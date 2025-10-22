Todo sobre los integrantes de Santos Bravos: quiénes forman la boyband latina que está dando que hablar en redes sociales

La boyband fue seleccionada tras meses de entrenamiento y audiciones documentadas en la serie Santos Bravos (Cortesía: HYBE Latin America)

La noche del 21 de octubre marcó un antes y un después en la vida de cinco muchachos amantes de la música y el baile. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México —espacio repleto con más de 10 mil espectadores— se reveló la alineación final de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE Labels, la misma compañía surcoreana detrás de BTS, TXT y el grupo femenino KATSEYE.

El concierto —transmitido en directo a través de YouTube— fue el cierre de la docuserie Santos Bravos, producida por HYBE Latin America, la división regional fundada en 2023 tras la adquisición de la mexicana Exile Music.

Con este proyecto, la empresa busca replicar su exitoso modelo de desarrollo artístico, pero adaptado a la diversidad cultural del continente.

El programa de telerrealidad, dirigido por Jaime Escallón (The X Factor, Survivor) y producido por Lucas Jaramillo, documentó durante meses la formación del grupo, desde las audiciones hasta la elección de los cinco integrantes oficiales.

El proyecto busca adaptar las técnicas de preparación y promoción del k-pop para impulsar una boyband en un entorno latino (HYBE Latin America)

A lo largo de 11 episodios, el público conoció a 16 jóvenes de entre 15 y 25 años provenientes de países como México, Perú, Brasil, Puerto Rico, España, Argentina y Estados Unidos, que fueron seleccionados entre más de 400 aspirantes.

El proceso de entrenamiento se llevó a cabo en el Parque Bicentenario de CDMX, donde HYBE instaló un moderno centro de creación con estudios de grabación, salas de danza y espacios de presentación.

Bajo la guía de expertos como Johnny Goldstein —productor de Shakira, Madonna y Black Eyed Peas— y el coach vocal RAab Stevenson (Justin Timberlake, Rihanna, SZA), los concursantes se enfrentaron a rigurosas pruebas de baile, canto y composición.

El debut oficial: una noche de revelaciones

Durante la gala final, transmitida globalmente como el episodio 11 de la docuserie, los diez finalistas interpretaron temas emblemáticos de su recorrido, entre ellos “Lloviendo estrellas” de Cristian Castro y “Bad Desire” de ENHYPEN.

El debut de Santos Bravos fue acompañado por el lanzamiento de su primer sencillo, “0%” (Captura de video)

La velada también contó con la participación de concursantes eliminados y una aparición sorpresa de Danna, que se unió a los finalistas en una colaboración especial.

Finalmente, HYBE Latin America anunció oficialmente a los cinco integrantes seleccionados: Drew (EE. UU./México), Alejandro (Perú), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico) y Kenneth (México). El grupo debutó con su primer sencillo, “0%”, disponible en todas las plataformas digitales.

“El reto ha sido crear un balance entre dos mundos: K-Pop y la música latina”, explicó Santiago Duque, vicepresidente creativo de HYBE Latin America. “Buscamos mantener la energía del K-pop, con armonías y dance breaks, pero con el ritmo que nos une como latinos”.

Quién es quién en Santos Bravos

Alejandro Aramburú (Perú, 21 años)

Hijo del tenista Alejo Aramburú y de la artista plástica Giuliana Senno, Alejandro creció rodeado de arte y música. Estudió en la prestigiosa Thornton School of Music de la Universidad del Sur de California (USC), donde se especializó como singer-songwriter. Ha explorado géneros como la salsa, los boleros y el pop, y ha lanzado temas propios como solista, como “Besarte” y “Pringao”.

También incursionó en la actuación con un papel en la serie peruana “De vuelta al barrio”.

Alejandro Aramburú representa al Perú en la agrupación (Cortesía: HYBE Latin America)

Kauê Penna (Brasil, 19 años)

Originario de São João de Meriti, Río de Janeiro, Kauê se hizo conocido tras ganar The Voice Kids Brasil 2020 como parte del equipo de Carlinhos Brown. Firmó con Universal Music y lanzó su primer álbum, Promessas, en 2021.

Su participación en Santos Bravos ha sido motivo de orgullo nacional: “Representar mi cultura, mis raíces y mi Brasil en este momento es un honor tan grande que ni siquiera puedo ponerlo en palabras”, escribió cuando comenzó su jornada en el reality.

El brasileño Kauê Penna, exganador de The Voice Kids Brasil, aporta su poderosa voz al conjunto. (Cortesía: HYBE Latin America)

Kenneth Lavíll (México, 16 años)

Kenneth Lagunes (su verdadero nombre) es veracruzano y celebró su cumpleaños número 16 pocos días antes del debut. Inició su carrera en Pequeños Gigantes (2019) y luego participó en series como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Contigo sí.

Además de actor, es cantante, doblador y creador digital, con créditos de voz en producciones como Avatar: La leyenda de Aang (2024), Elio (2025) y Rebel Moon. Graduado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, representa la faceta más joven y versátil del grupo.

Kenneth Lavíll, el integrante más joven, combina su experiencia actoral con una pasión por el canto. (Cortesía: HYBE Latin America)

Drew Venegas (EE. UU./México, 25 años)

Drew se formó en The Lab Creative Arts Studio de California y llegó al proyecto con una sólida trayectoria como bailarín y coreógrafo. Ha trabajado con artistas como Ciara, BTS y Dinah Jane (Fifth Harmony), además de coreografiar el videoclip “Piña Colada” de Boys World. Antes de Santos Bravos, fue miembro del grupo pop The Future X, creado por Simon Fuller en 2022.

Drew Venegas destaca por su trayectoria como bailarín y coreógrafo internacional. (Cortesía: HYBE Latin America)

Gabi Bermúdez (Puerto Rico/EE. UU., 20 años)

Nacido en Miami y criado en Puerto Rico, Gabi —cuyo nombre completo es Alejandro Gabriel Bermúdez López— inició su carrera en Pequeños Gigantes USA (2017). En 2020, incursionó en la actuación al interpretar a René Farrait, integrante de Menudo, en la serie “Súbete a mi moto” (Amazon Prime).

El puertorriqueño Gabi Bermúdez fue parte de la serie "Súbete a mi moto" cuando tenía 15 años de edad (Cortesía: HYBE Latin America)