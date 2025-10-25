George Clooney sugirió que el robo al Louvre podría inspirar la próxima película de “La gran estafa”

El actor sugirió que el próximo golpe de Danny Ocean podría inspirarse en el atraco al museo parisino.(Composición: REUTERS/REUTERS)

Durante la presentación de su nueva película Jay Kelly en Los Ángeles, George Clooney se refirió con humor al reciente robo de joyas en el Museo del Louvre, un golpe que dejó atónito a Francia y que, curiosamente, parece sacado de una escena de Ocean’s Eleven.

“Fue genial”, dijo el actor de La gran estafa entre risas al ser consultado por Variety sobre el audaz robo en París.

“Quiero decir, es terrible. Pero si eres un ladrón profesional como yo....me sentí muy orgulloso de esos hombres”, comentó el intérprete de Danny Ocean, el carismático estafador de la exitosa saga de atracos.

Un golpe digno de Hollywood

El pasado 19 de octubre, un grupo de ladrones robó joyas valoradas en más de 100 millones de dólares del Louvre, según informó la BBC. Los delincuentes irrumpieron en el museo en plena luz del día, alrededor de las 09:30 hora local, utilizando una plataforma mecánica para acceder a la famosa Galerie d’Apollon, donde se encuentran las joyas de la Corona francesa.

El Museo del Louvre sufrió el robo de ocho joyas de valor incalculable en pleno día, según informaron las autoridades francesas (Interpol/Agencias)

Armados con herramientas eléctricas, los intrusos cortaron una ventana, redujeron a los guardias y rompieron vitrinas para apoderarse de ocho piezas de valor “incalculable”. En apenas cuatro minutos, lograron huir en dos scooters, dejando atrás un vehículo que intentaron incendiar sin éxito.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, explicó a los medios que los ladrones actuaron con una “planificación experta” y que las cámaras de seguridad en parte del área no funcionaban al momento del robo.

Clooney, sin perder el humor que lo caracteriza, pareció fascinado por la precisión del atraco: “Me pregunto si atraparán a esos tipos. Parecen haber hecho un buen trabajo escapando”, comentó a Variety.

Más tarde, en diálogo con Entertainment Tonight, agregó: “Me asombró que fuera a plena luz del día. Una locura. Pero, supongo, todo lugar termina siendo robado en algún momento”.

El robo en el Louvre fue ejecutado en solo cuatro minutos, según reportes policiales.

Entre bromas, el ganador del Oscar sugirió que el robo podría inspirar la trama de la próxima entrega de su saga.

“Quizá deberíamos robar el Louvre”, dijo Clooney a la pregunta de otro medio en el evento. “Pero alguien ya lo hizo, hombre, no lo sé”, añadió divertido.

Incluso imaginó un cameo ficticio dentro del verdadero crimen en el que se empleó un montacargas: “Deberían ponerme ahí, hacerme CGI bajando en esa canasta del Louvre”, dijo a la Associated Press.

Las declaraciones surgieron justo cuando el actor confirmó que Ocean’s 14 —la esperada secuela de Ocean’s 13— está oficialmente en marcha. Clooney adelantó que el rodaje comenzará en 2026 y que contará con el regreso de Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon y Don Cheadle, según reportó People.

Ocean’s Fourteen retomará el espíritu del clásico de 2001 dirigido por Steven Soderbergh (IMBD)

La nueva película marcará el retorno de Clooney al universo que lo consagró como un ícono del cine de atracos modernos. Desde el estreno de La gran estafa en 2001, dirigida por Steven Soderbergh y basada en la obra homónima de 1960 del Rat Pack, la franquicia ha generado miles de millones en taquilla y una serie de secuelas y derivados.

“Ya tenemos aprobado el presupuesto en Warner Bros. y estamos tratando de organizar todo. Probablemente empecemos a rodar en nueve o diez meses”, reveló Clooney a Entertainment Weekly hace un par de semanas.

Asimismo, el universo de Ocean’s continúa expandiéndose. El actor confirmó que Margot Robbie protagonizará una precuela junto a Bradley Cooper, quienes interpretarán a los padres de Danny Ocean. “Son todos muy talentosos, y yo podré disfrutarlo como un fan”, reconoció Clooney.