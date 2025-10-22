Tom Hanks sorprendió al viajar de incógnito en el metro de Nueva York

Tom Hanks fue captado sentado, con un bolso en el pecho, rodeado de usuarios comunes en pleno trayecto neoyorquino (Backgrid/The Grosby Group)

Tom Hanks fue captado viajando en el metro de Nueva York completamente de incógnito, según informó el New York Post.

El actor de Forrest Gump y otros éxitos de Hollywood eligió el transporte público durante la mañana del martes, integrándose entre los usuarios de la línea 6 en Nueva York.

De acuerdo con un reporte publicado por el New York Post, Hanks, de 69 años, eligió un atuendo discreto: chaqueta verde, gorro tejido en tono similar, pantalón negro y botas.

Además, cubrió buena parte de su rostro usando una mascarilla médica blanca, lo que le permitió evitar llamados de atención en la concurrida red de transporte neoyorquina.

Durante su trayecto, el dos veces ganador del Oscar permaneció sentado con un bolso sujeto al pecho, y solo hubo un momento de tensión cuando, según el New York Post, casi se le cae el bolso al percatarse de que estaba cerca de perder su estación de destino.

El actor eligió vestimenta sencilla y mascarilla para viajar sin ser notado en la línea 6 del metro de Nueva York durante la mañana del martes (Backgrid/The Grosby Group)

“A pesar de su intento por pasar desapercibido, algunos pasajeros reconocieron al famoso actor y compartieron imágenes en redes sociales”, señaló el mismo medio.

No es la primera vez en el mes que Tom Hanks utiliza el metro de Nueva York. Según la prensa especializada, el intérprete también había sido visto utilizando la misma línea días antes.

En esa ocasión, lucía una gorra verde de los Yankees y repetía el uso de mascarilla médica. Al concluir su viaje, se le vio tomar café en un puesto callejero y descansar en un banco cercano, luego de dar algunos dólares a un músico urbano, antes de dirigirse a ensayos teatrales.

Cabe destacar que un trayecto habitual en este medio de transporte es accesible para millones de neoyorquinos, pues su valor es de 2,90 dólares.

En los recorridos de Hanks no ha mediado ningún anuncio oficial ni motivo promocional, limitándose a realizar sus actividades cotidianas al margen de la atención que suele despertar su figura en los espacios públicos.

El trayecto realizado por el ganador del Oscar costó 2,90 dólares, una tarifa estándar para millones de habitantes en Nueva York (REUTERS/Mario Anzuoni)

El motivo de sus desplazamientos coincidió con la preparación para la obra off-Broadway This World of Tomorrow, cuyo estreno está programado en The Shed, el 30 de octubre.

La pieza está inspirada en el libro de relatos cortos Uncommon Type escrito por el propio Hanks en 2017, y sigue a un científico que viaja recurrentemente en el tiempo hasta la Feria Mundial de Nueva York de 1939.

El trabajo explora los temas de amor, memoria y el vínculo del pasado con el presente.

“Explorar los temas del amor y el anhelo, y los desafíos del presente mientras llevamos con nosotros los recuerdos eternos del pasado, en un lugar como The Shed, me parece una experiencia única”, declaró el artista de Hollywood a Playbill en referencia al proyecto teatral.

La reciente aparición pública del actor se produce poco después de celebrar su 37° aniversario de matrimonio con Rita Wilson y en medio de la exposición mediática generada por la publicación del libro autobiográfico de su hija, E.A. Hanks.

Tom Hanks celebró recientemente 37 años de matrimonio con Rita Wilson (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el libro, Hanks manifestó a Access Hollywood: “No me sorprende que mi hija tuviera la capacidad y la curiosidad para examinar esto... pienso que fue increíblemente honesta al respecto”, en relación a las revelaciones personales incluidas en la obra.

En referencia a su movilidad por la ciudad de Nueva York, Tom Hanks se suma a otros nombres destacados que han optado en ocasiones por el transporte masivo en esta zona concurrida de Estados Unidos.

The New York Post recordó que en el mes de abril de este año, Harrison Ford y su esposa Calista Flockhart también fueron vistos en el metro, desplazándose de forma independiente por la ciudad.

Ford, quien durante la conversación con una pasajera reconoció que hacía años no subía al metro, fue fotografiado en la estación 59th Street.