La madre de Justin Bieber pide por su salud en una emotiva publicación de Instagram

Pattie Mallette compartió una oración para Justin Bieber. (Instagram/@pattiemallette)

Justin Bieber se prepara para encabezar el festival Coachella 2025 y para ello cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Pattie Mallette.

La escritora y figura pública posteó en su cuenta de Instagram una conmovedora oración dedicada a su hijo, en la que pidió por su salud emocional, espiritual y física.

“Estamos animándote y orando por ti siempre, Justin”, escribió Mallette el domingo, junto a una serie de fotografías del cantante en los campos del festival en Indio, California.

En una de las imágenes, el intérprete de Peaches aparece con una camiseta con la leyenda “Pray for me” (“Recen por mí”), un detalle que generó especulaciones entre sus seguidores.

Pattie Mallette hizo una plegaría por Justin Bieber. (Instagram/Pattie Mallette)

Por si fuera poco, en su mensaje, la mujer de 50 años declaró: “Proclamo libertad, fuerza, claridad y salud sobre ti, Justin. Que cada cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se rompa en el nombre de Jesús”.

También pidió que el “Espíritu Santo lo rodee con verdad, luz y protección”, y que cada herida en su corazón, mente y cuerpo, “vista o no vista”, pueda ser restaurada.

La madre del artista, autora del libro Nowhere but Up: The Story of Justin Bieber’s Mom, cerró su plegaria con un deseo aún más profundo: “Silencia toda voz que no venga de ti, y que su vida sea un testimonio valiente de Tu poder, amor y gracia sanadora”.

El posteo de Pattie Mallette despertó una mezcla de preocupación y respaldo entre los fans de Bieber. Algunos se preguntaron: “¿Qué le pasó a Justin?”, interpretando el tono del mensaje como una señal de alarma.

Los fans de Justin Bieber se unieron a las oraciones de Pattie Mallette. (Instagram/Pattie Mallette)

Otros, en cambio, defendieron que se trataba simplemente de “la oración de una madre por su hijo” y el reflejo de la fe cristiana que Pattie ha practicado durante décadas.

Más allá de las dudas, muchos seguidores se unieron a la plegaria. Un usuario comentó: “Este hombre me salvó… y estoy dispuesto a hacer lo que sea para pagar esa deuda”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Pattie Mallette acompaña públicamente a Justin Bieber en sus momentos decisivos.

Desde el inicio de su carrera, cuando Bieber saltó a la fama a través de YouTube, Mallette ha sido una figura constante, tanto en los escenarios como en la vida privada del cantante.

Pattie Mallette ha estado muy presente en la carrera de su hijo Justin Bieber. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2020, madre e hijo asistieron juntos al estreno de Justin Bieber: Seasons, el documental de YouTube que narró las luchas y victorias del artista.

El esperado regreso a los escenarios

La oración llega en un momento clave para el cantante de 31 años, quien recientemente firmó un contrato de 10 millones de dólares para encabezar Coachella el próximo abril. El acuerdo marca su regreso triunfal a un escenario de talla mundial tras un periodo de relativa inactividad.

En 2025, Justin Bieber ya había dado señales de estar listo para retomar su carrera con fuerza al lanzar los álbumes Swag y Swag II en junio y septiembre, respectivamente.

Justin Bieber firmó un contrato de 10 millones de dólares para encabezar Coachella. (EFE/Lucas Galvez)

Sin embargo, su comportamiento en público y el uso abierto de cannabis habían generado preocupación en parte de sus seguidores.

Además, su vida personal volvió a ocupar titulares por los rumores de crisis matrimonial con Hailey Bieber, aunque la modelo y empresaria desmintió las versiones en una entrevista con Vogue, pidiendo a los críticos que “se calmaran” y “pasaran página”.