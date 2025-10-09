Entretenimiento

Justin Bieber le resta importancia al alarmante pedido de oración de su madre: “Claridad y sanación sobre ti”

El cantante canadiense respondió a la plegaria pública que había despertado preocupación en las redes sociales

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
La madre del cantante había
La madre del cantante había compartido una emotiva oración que generó miles de comentarios en redes.(Instagram/@pattiemallette)

El vínculo entre Justin Bieber y su madre, Pattie Mallette, volvió a captar la atención pública tras un intercambio reciente en redes sociales. La madre del cantante, conocida por su profunda fe cristiana, publicó una sentida oración pidiendo “sanidad” para su hijo, mientras que él respondió con una dosis de humor que no pasó desapercibida.

El 22 de septiembre, Mallette, de 50 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de Bieber acompañadas de un mensaje lleno de fervor religioso. “Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti, Justin”, escribió.

En el extenso texto, la madre del intérprete de “Sorry” pidió que “toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús”.

“Espíritu Santo, rodéalo con VERDAD, LUZ y PROTECCIÓN. SANA CADA HERIDA en su corazón, mente y cuerpo, visible e invisible, restaura lo que ha sido robado y cúbrelo con INTEGRIDAD”, agregó Mallette en su mensaje, que rápidamente generó reacciones y comentarios que se unieron a su plegaria pública.

“Declaro libertad, fuerza, claridad y
“Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti, Justin”, escribió Pattie en su publicación. (Instagram/Pattie Mallette)

La madre del artista continuó su oración pidiendo que su hijo “sea un testimonio audaz del poder, amor y gracia sanadora de Dios”.

Mallette, sin embargo, no explicó el motivo detrás de su mensaje. Su publicación despertó especulaciones entre los fanáticos, algunos de los cuales interpretaron el texto como una señal de que Justin podría estar atravesando un momento personal difícil.

Dos semanas después, el cantante decidió pronunciarse, pero lo hizo con un toque irónico.

“Lo único de lo que necesito sanar es de mi dedo meñique torcido por jugar ping pong”, comentó Bieber en la publicación.

Su respuesta, breve y sarcástica, contrastó con la intensidad del mensaje de su madre. Aunque algunos la interpretaron como una manera de restarle dramatismo a la situación, otros vieron en ella el reflejo del estilo relajado con el que el artista suele manejar la atención mediática.

Pese a su tono burlón, Bieber ha dejado en claro que su fe sigue siendo una parte central de su vida.

Dos días antes de la publicación de su madre, el cantante compartió en Instagram un mensaje sobre cómo la religión lo ayuda a sobrellevar la fama y los desafíos personales.

Justin Bieber suele hablar abiertamente
Justin Bieber suele hablar abiertamente de su fe y de su importancia en su vida familiar (EFE/Lucas Galvez)

“Jesús enseña que nuestro esfuerzo es simplemente una respuesta al regalo de la vida y del perdón”, escribió el 20 de septiembre. “Jesús se convierte en el premio. Y el crecimiento se vuelve algo que deseas por la gracia que hemos recibido”, añadió.

El artista canadiense, de 31 años, ha hecho de su espiritualidad un eje constante en su carrera y en su música.

Su más reciente álbum, Swag II, lanzado el 5 de septiembre, incluye canciones como “Story of God” y “Everything Hallelujah”, en las que explora temas de redención, propósito y fe.

En su videoclip más reciente, correspondiente al tema “Speed Demon”, aparece vistiendo una camiseta con el mensaje Pray for Me (“Reza por mí”).

Aunque su estilo de vida ha pasado por altibajos, Bieber parece estable en su rutina personal y profesional por el momento.

Justin y Hailey Bieber celebraron
Justin y Hailey Bieber celebraron siete años de matrimonio en septiembre de 2025.(Instagram/justinbieber)

Él y su esposa, la modelo Hailey Baldwin Bieber, celebraron su séptimo aniversario de matrimonio el 13 de septiembre, poco después del primer cumpleaños de su hijo, Jack Blues, en agosto.

“Han tenido problemas como cualquier pareja, pero siempre vuelven al mismo punto: realmente creen que son almas gemelas”, aseguró una fuente a la revista PEOPLE.

En paralelo, el canadiense ha utilizado sus redes para compartir reflexiones sobre los valores familiares y espirituales que guían su hogar.

En septiembre publicó una lista de “10 reglas” bajo el título The Bieber Family, en la que incluyó principios como “valoramos el descanso como adoración” y “valoramos la vida como un regalo y practicamos la gratitud diaria”.

Temas Relacionados

Justin BieberPattie Mallette

Últimas Noticias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional, tensiones, demandas y pérdidas millonarias

Según un informe estadounidense, el actor enfrenta conflictos internos en sus proyectos, disputas legales, enfrentamientos con colegas y dificultades financieras

El ocaso de Kevin Costner:

Así suena ‘Golden’ de Huntrix en la vida real: las protagonistas ‘KPop Demon Hunters’ salen de la película para cantarla en directo

Tres talentosas artistas dieron vida sobre el escenario a las heroínas animadas más populares del momento durante una actuación televisiva que confirmó el alcance global del fenómeno musical nacido en una cinta de Netflix

Así suena ‘Golden’ de Huntrix

“Dondequiera que esté, siempre seré puertorriqueño”: Bad Bunny, el embajador cultural rumbo al Super Bowl

En diálogo con Billboard, el cantante reflexionó sobre su identidad, su vínculo con Puerto Rico y cómo llevará la esencia de su isla al escenario del Super Bowl LX, consolidándose como un referente global de la música y la cultura latina

“Dondequiera que esté, siempre seré

La confesión más honesta de Victoria Beckham: “Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo”

La ex Spice Girl narra cómo la exigencia pública afectó su salud mental y cómo el apoyo familiar resultó fundamental

La confesión más honesta de

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora, cómo ver en vivo, modelos y artistas confirmados

La marca estadounidense prepara una nueva puesta en escena que busca reconectar con la audiencia internacional a través de plataformas digitales y un enfoque más inclusivo

Victoria’s Secret Fashion Show 2025:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El economista que más escucha

El economista que más escucha Milei dijo que el Gobierno “va a hacer lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”

Qué es Zangi, la aplicación que habrían utilizado los autores del triple femicidio para transmitir los crímenes

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Vuelve Luis Caputo de EEUU, a la espera del anuncio sobre el paquete de ayuda financiera de Trump

Mercados: suben fuerte las acciones y los bonos antes de la definición de la ayuda financiera de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Putin admitió la responsabilidad rusa

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

La novela del premio Nobel de Literatura escrita en una sola frase a lo largo de más de 400 páginas

La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el violador de Gisèle Pelicot que se negó a admitir el delito pese a los videos

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Ana

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte