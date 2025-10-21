Santos Bravos, final en vivo: horarios, integrantes y dónde ver el debut de la boyband latina de HYBE

"Ha llegado el momento: el gran concierto en el Auditorio Nacional. Los chicos deben demostrar en el escenario si tienen lo necesario para ser parte de Santos Bravos. Es todo o nada. Después de tantos meses, de tantos sacrificios, lágrimas y esfuerzo… ¿valdrá la pena?" (Créditos: HYBE Latinoamérica)

La espera terminó. Este 21 de octubre, Santos Bravos, el proyecto musical con el que HYBE Labels apuesta por su primera boyband latina, revelará a los cinco integrantes oficiales del grupo con un concierto en vivo desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Este evento, que también se transmitirá en directo por YouTube, le pone punto final a la serie de telerrealidad que documentó el proceso de formación del grupo; pero también marca el inicio de una nueva etapa para la compañía surcoreana en su expansión por América Latina.

¿Qué es Santos Bravos?

Santos Bravos es una iniciativa de HYBE Latin America, la división regional de HYBE creada en 2023 tras la adquisición de Exile Music, con sede en México. La filial tiene como objetivo impulsar talento latinoamericano mediante un modelo de desarrollo artístico similar al que la empresa aplicó en sus proyectos globales, incluyendo a BTS, TXT y el reciente grupo femenino KATSEYE, pero adaptado a la identidad y diversidad cultural de la región.

Santos Bravos se convertirá en la primera boyband latina creada por HYBE, la compañía detrás de BTS (HYBE Latin America)

El proceso de selección y entrenamiento fue documentado en la serie de telerrealidad Santos Bravos, disponible en YouTube, que comenzó a emitirse en agosto de 2025.

La producción —dirigida por el showrunner Jaime Escallón, conocido por The X Factor y Survivor, y el productor Lucas Jaramillo— muestra el camino de 16 jóvenes de entre 15 y 25 años provenientes de países como México, Argentina, Brasil, Perú, España, Puerto Rico y Estados Unidos, que fueron seleccionados entre más de 400 aspirantes.

A lo largo de 11 episodios, se muestran los entrenamientos, evaluaciones y eliminaciones bajo la guía de un equipo internacional de expertos, entre ellos Johnny Goldstein (productor de Shakira, Black Eyed Peas, Madonna y David Guetta) y RAab Stevenson, coach vocal de Justin Timberlake, Rihanna y SZA.

El campamento de entrenamiento se llevó a cabo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, donde HYBE instaló un centro de creación con estudios de grabación, salas de danza y espacios para presentaciones en vivo.

Los finalistas de Santos Bravos fueron seleccionados entre miles de aspirantes de toda América Latina (HYBE Latin America)

¿Quiénes son los finalistas de Santos Bravos?

Diez jóvenes llegaron a la etapa final de la competencia, y cinco de ellos serán anunciados como integrantes oficiales durante el concierto de esta noche.

Los que están muy cerca de alcanzar su sueño son:

Kenneth Lavill (15, México)

Leonardo Lotina (23, México)

Pablo Carns (24, México)

Iannis Biblos (21, Argentina)

Kauê Penna (19, Brasil)

Lucas Burgatti (23, Brasil)

Alejandro Aramburú (21, Perú)

Drew Venegas (25, EE.UU./México)

Alex Mandon Rey (20, España)

Gabi Bermúdez (20, Puerto Rico)

El programa comenzó con 16 concursantes. Ahora, son 10 jóvenes quienes esperan ser elegidos para formar el ambicioso proyecto musical de la empresa surcoreana. (Créditos: HYBE Latinoamérica)

Horarios del concierto debut de Santos Bravos

El evento principal de Santos Bravos se realizará este martes 21 de octubre de 2025 a las 9:00 p.m. (hora de Ciudad de México). Los horarios para otros países de América Latina y Europa son los siguientes:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 9:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 11:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 12:00 a.m. del 22 de octubre

España: 5:00 a.m. del 22 de octubre

Dónde ver el anuncio de los integrantes de Santos Bravos

Los finalistas de Santos Bravos provienen de distintos países de América Latina —incluidos México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil— además de Estados Unidos y España. (HYBE Latin America)

El esperado concierto se celebrará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Si bien el acceso es gratuito, requería registro previo para su aforo de 10,000 asistentes. Actualmente, los boletos están agotados.

El recital contará con la participación especial de la cantante y actriz mexicana Danna, además de los DJ’s de BRESH, quienes abrirán la velada. Los asistentes y televidentes podrán escuchar algunas de las canciones más populares de la serie y, por supuesto, presenciar el estreno en vivo de “0%”, la canción debut del grupo, producida por Johnny Goldstein.

Asimismo, el show será transmitido en vivo y en directo a través del canal de YouTube de HYBE Labels. En esta plataforma también se estrenará el videoclip oficial de “0%”.