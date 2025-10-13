La huella imborrable de Diane Keaton en la vida de Steve Martin

Diane Keaton destacó como protagonista en una obra universitaria en Santa Ana College, donde Steve Martin era asistente de escenario según relató el actor (REUTERS)

El actor y humorista Steve Martin recordó públicamente un momento poco conocido de su juventud junto a Diane Keaton después de la noticia de la muerte de la ganadora del Oscar, ocurrida el 11 de octubre en California a los 79 años.

La anécdota se centró en una experiencia compartida en 1964, cuando ambos eran estudiantes de actuación en Santa Ana College, al sur de California.

En una publicación en su cuenta de Instagram citada por People, Steve Martin compartió una imagen de un programa teatral de la producción universitaria Carousel.

“Este playbill es de una producción universitaria de 1964 de Carousel. Diane ‘Hall’ (Keaton) era la protagonista; yo era un asistente de escenario”, señaló.

Para destacar el vínculo y la admiración profesional, el actor ya había publicado en X (antes Twitter) una fotografía en blanco y negro de Diane Keaton acompañada de una frase de la película Annie Hall, considerada uno de los mayores éxitos de la actriz: “¡Amada! ‘La dee da, la dee da’”, escribió.

Steve Martin publicó en redes sociales un programa teatral de 1964, recordando sus primeros trabajos junto a Diane Keaton como actriz universitaria (Instagram/@stevemartinreally)

La relación de complicidad y camaradería quedó reflejada también en el recuerdo de un diálogo protagonizado años después por Diane Keaton y el actor Martin Short durante una entrevista para Interview Magazine en 2021, donde Short preguntó: “¿Quién es más sexy, yo o Steve Martin?”.

La respuesta de Keaton reflejó su humor característico: “Son los dos unos idiotas”, según destacó Steve en su homenaje. El intérprete acompañó su dedicatoria con el comentario: “No sé quién publicó esto primero, pero resume nuestra relación tan encantadora con Diane”.

La carrera de Diane Keaton comenzó formalmente cuando, tras estudiar drama, optó por mudarse a Nueva York para buscar oportunidades sobre las tablas.

En 1968 formó parte del elenco de Hair en Broadway como suplente, de acuerdo con el seguimiento de People.

La versatilidad y humor de Diane Keaton trascendieron generaciones, como lo demuestran sus historias junto a Steve Martin y Martin Short (REUTERS/Daniel Cole)

Su salto definitivo al cine se produjo en la década de 1970 con su papel como Kay Adams en El Padrino y más tarde por su colaboración habitual con el director Woody Allen, incluidas las cintas Annie Hall, actual referente del cine estadounidense.

El homenaje de Martin se sumó a los mensajes de colegas como Bette Midler, quien en tributo compartido por People recordó la autenticidad de Keaton:

“Era divertidísima, una completa original, nunca demostró doblez ni ninguna de las rivalidades esperables en una estrella de ese nivel. Lo que veías, era lo que realmente era... oh, la, lala”.

Según un portavoz citado por People, tras el fallecimiento de Diane Keaton, la familia solicitó privacidad y decidió mantener en reserva los detalles relativos a su estado de salud y las circunstancias exactas del deceso. Keaton fue madre de dos hijos, Dexter y Duke, quienes la sobreviven.

La actriz compartió su estilo único y creatividad hasta los últimos momentos, sorprendiendo a sus amigas y colegas en cada reunión social (REUTERS/Mario Anzuoni)

Revelan detalles sobre las últimas semanas de Diane Keaton

En las semanas previas a su fallecimiento, quienes rodearon a Diane Keaton observaron cambios notorios en su salud y rutina diaria.

La compositora Carole Bayer Sager, amiga cercana de la actriz, relató a People: “Vi a Diane hace dos o tres semanas y estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso”.

Explicó que la comunicación entre ambas había disminuido este año debido a que Keaton debió trasladarse temporalmente a Palm Springs, luego de que su vivienda resultase afectada por incendios forestales en enero. “Cuando volvió, realmente me impactó cómo había adelgazado”, declaró.

Los allegados de Diane Keaton optaron por el silencio sobre la evolución de su salud, atendiendo el pedido de privacidad de la familia, según reportó People. A pesar del hermetismo, Sager repasó el comportamiento de la artista durante esa etapa.

“Era una luz mágica para todos. La quería muchísimo. Era tan especial, llenaba cualquier lugar con su energía. Estaba feliz, positiva y fotografiaba todo lo que veía. Era completamente creativa, jamás dejó de crear”, indicó.