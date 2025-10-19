Skylar Mae, modelo de OnlyFans, asegura que trabaja “más duro” que un empleado de 9 a 5

Entretenimiento

La modelo, con más de 4,7 millones de seguidores en Instagram, aseguró que su éxito depende de mantener una rutina constante y disciplinada. Fuente: Instagram

La joven estrella de contenido, Skylar Mae (21 años), se posiciona frente a la opinión pública para reivindicar su labor como creadora en OnlyFans y desmontar la idea de que su trabajo es “fácil”. En una entrevista exclusiva con Us Weekly, Skylar afirmó que trabaja más duro que el empleado promedio de horario tradicional de 9 a 5.

Aunque admite que no compite con grandes directores ejecutivos que dirigen empresas multimillonarias, insiste en que, comparada con personas con jornadas convencionales, sí realiza un esfuerzo mayor. “Hay gente que trabaja igual de duro, o incluso más, que tiene grandes empresas. ¿Pero la gente común con un horario de 9 a 5? Sí, definitivamente trabajo más duro que ellos”, declaró.

Esta afirmación surge en un contexto en el que muchos consideran que ganarse la vida produciendo contenido para adultos o de suscripción digital es cómodo, autónomo y flexible. Sin embargo, la versión de Skylar expone otro lado: horarios extendidos, trabajo constante y una autoexigencia permanente.

Skylar mencionó que incluso en fechas como Navidad o su cumpleaños mantiene contacto con sus suscriptores y crea contenido exclusivo. Fuente: Instagram

Un día típico sin pausa

Según Skylar, sus horas de trabajo son más largas que las de la mayoría de las personas con empleo fijo. “Mis horarios son definitivamente más largos”, dijo.

Al no tener un horario establecido, su jornada empieza temprano y se prolonga hasta altas horas de la noche. Por ejemplo, ella relata que se despierta alrededor de las 4:30 a.m. para realizar “un poco de day trading”, una actividad paralela que también lleva a cabo, antes de comenzar su trabajo como creadora: editar contenido, grabar, responder mensajes a sus suscriptores.

Luego, cerca de las 6:30 a.m., va al gimnasio, y tras eso vuelve al contenido hasta cerca de las 10:00 p.m., cuando aún no termina: “Luego me siento y les envío mensajes a los clientes hasta que me duermo y vuelvo a empezar al día siguiente”.

La joven estadounidense afirmó que su trabajo exige más esfuerzo que el de una persona con empleo de 9 a 5. Fuente: Instagram

Durante los fines de semana la rutina se repite con pocas variaciones: aunque se toma unas horas para ver partidos o pasar tiempo con su familia, “trabajo mucho” también en días festivos.

Trabajo y vida personal: sin relax total

Skylar reconoce que, aunque tiene apoyo familiar y cierto espacio personal, su trabajo nunca se apaga realmente. “La gente quiere verte publicar, quiere hablar contigo. Quieren enviarte regalos de Navidad…” dijo cuando contó que durante las fiestas aún trabaja.

En su caso, asistir a celebraciones como Navidad o su propio cumpleaños implica que siga atenta a su público: mensajes, regalos, contenidos especiales. “Esto requiere mucho mantenimiento… no me permito tomarme un descanso. Siempre estoy trabajando.”

Desde el exterior, la gente podría pensar: “Oh, se pasa el día en casa, solo toma fotos, y está lista. Está ganando un dineral”. Pero Skylar lo desmiente: “Ven a pasar un rato conmigo y verás que no hay descanso.”

La influencer detalló que combina su labor en OnlyFans con el day trading antes de comenzar la producción de contenido. Fuente: Instagram

Más allá del contenido: autoexigencia y negocios

La creadora no solo produce y responde a sus suscriptores: también considera que su éxito depende de mantenerse activa y dedicada. Si empieza a sentir pereza, lo nota en “los números”. “Así que lo elijo porque veo el éxito que he logrado al dedicarme a lo que hago”. explicó.

Este nivel de exigencia, según ella, es una de las razones por las que cree estar “trabajando más duro” que muchos en empleos convencionales. No se trata solo del tiempo invertido, sino de la constancia, la presión de presencia en línea y el mantenimiento de una marca personal. Además, lidera sus propios horarios, su propia estrategia y depende de ella. Esa autonomía no significa descanso, sino responsabilidad permanente.

