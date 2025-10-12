Entretenimiento

Marvel anunció que “Spider-Man y Daredevil compartirán historias en nuevas temporadas”

Brad Winderbaum, productor de Marvel, aseguró que la comunicación constante entre los equipos creativos de ambas franquicias permitirá una integración argumental inédita en próximas producciones para la plataforma Disney Plus

Por Mirko Racovsky

Marvel confirma conexión directa entre
Marvel confirma conexión directa entre "Spider-Man: Brand New Day" y "Daredevil: Born Again"

La expansión del Universo Cinematográfico de Marvel sigue generando expectativas entre los seguidores con la confirmación de nuevas conexiones entre sus franquicias más reconocidas. Recientemente, Hobby Consolas informó que Spider-Man: Brand New Day y la segunda temporada de Daredevil: Born Again estarán directamente vinculadas, reforzando la apuesta del estudio por la coherencia narrativa y la colaboración entre equipos creativos en las próximas producciones de Disney Plus.

Brad Winderbaum, productor de Marvel, explicó durante la Comic Con de Nueva York que los equipos responsables de la nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, y de la continuación de Daredevil, con Charlie Cox en el papel de Matthew Murdock, mantienen una comunicación constante.

Winderbaum señaló que el objetivo principal es asegurar que ambas producciones compartan una coherencia argumental, ya que “se trata de un universo muy similar y es importante”. Aunque el productor evitó revelar detalles específicos sobre la naturaleza de la conexión, dejó claro que la integración entre las historias es una prioridad para el estudio, según detalló Hobby Consolas.

El productor Brad Winderbaum destaca
El productor Brad Winderbaum destaca la coherencia narrativa entre las nuevas producciones de Marvel (REUTERS/Daniel Cole)

La referencia a Spider-Man en el segundo episodio de “Born Again”

En el arranque del segundo episodio de Daredevil: Born Again, un detalle ha despertado la curiosidad de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel al arrojar luz sobre el paradero reciente de Spider-Man, interpretado por Tom Holland.

Durante un discurso ante la ciudad, Wilson Fisk —nuevo alcalde de Nueva York— identifica explícitamente a ciertos héroes enmascarados como una amenaza al orden, entre ellos, un misterioso hombre disfrazado de araña, evidente referencia al icónico hombre araña.

Wilson Fisk, como alcalde de
Wilson Fisk, como alcalde de Nueva York, menciona a Spider-Man como amenaza en su discurso (Photo by Giovanni Rufino. © 2025 MARVEL)

Este guiño introduce la confirmación de que Peter Parker ha continuado su lucha contra el crimen en Nueva York tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, reprimiendo su rol como justiciero urbano y manteniéndose al margen de agrupaciones de mayor envergadura, como los Vengadores.

El tratamiento que el personaje recibe, agrupado por Fisk junto a vigilantes como Daredevil y Punisher, sugiere que el joven superhéroe ha seguido en el anonimato, enfrentando a criminales menores y optando por una vida más sencilla tras el borrado de su identidad de la memoria colectiva gracias al hechizo de Doctor Strange.

El hecho de que Spider-Man ya no cuente con los recursos tecnológicos de Tony Stark ni con el respaldo de los Vengadores lo sitúa en un escenario más cercano a sus orígenes en los cómics, donde su labor se enfocaba en la protección de su vecindario y la ayuda a los más indefensos.

Peter Parker continúa su lucha
Peter Parker continúa su lucha contra el crimen en Nueva York tras los eventos de "No Way Home"

Un universo narrativo cohesionado

La importancia de este enfoque radica en la estrategia de Marvel de fortalecer su universo compartido, permitiendo que personajes y tramas se entrelacen de manera orgánica. Winderbaum destacó que, aunque los cómics de Daredevil y The Punisher presentan una visión de Nueva York distinta a la de Spider-Man, todos estos relatos conviven en el mismo universo.

Esta diversidad de tonos y estilos narrativos, según el productor, enriquece la experiencia de los espectadores y permite contar historias diferentes sin perder la cohesión general. Hobby Consolas remarcó que la colaboración entre los equipos de ambas franquicias es fundamental para lograr este equilibrio.

La conexión entre Spider-Man y Daredevil ya tenía antecedentes en el Universo Cinematográfico de Marvel. En Spider-Man: No Way Home, estrenada en 2021, el público presenció un cruce entre ambas sagas cuando Peter Parker, interpretado por Tom Holland, recurrió a Matthew Murdock como su abogado tras la revelación de su identidad secreta. Este encuentro sentó un precedente para futuras colaboraciones y consolidó la relación entre los personajes en la pantalla.

El cruce entre Spider-Man y
El cruce entre Spider-Man y Daredevil en "No Way Home" consolida la relación entre ambos personajes

Otro elemento que refuerza la integración de estas franquicias es la participación de Jon Bernthal en Spider-Man: Brand New Day. El actor, conocido por su papel como Frank Castle en la serie The Punisher, también tendrá un rol relevante en la primera temporada de Daredevil: Born Again.

Según Hobby Consolas, la presencia de Bernthal en ambas producciones amplía el universo de Marvel y aporta mayor profundidad a la interconexión de sus historias.

Marvel demuestra que la coexistencia de diferentes estilos y perspectivas dentro de un mismo universo narrativo permite que cada franquicia conserve su identidad, mientras contribuye a una visión compartida. La integración de Spider-Man, Daredevil y The Punisher en un mismo entorno narrativo abre nuevas posibilidades y matices en las próximas entregas de Disney Plus.

