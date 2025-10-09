Justin Bieber le resta importancia al alarmante pedido de oración de su madre: “Claridad y sanación sobre ti”

La madre del cantante había compartido una emotiva oración que generó miles de comentarios en redes.(Instagram/@pattiemallette)

El vínculo entre Justin Bieber y su madre, Pattie Mallette, volvió a captar la atención pública tras un intercambio reciente en redes sociales. La madre del cantante, conocida por su profunda fe cristiana, publicó una sentida oración pidiendo “sanidad” para su hijo, mientras que él respondió con una dosis de humor que no pasó desapercibida.

El 22 de septiembre, Mallette, de 50 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de Bieber acompañadas de un mensaje lleno de fervor religioso. “Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti, Justin”, escribió.

En el extenso texto, la madre del intérprete de “Sorry” pidió que “toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús”.

“Espíritu Santo, rodéalo con VERDAD, LUZ y PROTECCIÓN. SANA CADA HERIDA en su corazón, mente y cuerpo, visible e invisible, restaura lo que ha sido robado y cúbrelo con INTEGRIDAD”, agregó Mallette en su mensaje, que rápidamente generó reacciones y comentarios que se unieron a su plegaria pública.

“Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti, Justin”, escribió Pattie en su publicación. (Instagram/Pattie Mallette)

La madre del artista continuó su oración pidiendo que su hijo “sea un testimonio audaz del poder, amor y gracia sanadora de Dios”.

Mallette, sin embargo, no explicó el motivo detrás de su mensaje. Su publicación despertó especulaciones entre los fanáticos, algunos de los cuales interpretaron el texto como una señal de que Justin podría estar atravesando un momento personal difícil.

Dos semanas después, el cantante decidió pronunciarse, pero lo hizo con un toque irónico.

“Lo único de lo que necesito sanar es de mi dedo meñique torcido por jugar ping pong”, comentó Bieber en la publicación.

Su respuesta, breve y sarcástica, contrastó con la intensidad del mensaje de su madre. Aunque algunos la interpretaron como una manera de restarle dramatismo a la situación, otros vieron en ella el reflejo del estilo relajado con el que el artista suele manejar la atención mediática.

Pese a su tono burlón, Bieber ha dejado en claro que su fe sigue siendo una parte central de su vida.

Dos días antes de la publicación de su madre, el cantante compartió en Instagram un mensaje sobre cómo la religión lo ayuda a sobrellevar la fama y los desafíos personales.

Justin Bieber suele hablar abiertamente de su fe y de su importancia en su vida familiar (EFE/Lucas Galvez)

“Jesús enseña que nuestro esfuerzo es simplemente una respuesta al regalo de la vida y del perdón”, escribió el 20 de septiembre. “Jesús se convierte en el premio. Y el crecimiento se vuelve algo que deseas por la gracia que hemos recibido”, añadió.

El artista canadiense, de 31 años, ha hecho de su espiritualidad un eje constante en su carrera y en su música.

Su más reciente álbum, Swag II, lanzado el 5 de septiembre, incluye canciones como “Story of God” y “Everything Hallelujah”, en las que explora temas de redención, propósito y fe.

En su videoclip más reciente, correspondiente al tema “Speed Demon”, aparece vistiendo una camiseta con el mensaje Pray for Me (“Reza por mí”).

Aunque su estilo de vida ha pasado por altibajos, Bieber parece estable en su rutina personal y profesional por el momento.

Justin y Hailey Bieber celebraron siete años de matrimonio en septiembre de 2025.(Instagram/justinbieber)

Él y su esposa, la modelo Hailey Baldwin Bieber, celebraron su séptimo aniversario de matrimonio el 13 de septiembre, poco después del primer cumpleaños de su hijo, Jack Blues, en agosto.

“Han tenido problemas como cualquier pareja, pero siempre vuelven al mismo punto: realmente creen que son almas gemelas”, aseguró una fuente a la revista PEOPLE.

En paralelo, el canadiense ha utilizado sus redes para compartir reflexiones sobre los valores familiares y espirituales que guían su hogar.

En septiembre publicó una lista de “10 reglas” bajo el título The Bieber Family, en la que incluyó principios como “valoramos el descanso como adoración” y “valoramos la vida como un regalo y practicamos la gratitud diaria”.