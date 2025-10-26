Los hermanos Duffer revelan los secretos de “Stranger Things” en su quinta y última temporada en Netflix

La quinta temporada de Stranger Things revelará el origen del Upside Down y cerrará la historia en noviembre de 2025

“Ahora que estamos en la temporada final, no tenemos que guardarnos nada. Así que revelamos prácticamente todo lo relacionado con el Upside Down. Exactamente qué es. Exactamente cómo surgió.” Con estas palabras, Matt Duffer, uno de los creadores de Stranger Things, anticipó el desenlace de una de las series más influyentes de la última década.

A pocos meses del estreno de la quinta y última temporada, los hermanos Duffer compartieron con Empire (UK) detalles inéditos sobre el cierre de la historia, la magnitud de la producción y el destino de los personajes que cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo.

El final de Stranger Things, que llegará a Netflix el 27 de noviembre de 2025, promete ser el más ambicioso y revelador. Según los Duffer, la temporada resolverá los grandes misterios que marcaron la trama desde su inicio, en especial el origen y la naturaleza del Upside Down, el inquietante mundo alternativo que fue el eje de los horrores en Hawkins, Indiana.

Los hermanos Duffer prometen respuestas a los grandes misterios y un final emotivo para los personajes principales (REUTERS/Mario Anzuoni)

“La meta era terminar la historia de Mike, Lucas, Will y Dustin… Todos los personajes que conocimos a lo largo de la serie”, explicó Ross Duffer a Empire (UK). Aunque no buscan un cierre completamente cerrado, aseguraron: “Respondimos la mayoría de las preguntas y resolvimos cada arco”.

Una producción sin precedentes: cifras, desafíos y creatividad

La escala de la producción superó cualquier expectativa. Los hermanos describen la temporada final como “tres veces más grande” que la anterior, que ya había sorprendido por su despliegue visual y narrativo.

Cada episodio de la cuarta temporada costó cerca de USD 30 millones y el último alcanzó una duración de dos horas y media, pero los creadores afirmaron que la quinta entrega irá aún más lejos, aunque prefieren no revelar cifras exactas.

La producción de la última temporada supera en escala y presupuesto a las anteriores, con desafíos logísticos inéditos

“Cuando la presentamos a Netflix, pensamos que la escala sería similar a la de la temporada 4, pero resultó ser mucho mayor”, reconoció Matt Duffer. El rodaje, realizado en Atlanta, Georgia, se extendió casi un año y representó un desafío logístico y creativo para el equipo.

Hawkins en cuarentena y un grupo de héroes al límite

El relato retoma la historia tras los devastadores acontecimientos del final de la cuarta temporada. Hawkins permanece en cuarentena, aislada por el gobierno de Estados Unidos, mientras la amenaza del Upside Down se cierne sobre la ciudad.

Los protagonistas —Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin)— enfrentan un entorno cada vez más hostil y no pueden huir.

La temporada final incluye homenajes cinematográficos y secuencias de acción inspiradas en grandes producciones

“Queríamos que toda la temporada transcurriera en Hawkins. Sabíamos que las cosas se pondrían intensas y que, en algún momento, la gente querría escapar. Pero no pueden. Están atrapados”, detalló Matt Duffer.

En este contexto, Eleven fortaleció sus habilidades y se prepara para enfrentar nuevas amenazas. “No es que de repente sea como Neo o Superman, volando por el cielo, pero definitivamente es más fuerte ahora”, señaló Ross Duffer.

Matt añadió que la joven logró un control más sofisticado de sus poderes, comparándolo con “la Fuerza” de Star Wars. Esta evolución resulta crucial ante el regreso de Vecna, más fuerte y letal, con habilidades nuevas en el mundo real.

“Lo llamamos Vecna 2.0, porque cambió. Es más fuerte y aterrador que nunca, con habilidades nuevas en el mundo real”, advirtió Matt Duffer.

Conflictos internos y homenajes al cine

Los hermanos Duffer preparan nuevos proyectos con Paramount tras concluir su relación exclusiva con Netflix (AFP)

Las tensiones emergen también dentro del grupo. La pérdida de Eddie Munson (Joseph Quinn) en la temporada anterior dejó huella, sobre todo en Dustin, quien se debate entre la misión y el deseo de honrar el legado de su amigo, lo que complica su vínculo con Steve Harrington (Joe Keery).

“Dustin siempre fue quien mantiene unido al grupo, y es desestabilizador que no pueda cumplir ese papel”, explicó Ross Duffer.

La temporada final se distingue por secuencias de acción y homenajes cinematográficos. Matt Duffer adelantó que episodios clave, como el cuarto y el octavo, presentarán batallas de gran escala inspiradas en producciones como Game of Thrones, en particular la “Batalla de los Bastardos”.

Además, se incluyen momentos de tensión claustrofóbica, como una escena que evoca a los velocirraptores en la cocina de Jurassic Park, pero con Demodogs, y un episodio influido por el espíritu de Home Alone.

Una despedida emotiva y el futuro del universo “Stranger Things”

Los hermanos Duffer no descartan spin-offs para expandir el universo de Stranger Things junto a Netflix

El equipo creativo contó con la colaboración de figuras destacadas. Frank Darabont, director de The Shawshank Redemption, regresó del retiro para dirigir dos episodios, una incorporación que los Duffer consideraron improbable hasta que el propio Darabont aceptó la invitación. Estuvieron presentes directores como Andrew Stanton y Shawn Levy, habituales en la serie.

En el elenco, la gran novedad es Linda Hamilton, ícono de los años 80, quien interpreta a la Dra. Kay, agente del gobierno encargada de liderar la persecución de Eleven. “Es hiperinteligente e intimidante. Es científica, pero si es necesario puede pelear y disparar un arma”, describió Matt Duffer a Empire (UK).

El cierre de Stranger Things repercutió emocionalmente en los creadores y el elenco. Ross Duffer confesó que la serie representó toda su treintena, mientras que para muchos actores jóvenes fue la mitad de sus vidas. Cada despedida en el set resultó especialmente emotiva. Por su parte, Matt Duffer admitió que, aunque intentó mantenerse firme, las lágrimas fueron inevitables.

El futuro de Stranger Things podría incluir nuevas historias y colaboraciones tras el cierre de la serie principal (Netflix)

De cara al futuro, los hermanos Duffer firmaron un acuerdo para producir películas con Paramount, lo que marca el fin de su relación exclusiva con Netflix.

Sin embargo, Matt Duffer adelantó a Empire (UK) que podrían colaborar con la plataforma para desarrollar spin-offs y expandir el universo de Stranger Things. “Parece que este libro se cierra. Pero tal vez haya otro libro igual de interesante, esperando a ser abierto”, reflexionó.

Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el estreno de la última temporada, los Duffer se preparan para dejar atrás Hawkins y a los personajes que los acompañaron durante una década. El desafío de despedirse de una historia que marcó sus vidas y la de millones de espectadores es inevitable, pero no carente de nostalgia y dificultad.