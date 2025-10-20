Entretenimiento

Diane Keaton dejó parte de su fortuna a su perro Reggie

La actriz destinó cinco millones de dólares a su golden retriever, tras fallecer a los 79 años.

Virginia García

Por Virginia García

Diane Keaton colocó a su
Diane Keaton colocó a su perro Reggie como parte de sus herederos. (Instagram/Diane Keaton)

Según reveló el periodista Rob Shuter en su columna Shuter Scoop, Diane Keaton destinó cinco millones de dólares de su fortuna —valuada en unos 100 millones de dólares— a su perro golden retriever, Reggie.

La actriz ganadora del Oscar, fallecida a los 79 años, habría dejado estipulado en su testamento la creación de un fondo fiduciario para garantizar el bienestar del animal.

El dinero cubrirá su manutención, el salario de sus cuidadores, una residencia privada y donaciones periódicas a organizaciones dedicadas al rescate y protección de animales, todas en nombre de la actriz.

“Reggie era su mundo. Diane solía bromear diciendo que sus grandes amores eran sus hijos, Al Pacino, la arquitectura y ese perro”, contó un amigo cercano al medio.

Diane Keaton tenía una
Diane Keaton tenía una fuerte conexión con su perro Reggie. (Instagram/Diane Keaton)

El vínculo entre Diane y Reggie se había convertido en parte fundamental de su vida durante los últimos años. La actriz adoptó al golden retriever en 2020, en plena pandemia, y desde entonces lo convirtió en protagonista de sus redes sociales, donde compartía con humor y ternura los momentos cotidianos que pasaban juntos.

Su última publicación en Instagram, escrita para conmemorar el National Pet Day, conmovió a sus seguidores.

Bajo una fotografía del perro recostado sobre una alfombra, Keaton escribió simplemente: “Mi corazón en cuatro patas”. Esa frase, hoy vista como una despedida simbólica, resume el tipo de amor incondicional que la intérprete profesaba por los animales.

Quería que Reggie viviera con la misma dignidad y humor con los que ella vivió. Es lo más Diane que uno puede imaginar: excéntrica, generosa y profundamente amorosa”, aseguró otra fuente.

Diane Keaton quería que
Diane Keaton quería que Reggie tuviera una vida digna cuando ella no estuviera.. (Instagram/Diane Keaton)

La familia de Diane Keaton reveló la verdadera causa de muerte de la actriz

Diane Keaton falleció el pasado sábado 11 de octubre a los 79 años en California. Su familia confirmó a la revista People que la causa de su muerte fue neumonía.

“La familia Keaton está profundamente agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, expresaron.

Los familiares también recordaron el compromiso de la ganadora del Oscar con causas sociales y su amor por los animales:

“Amaba a sus animales y fue una firme defensora de la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos o refugio animal sería un hermoso tributo”, dijeron.

Diane Keaton falleció a causa
Diane Keaton falleció a causa de neumonía. (REUTERS/Fred Prouser)

Aunque la actriz llevaba una vida discreta en los últimos años, su salud se deterioró en los meses previos a su fallecimiento. Una amiga cercana declaró a People que su declive fue “muy repentino” y “devastador para todos los que la amaban”.

“Fue tan inesperado, especialmente tratándose de alguien con tanta fuerza y espíritu. En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que decidió mantener todo en privado. Incluso algunos amigos de toda la vida no sabían lo que estaba ocurriendo”, señaló la fuente.

Incluso, la compositora Carole Bayer Sager, ganadora del Óscar y amiga íntima de Diane Keaton, reveló que la actriz había perdido mucho peso antes de morir. “La vi hace dos o tres semanas y me sorprendió lo delgada que estaba”, confesó Sager.

Carole Bayer Sager aseveró que
Carole Bayer Sager aseveró que Diane Keaton había bajado mucho de peso antes de su muerte. (Jane Kim/The New York Times)

Asimismo, un ejecutivo de cine amigo de la artista dijo a People: “Fue divertida hasta el último momento. Vivió exactamente como quiso, a su manera, rodeada de las personas y las cosas que realmente amaba. Mantuvo un círculo íntimo, y así le gustaba”.

