Bella Hadid regresa a la pasarela de Victoria’s Secret, tras sufrir complicaciones en su salud

La supermodelo impactó en la pasarela de Brooklyn con un look rojo encendido y una melena rubia.

Virginia García

Bella Hadid desfiló en el
Bella Hadid desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show luego de ser internada en el hospital semanas atrás. (REUTERS/Brendan McDermid)

Bella Hadid reapareció este miércoles 15 de octubre en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en los estudios Steiner de Brooklyn, Nueva York, marcando uno de los regresos más esperados del mundo de la moda.

Con una melena rubia platinada que sorprendió a todos, la supermodelo de 29 años desfiló con total seguridad enfundada en un conjunto rojo intenso que encendió la pasarela.

El look —compuesto por un sujetador de encaje, bragas con corte central, liguero y medias transparentes— fue complementado con un bata de satén del mismo tono que caía con elegancia sobre sus codos.

Sandalias de tiras rojas y un maquillaje de inspiración noventera completaron un estilismo que evocaba el glamour clásico de la marca.

Bella Hadid modeló en el
Bella Hadid modeló en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)

Su regreso no fue solo estético, pues significó también un acto de fortaleza personal. Apenas un mes antes, la modelo había sido hospitalizada debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Lyme, con la que fue diagnosticada a los 16 años.

Su madre, Yolanda Hadid, compartió entonces en Instagram una desgarradora actualización en la que se la veía en cama, conectada a tubos.

“Ver a mi Bella luchar en silencio ha sido el dolor más profundo que he sentido como madre. Admiro tu valentía y tu disposición a seguir luchando por tu salud, pese a los protocolos fallidos y los innumerables retrocesos”, escribió.

Y añadió: “No hay palabras para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico”.

La madre de Bella Hadid
La madre de Bella Hadid compartió la difícil situación que la modelo atravesó. (Instagram/Yolanda Hadid)

Las palabras conmovieron al público y reforzaron la admiración por una modelo que ha decidido no ocultar sus batallas.

Apenas unas semanas después de recibir el alta médica, Bella Hadid volvió a las pasarelas durante la Semana de la Moda de París, desfilando para Saint Laurent bajo la Torre Eiffel.

“Saint Laurent bajo la Torre Eiffel. Soñando. Te amo profundamente”, escribió en Instagram tras aquella noche mágica.

En medio de su recuperación, Hadid también celebró su 29 cumpleaños el 9 de octubre, fecha en la que su hermana Gigi Hadid le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales.

Bella Hadid celebró sus 29
Bella Hadid celebró sus 29 años este 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

“Eres el corazón caminante de nuestra familia”, escribió junto a una serie de fotos familiares que recordaban sus primeros años juntas.

El regreso de Bella a Victoria’s Secret tiene, además, un fuerte componente simbólico. La modelo debutó en el desfile de la firma en 2016, en París, en un recordado número en el que compartió escenario con su entonces pareja, The Weeknd.

Desde entonces, su presencia se convirtió en uno de los momentos más comentados de cada show. En 2024, su última aparición, lució otro impactante look en rojo, con una capa que se llevó todos los aplausos.

En 2024, Bella Hadid lució
En 2024, Bella Hadid lució un vestuario similar en el Victoria's Secret Fashion Show (ANGELA WEISS / AFP)

Cabe recordar que Bella Hadid comenzó su colaboración con Victoria’s Secret en 2015, cuando participó en la campaña navideña de la línea PINK, y desde entonces se consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la marca.

En 2021, tras la renovación de la compañía, se unió nuevamente como miembro del VS Collective, participando en campañas centradas en la inclusión y el empoderamiento.

