George Clooney contó cómo fueron sus comienzos en el mundo artístico y recordó una particular anécdota con Frank Sinatra

La relación entre Frank Sinatra y George Clooney incluyó confrontaciones memorables (Grosby/REUTERS)

En el estreno en Los Ángeles de su última película, Jay Kelly, George Clooney rememoró aspectos desconocidos de su llegada a Hollywood.

Según relató a People durante la alfombra roja el jueves 23 de octubre, aquellos años marcaron el rumbo de su carrera.

El actor recordó su papel como conductor de su tía, la cantante Rosemary Clooney, experiencia que le permitió acercarse a figuras consagradas de la música y comprender la naturaleza volátil del éxito en la industria del entretenimiento.

“Fui el chofer de mi tía Rosemary cuando ella actuaba. No la conocía mucho porque yo vivía en Kentucky y ella era la tía famosa de Hollywood. Así que vine a ganarme la vida y fui su chofer. Conduje para ella, para Tony Bennett y otros grandes cantantes”, relató.

Este vínculo inicial le dejó una enseñanza fundamental: “Aprendí una lección vital sobre el éxito y el fracaso, y sobre cómo enfrentarlos. Siempre recuerdo que tuve esa fortuna al aprenderlo temprano”, afirmó Clooney.

El actor recordó los días en que conducía para Tony Bennett y otros artistas (Foto AP/Marty Reichenthal)

Durante la conversación, George Clooney evocó un episodio particular con Frank Sinatra, que considera significativo en su vida profesional. “Recuerdo que él se molestó conmigo una vez porque lideré un boicot sobre la libertad de prensa”, explicó.

La estrella de Hollywood relató que Sinatra lo contactó luego de que la cobertura mediática generara rumores sobre su salud, situación que generó molestias por el acoso de los helicópteros a su casa.

“Me llamó diciendo: ‘¡No está funcionando lo que estás haciendo!’, pero fue maravilloso. ¡Me gritó Frank Sinatra!”, añadió Clooney, destacando el episodio como una anécdota distintiva en sus inicios en el medio.

Clooney narró la vez que Sinatra le gritó durante un boicot por la libertad de prensa, un episodio que hoy valora como anécdota profesional (Mediawan Rights)

Parte de sus recuerdos remiten también a las amistades cultivadas en esa época. De acuerdo con lo señalado por Clooney ante People, “la mayoría de mis amigos han estado conmigo durante 40 años”.

“Dormí en sus sofás cuando no tenía dinero, y siempre están presentes cuando la gente te da más crédito del que mereces. Son los primeros en recordarte que eso no es real”, explico. “Es útil tener gente que te conoce desde antes de que tu vida se definiera por lo que has hecho en cine o trabajo”.

La convivencia con celebridades de prestigio —en una época donde aún buscaba su lugar en la industria— resultó una escuela necesaria, tanto en lo personal como en lo profesional.

Los vínculos generados entonces permitieron a Clooney sostenerse frente al crecimiento de su carrera. “Hay algo esencial en quienes te acompañan antes de la fama y te ayudan a mantener los pies en la tierra”, expresó.

La pareja formada por George y Amal Clooney celebra once años de matrimonio (REUTERS/Jeenah Moon)

George Clooney y su mirada retrospectiva a los 64 años

El presente de George Clooney se encuentra marcado por una reflexión constante sobre su recorrido personal y profesional.

En declaraciones recogidas durante el AFI Fest y en el marco del estreno de Jay Kelly, el actor manifestó que desde el inicio de la nueva década ve con perspectiva su historia.

“Tengo 64 años, así que uno mira todo hacia atrás, porque mirar hacia adelante resulta más complicado”, sostuvo, aludiendo al impacto que el paso del tiempo tiene en su manera de enfrentar los nuevos desafíos.

Este año ha estado cargado de hitos para él, como su debut en Broadway con la obra Good Night, and Good Luck, la producción del documental Surviving Ohio State y la celebración de su undécimo aniversario de bodas con Amal Clooney.

“Estoy en un momento cómodo de mi vida. Me gusta lo que hago, tengo grandes amigos, paso tiempo con las personas que amo y he tenido la suerte de poder disfrutar de mi familia en esta etapa”, destacó el artista.

En Jay Kelly, la nueva película protagonizada por George Clooney, el actor explora la identidad de un hombre desconocido para sí mismo pese al reconocimiento público (Netflix)

En Jay Kelly, donde encarna al protagonista, Clooney retoma el ejercicio de mirar el pasado. La trama sigue a un personaje que emprende un viaje impulsivo de Francia a Italia, sumido en una búsqueda personal.

La película llegará a los cines de EE. UU. el próximo 14 de noviembre y estará disponible en la plataforma de Netflix a partir del 5 de diciembre.