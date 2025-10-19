La complicidad de Julia Roberts y Danny Moder, el secreto detrás de la nueva vida de la actriz

Julia Roberts afronta el síndrome del nido vacío y reinventa su carrera artística tras la partida de sus hijos (AP)

Julia Roberts vive una etapa de transformaciones tras la partida de su hijo menor, Henry, lo que marcó su ingreso al síndrome del nido vacío. Tras priorizar la privacidad y el bienestar de su familia durante años, la actriz enfrenta ahora la ausencia de sus tres hijos en el hogar.

Según recientes entrevistas recogidas por Vanity Fair España, este momento la llevó a una reflexión profunda sobre su vida personal y profesional. Mientras promociona su próxima película, Caza de brujas, Roberts destacó que el apoyo de su esposo, Danny Moder, se convirtió en un pilar decisivo para sobrellevar el cambio.

Habitualmente reservada sobre su vida privada, Roberts abordó la experiencia del nido vacío con sinceridad y humor en una conversación televisiva. Cuando le preguntaron si había llorado en la habitación de su hija tras la marcha de los hijos, la actriz respondió con ligereza, pero admitió la compleja mezcla de emociones que acompaña esta nueva etapa.

La actriz destaca el apoyo de su esposo Danny Moder como clave en su proceso de adaptación personal (Instagram/@modermoder)

“Me encanta estar con ellos y pasar tiempo con ellos. Por suerte, tuvimos muchas visitas a lo largo de este camino hacia el nido vacío”, confesó, según Vanity Fair España. La intérprete valoró los momentos compartidos con sus hijos y la satisfacción por verlos iniciar su propio camino.

Danny Moder, pieza clave en el proceso de cambio

La relación con Danny Moder, su esposo, adquirió un protagonismo especial en este proceso de adaptación.

En su participación en el pódcast Smartless, Roberts explicó que el vínculo de pareja es fundamental para afrontar la partida de los hijos: “Cuando los niños se marchan, si te das la vuelta [hacia tu pareja] y piensas: ¿Y tú por qué sigues aquí? Ahí es cuando tienes problemas”, afirmó.

Asimismo, la actriz describió a Moder como su mejor amigo y el único hombre al que desea besar, asegurando que esa combinación resulta única.

La relación de pareja adquiere un nuevo protagonismo en la vida de Julia Roberts tras la marcha de sus hijos (REUTERS/Paul Childs)

Roberts remarcó que su vida podría haber tomado caminos muy distintos si no hubiera encontrado a la persona adecuada y atribuyó a su esposo un rol esencial para su estabilidad emocional durante los últimos 25 años.

La trayectoria familiar y profesional de Roberts y Moder

La historia conjunta de Roberts y Moder comenzó en el año 2000, durante la filmación de La mexicana. En aquel momento, ella era una de las actrices más demandadas de Hollywood y él se desempeñaba como ayudante de cámara. Su vínculo nació en el ámbito profesional, superó situaciones personales previas y culminó en su boda en 2002, celebrada en un rancho de Taos, Nuevo México.

Juntos formaron una familia con tres hijos: los gemelos Hazel y Phinnaeus, nacidos en 2004, y Henry, en 2007. A lo largo de los años, Roberts decidió reducir su ritmo profesional para enfocarse en la crianza y en la vida familiar, decisión que, de acuerdo con Vanity Fair España, surgió por la dificultad de hallar proyectos interesantes y por la rapidez del paso del tiempo.

Julia Roberts y Daniel Moder: una historia de amor que nació en el set de 'La mexicana' y consolidó una familia de tres hijos

La actriz expresó su orgullo por haber dedicado ese tiempo a la familia y por su rol como ama de casa, adaptando sus compromisos profesionales a las necesidades de su esposo e hijos.

Nuevas oportunidades tras el nido vacío

Con el hogar ahora vacío, Roberts contempla nuevas perspectivas para su carrera. Además del inminente estreno de Caza de brujas, ya finalizó el rodaje de Panic Carefully, en la que actúa junto a Eddie Redmayne y Elizabeth Olsen.

La oportunidad de regresar al teatro también aparece en su horizonte y podría concretarse ahora que dispone de mayor libertad para asumir compromisos de largo aliento.

Julia Roberts considera que la dedicación al teatro se ajusta a su nueva etapa de vida, tras la independencia de sus hijos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En este escenario de cambio, Roberts encuentra la posibilidad de retomar proyectos escénicos, convencida de que la dedicación y entrega que requiere el teatro armonizan con la nueva etapa de su vida tras la independencia de sus hijos.