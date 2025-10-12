Entretenimiento

Revelan detalles de las últimas semanas de Diane Keaton antes de su muerte: “Estaba muy delgada”

Carole Bayer Sager, amiga de Keaton, recordó el sorprendente cambio en la actriz poco antes de su deceso

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
La familia de la actriz
La familia de la actriz solicitó privacidad tras confirmar su muerte en California, mientras el entorno guardó reserva sobre su salud (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pérdida de peso de Diane Keaton semanas antes de su muerte sorprendió a Carole Bayer Sager, una de sus amigas más cercanas.

La célebre actriz estadounidense murió a los 79 años en California, según confirmó su familia, mientras que la revista People recogió el testimonio de Sager sobre los momentos recientes que compartieron.

“Vi a Diane hace dos o tres semanas, y estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso”, expresó la compositora en una entrevista.

En esa misma línea, explicó que había tenido menos contacto con Keaton durante el año, debido a que la artista debió mudarse a Palm Springs por el daño ocasionado en su hogar tras los incendios forestales de enero.

“Tuvo que irse a Palm Springs porque su casa había resultado dañada por dentro, y toda la limpieza implicó que pasara un tiempo lejos. Cuando volvió, realmente me impactó cómo había adelgazado”, relató Sager.

La última visita de Carole
La última visita de Carole Bayer Sager a Diane Keaton reveló el drástico cambio físico de la actriz, quien mantenía su energía intacta (REUTERS/David McNew)

De acuerdo con el reporte de People, el entorno cercano de la ganadora del Oscar mantuvo discreción respecto a detalles de su salud y de las causas exactas de su deceso, cumpliendo el deseo de privacidad solicitado por la familia de Keaton.

Mientras tanto, Carole Bayer Sager recordó vivamente el carisma que definió a su amiga en los últimos tiempos. “Era una luz mágica para todos. La quería muchísimo. Era tan especial, llenaba cualquier lugar con su energía”, recordó.

Y agregó: “Estaba feliz, positiva y fotografiaba todo lo que veía. Era completamente creativa, jamás dejó de crear”.

Esa creatividad conjunta quedó registrada en la única incursión musical solista de Diane Keaton, el sencillo “First Christmas”, coescrito y producido junto a Jonas Myrin y Carole Bayer Sager y lanzado en noviembre de 2024.

“Le encantó grabar esa canción. Lo vivió con una especie de emoción infantil”, detalló Sager sobre esa experiencia.

El sencillo “First Christmas”, grabado
El sencillo “First Christmas”, grabado en 2024, constituye el último proyecto musical en el que participó Keaton junto a sus amigos (REUTERS/Phil McCarten)

Al evocar el proceso de grabación, la compositora agregó: “Cuando la interpretaba, lo hacía como solo ella podía, actuando y emocionándose, hasta el punto que rompía en llanto mientras la cantaba. Fue un trabajo precioso”.

El reconocimiento a la autenticidad y el estilo de Diane Keaton atravesó todos los ámbitos en los que se desenvolvió. En ese sentido, Sager destacó el impacto de su amiga en la moda.

“Siempre iba al cine vestida como si fuera a rodar una escena más de Annie Hall. Llevaba sus sombreros, sus chaquetas, sus pantalones anchos y sus cinturones. Era un ícono de estilo propio”.

La influencia de Diane Keaton en la vestimenta y su singular visión sobre el arte estuvieron presentes en los encuentros semanales del grupo de amigas cinéfilas comandado por Sager, donde también participó Bette Midler.

Según relató Midler en su tributo publicado por People, la estrella de cine siempre mostró una personalidad original y ausente de competitividad.

La autenticidad y estilo de
La autenticidad y estilo de la artista se apreciaban tanto en la gran pantalla como en los encuentros privados con sus amigas (Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions)

“Era divertidísima, una completa original, nunca demostró doblez ni ninguna de las rivalidades esperables en una estrella de ese nivel. Lo que veías, era lo que realmente era... oh, la, lala”, escribió Midler en homenaje a su vieja amiga.

Voceros del círculo más íntimo de la actriz revelaron a People que Keaton mantuvo su humor característico hasta los momentos finales.

Era ocurrente hasta el final. Vivió justo como quiso: bajo sus propias reglas, rodeada de personas y cosas que realmente amaba”, declaró una amiga que se desempeña como ejecutiva en la industria cinematográfica.

La misma fuente señaló que la actriz prefería cultivar un círculo pequeño durante los últimos años, valorando los momentos cotidianos a los que aportaba su sello personal.

“Incluso en los momentos más simples, conseguía que fueran especiales. Así era ella”, sostuvo.

La carrera de Diane Keaton
La carrera de Diane Keaton incluyó protagónicos memorables y múltiples reconocimientos (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Quién fue Diane Keaton?

La trayectoria de Diane Keaton se caracterizó por una versatilidad que abarcó más de cinco décadas en el cine estadounidense.

Su ascenso al reconocimiento internacional se produjo con su papel como Kay Adams en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola. Pronto se destacó en una época donde los grandes nombres masculinos predominaban en Hollywood.

El punto más alto de su carrera llegó con Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, donde su interpretación fue reconocida con el Oscar a Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera, asumió papeles en dramas como Buscando al Sr. Goodbar (1977), Rojos (1981), La sangre que nos une (1996), Alguien tiene que ceder (2003) y en comedias exitosas como El padre de la novia (1991, 1995), El club de las primeras esposas (1996) y Baby Boom (1987).

Además de actriz, Keaton se desempeñó como directora, autora y fotógrafa. Publicó tres libros de memorias y dirigió películas y episodios de series televisivas. En 2017, el American Film Institute le otorgó su premio a la trayectoria.

Temas Relacionados

Diane KeatonCarole Bayer Sagerestrellas de hollywood

Últimas Noticias

La estrella de Broadway, Joshua Henry compartió sus claves para tener una voz destacada con ejercicios pliométricos

El actor canadiense, en diálogo con Vulture, explicó cómo combina ejercicios físicos, cuidados vocales y momentos familiares para dar vida a uno de los personajes más exigentes del teatro musical en Broadway

La estrella de Broadway, Joshua

Josh Brolin reflexionó sobre cómo la vulnerabilidad potencia su carrera actoral: “Siento mucho miedo. Y eso me gusta”

El artista estadounidense profundizó en su relación con la incertidumbre, la tensión y los desafíos creativos que lo impulsan a elegir roles audaces y explorar nuevos territorios en su oficio

Josh Brolin reflexionó sobre cómo

¿Vuelve Ripley?: Sigourney Weaver evalúa retomar su emblemático personaje y el posible renacer de Alien

Tras casi 30 años desde su última aparición, la icónica actriz expresó a Vanity Fair que evalúa el proyecto de Walter Hill que explorará nuevas dimensiones sociales y emocionales de la saga de ciencia ficción que la consagró

¿Vuelve Ripley?: Sigourney Weaver evalúa

Marvel anunció que “Spider-Man y Daredevil compartirán historias en nuevas temporadas”

Brad Winderbaum, productor de Marvel, aseguró que la comunicación constante entre los equipos creativos de ambas franquicias permitirá una integración argumental inédita en próximas producciones para la plataforma Disney Plus

Marvel anunció que “Spider-Man y

Brendan Fraser compartió la principal visión de su trayectoria: “Actuar es un acto de valentía”

El actor estadounidense, ganador del Oscar, habló en un reportaje con Sharp Magazine sobre cómo el temor y la innovación lo impulsaron a sumarse a “Rental Family”. Este proyecto cinematográfico desafiante explora emociones profundas y nuevas formas de interpretación

Brendan Fraser compartió la principal
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un chofer desaparecido y el

Un chofer desaparecido y el incendio fatal de una iglesia: investigan si el presunto femicida de Córdoba cometió más crímenes

La Libertad Avanza también pidió reimprimir los afiches que deben exhibirse con los candidatos en cada centro de votación de PBA

Cuánto dinero y cuántos empleos genera el negocio del delivery en Argentina

Qué es el bluetoothing y por qué alarma a las autoridades de salud ante el aumento de los casos de VIH

Quién es el principal sospechoso del doble femicidio y secuestro de su hijo en Córdoba: su militancia en “Varones Unidos”

INFOBAE AMÉRICA
Malba anunció dos nuevas exposiciones

Malba anunció dos nuevas exposiciones centradas en el arte brasileño y caribeño

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

TELESHOW
Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron el sexo de su bebé: “Nos preparamos”

El nuevo estilo dark que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez para el otoño turco: “Un domingo en el Bósforo”

Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”