤️❤️”, donde mostró momentos junto a Baptista.

A mediados de 2025, crecieron las sospechas sobre un posible embarazo cuando un fan publicó un tributo del Día del Padre dirigido a los papás de Evans y Baptista.

El detalle que encendió las especulaciones fue el comentario del padre de Alba, Luiz Baptista, que pensó que dicha cuenta era la del actor: “Muchas gracias, querido Chris. ¡Ya te llegará el turno!”.

La frase fue interpretada por muchos como una pista sobre lo que estaba por venir.

La pareja oficializó su relación en redes sociales recién en 2023 (Instagram)

Una historia de amor lejos de los focos

El romance entre Evans y Baptista floreció en privado. PEOPLE informó que la pareja fue vinculada públicamente por primera vez en enero de 2022, aunque una fuente aseguró al medio que ya llevaban “más de un año” saliendo.

“Él se la pasa diciendo que ella es la indicada”, reveló un informante a PEOPLE sobre lo serio que fue Evans desde el inicio. Otro añadió que el actor había quedado enamorado tras conocerla en Europa y que “estaba listo para sentar cabeza”.

“No puede esperar a tener una familia. Solo estaba esperando a la chica correcta”, dijo el insider a la revista estadounidense.

Evans y Baptista se casaron en septiembre de 2023 en dos ceremonias: una en Cape Cod, Massachusetts, y otra en Portugal, país natal de la actriz.

“Fue realmente genial”, dijo el actor cuando habló de su boda en un panel de la New York Comic Con 2023. Evans describió la celebración como días “maravillosos y hermosos”.

Como dato curioso, el actor aprendió portugués para proponer matrimonio a Alba en su idioma natal (REUTERS/Axel Schmidt/Pool)

Convertirse en padre era un anhelo público del actor desde antes del matrimonio. En 2022, cuando fue nombrado El hombre más sexy por PEOPLE, reflexionó sobre el legado y las prioridades de vida. “Eso es exactamente lo que deseo: casarme, tener hijos y formar una familia”, afirmó entonces.

También reflexionó en que para muchos artistas lo más importante no había sido su obra, sino “las relaciones, las familias que crearon y el amor que compartieron”.

En noviembre de 2024, durante la premiere de Red One, Evans fue consultado por Access Hollywood sobre si podría ser un “papá superhéroe”, al estilo del personaje interpretado por Dwayne Johnson en la película. Su respuesta fue inmediata: “Eso espero, claro que sí. Ser papá es un título emocionante”.