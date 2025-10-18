Entretenimiento

Gloria Estefan eligió a Rachel Zegler para que la interprete en la próxima película sobre su vida

La biopic mostrará los inicios de la cantante y su impacto en la música latina

Por Ester Palomino

La cantante confirmó que el proyecto lleva varios años en desarrollo y está a punto de recibir luz verde (London Palladium/REUTERS)

Gloria Estefan está lista para revivir su historia en la gran pantalla, y ya tiene en mente a la actriz que podría ponerse en su piel. La icónica cantante cubanoamericana confirmó que Rachel Zegler, la estrella de West Side Story, será quien la interprete en una nueva película biográfica que lleva varios años en desarrollo.

La artista de 68 años habló en exclusiva con The Sun sobre el proyecto, que se encuentra en su etapa inicial de preproducción, y también sobre su deseo de presentarse en el legendario festival de Glastonbury, mientras celebra cinco décadas de una prolífica carrera musical

Una biopic en camino

Tras meses de rumores, Gloria Estefan decidió confirmar lo que muchos sospechaban: Rachel Zegler será la encargada de interpretarla en su biopic. La cantante no escatimó elogios hacia la joven actriz y cantante, de apenas 24 años, a quien considera un talento excepcional.

Creo que es increíble, me encanta lo que hace. Sé que lo ha hecho genial en Evita”, declaró Estefan a The Sun.

La intérprete de “Conga” también agregó que ya ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con Zegler: “La conocí por Zoom. Tiene una voz preciosa y es una gran actriz”.

No obstante, Estefan precisó que aún faltan negociar algunos detalles para lanzar el anuncio oficial del desarrollo de la película.

Gloria Estefan aseguró que Zegler tiene “una voz preciosa y es una gran actriz” (REUTERS/Marco Bello)

“Seguimos trabajando para obtener luz verde, porque aún estamos definiendo dónde y cómo hacerlo. Esto ha estado en proceso durante bastantes años. Y así es como sucede: trabajas, trabajas, trabajas y, de repente, boom, se activa el proyecto y hay que hacerlo enseguida. Pero ella es encantadora”.

“Creo que ella aceptaría. Solo tengo que ofrecerle el rol como tal. Así que tenemos que obtener el visto bueno y ya casi estamos ahí”, enfatizó al medio británico

Rachel Zegler, una estrella en ascenso

La joven actriz de origen colombiano y polaco ha conquistado la industria cinematográfica desde su debut en West Side Story (Amor sin barreras, 2021), dirigida por Steven Spielberg, por la cual ganó un Globo de Oro y elogios de la crítica internacional.

Rachel Zegler canta 'Don't Cry For Me Argentina' desde el balcón de un teatro londinense (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Asimismo, ha participado en producciones de alto perfil como Shazam! La furia de los dioses (2023), Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (2023) y Blanca Nieves, estrenada este año.

Este verano, Zegler brilló también en el West End londinense al protagonizar el musical Evita, en el papel de Eva Perón. La puesta en escena y el desempeño de Zegler fueron ampliamente aclamados por la crítica británica.

Los 50 años de carrera de Gloria Estefan

Mientras avanza la producción de su película, Gloria Estefan continúa celebrando su impresionante trayectoria musical, que abarca medio siglo de éxitos, ocho premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos.

En su conversación con The Sun, la cantante habló también sobre su reciente álbum Raíces, el trigésimo de su carrera. Se trata de un trabajo profundamente romántico y de sonido latino, que surgió de la colaboración con su esposo de toda la vida, Emilio Estefan.

Gloria Estefan celebra su medio siglo de carrera con el lanzamiento de su álbum Raíces (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Tiene baladas hermosas y románticas. Emilio dijo: ‘Te escribí una canción de amor’. Yo le respondí: ‘¿Vas a cantarla tú?’. Y él me dijo: ‘No, tú vas a cantarla por mí’”, contó Gloria entre risas.

A pesar de su legado, la artista no piensa en el retiro. “Dentro de diez años espero seguir viva. Ese es mi primer plan”, bromeó. “Nunca sabes. Solo elijo aquello a lo que realmente quiero dedicarle mi tiempo. Este año, simplemente, todas estas oportunidades maravillosas han coincidido”.

Entre esos sueños pendientes está uno muy especial: cantar en Glastonbury, uno de los festivales más emblemáticos del mundo. Inspirada por la participación de su hija Emily —quien actuó el año pasado junto a Cyndi Lauper—, Gloria confesó que le encantaría subir al escenario principal de Worthy Farm.

Sería algo súper emocionante. Es enorme, complejo, por lo que me cuenta Emily. Pero sería increíble. Si sigo por aquí, me encantaría hacerlo”, afirmó.

