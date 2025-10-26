Entretenimiento

Drew Barrymore reveló cómo un centro de rehabilitación para adolescentes cambió su vida: “Lo mejor que me ha pasado”

La actriz describió cómo su paso por la institución durante la adolescencia la ayudó a superar momentos difíciles y a reencontrar el rumbo personal

Drew Barrymore detalla cómo su paso por un centro de rehabilitación en la adolescencia transformó su vida y la ayudó a superar momentos difíciles (REUTERS/The Drewseum)

Drew Barrymore compartió detalles sobre su paso por un centro de rehabilitación durante la adolescencia y lo definió como “lo mejor que me ha pasado nunca”.

La actriz habló sobre esa etapa crucial durante una entrevista con Mae Martin en su programa The Drew Barrymore Show, emitido el 24 de octubre.

La conversación surgió en el contexto de la serie de Netflix Wayward, creada y protagonizada por Martin, que aborda las experiencias en instituciones para adolescentes con problemas de conducta.

Aludiendo al argumento de la serie, Barrymore comentó: “También fui alguien a quien se llevaron y pusieron en un lugar así durante dos años”.

“Vi demasiada precisión en la representación [de la serie], era demasiado real, sabía que no podía venir de otra cosa que no fuera una perspectiva auténtica”, añadió.

La actriz reconoce que, aunque fue una etapa dura, su experiencia institucional la llevó a encontrar valor y sentido en su camino (IMDB)

Mae contó que ingresó a un centro similar a los 16 años. “Ahora, como adulto, siento un profundo deseo de proteger a los jóvenes”, reflexionó sobre el impacto de haber sido etiquetado a una edad temprana.

En ese sentido, la famosa estrella y conductora de televisión coincidió y destacó las dificultades de esa etapa: “Pensaba que los 14 eran mi fondo, pero resulta que también lo alcancé a los 40”.

Durante la charla, Barrymore no evitó relatar los aspectos duros de su experiencia, pero remarcó los aprendizajes que obtuvo.

“A mucha gente sin esa experiencia les diría que, en algún momento, todos enfrentan crisis y resurgimientos. Nadie se escapa del dolor que implica llegar a superarlos. Llega de alguna forma, en algún momento”, expresó en televisión.

Asimismo, explicó también que encontró aspectos positivos en esa compleja experiencia. “Tuve mucha ligereza en mi paso por la institución. Entiendo que suene extraño, pero fue un aliento a decir la verdad, a ser valiente, a encontrar el humor y el heroísmo en el propio trayecto. Y, honestamente, es lo mejor que me ha pasado nunca”, afirmó.

Barrymore describe la importancia de enfrentar abiertamente los problemas y rechazar la vergüenza social (PA Images via Reuters Connect)

Al mismo tiempo, reconoció la dificultad de ese proceso: “Guardo muchos recuerdos de esa época, pero no fue fácil. Fue durísimo y el tono de la serie refleja lo que es reconstruirse después de estar roto”.

En otra intervención, Drew Barrymore amplió su perspectiva sobre la importancia de la honestidad tras un proceso de rehabilitación.

“Nos levantamos, ojalá, y encontramos personas que nos animan a decir la verdad y a eliminar la vergüenza, que es lo que acompaña a todo tipo de conductas erráticas o cuando la sociedad te dice que lo tuyo no es adecuado para esa edad o que te estás descontrolando”, continuó. “Eso es la vergüenza. Y vivir con eso, es paralizante”.

Parte de la conversación giró también en torno a la protección que ahora siente hacia las nuevas generaciones. Mae Martin comentó que, después de su experiencia, procura ser comprensivo con los jóvenes que atraviesan situaciones similares.

“Tienes que confiar en que las personas a cargo no van a ser como el personaje de Toni Collette en la serie, que es el villano”, apuntó Martin, a lo que Barrymore asintió.

A sus 50 años, Drew Barrymore relata que superar la adicción y la soledad requirió valentía y que hoy procura proteger a las nuevas generaciones (REUTERS/Caitlin Ochs)

A través de sus recuerdos, la actriz de Hollywood describió cómo encontró apoyo dentro del centro. “Me uní a muchos de los chicos porque, como yo, no sabían canalizar su ira ni vivir sin necesidad de evadirse o autodestruirse”, relató en un blog publicado en 2023.

También definió la experiencia como “reveladora y sanadora al mismo tiempo”. Según sus palabras, “llevaba una vida sin límites y un trabajo sin límites. Y ese lugar, por muy infernal que pareciera, era exactamente lo que necesitaba para escapar del exceso en el que se había convertido mi vida fuera”.

En una entrevista con The Guardian en 2015, Barrymore ya había contado que estuvo 18 meses interna para tratar adicciones a drogas y alcohol. “Realmente estaba sola y era terrible. Fue un tiempo muy rebelde. Solía huir y estaba muy, muy enojada”, contó sobre esa época.

Ya adulta, Barrymore considera que ese episodio fue definitivo en su vida. “Recibí ánimo para expresar la verdad, para ser valiente, y aprendí a encontrar luz en lo difícil”, concluyó.

La presentadora de TV insiste en que, aunque doloroso, aquel paso por el centro de rehabilitación fue una etapa definitiva.

