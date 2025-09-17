Entretenimiento

Las 10 reglas que Justin Bieber tiene para su familia con su esposa Hailey

A siete años de su boda, los Bieber revelan las reglas que guían su matrimonio.

Justin Bieber publicó cuales son
Justin Bieber publicó cuales son las reglas que rigen el hogar que construyó con Hailey. (Instagram/justinbieber)

El 13 de septiembre de 2018, Justin Bieber y Hailey Baldwin dieron el “sí, acepto” en una discreta ceremonia civil en Nueva York. Siete años después, la pareja no solo celebra su aniversario, sino también un sólido compromiso basado en valores compartidos.

El pasado domingo 14 de septiembre, el cantante canadiense de 31 años compartió un emotivo mensaje en Instagram para conmemorar su séptimo aniversario de bodas con la modelo de 28 años.

En su publicación, el artista reveló una imagen que mostraba un arte mural con una lista titulada “La familia Bieber”, en la que destacaban los principios que, según él, rigen su hogar:

  • 1. Valoramos el descanso como un acto de adoración.
  • 2. Valoramos la longevidad y un ritmo de vida sostenible.
  • 3. Valoramos la calidad y la excelencia en la producción.
  • 4. Valoramos la innovación y el progreso de la experiencia humana.
  • 5. Valoramos la salud y el bienestar físico como un acto de responsabilidad social.
  • 6. Valoramos la sostenibilidad y la creación de productos que sirven a la humanidad.
  • 7. Valoramos el servicio y hacer que las personas sientan que pueden volar.
  • 8. Valoramos la generosidad y la generosidad al dar tiempo, dinero y respeto a quienes siguen nuestro camino. 
  • 9. Valoramos la vida como un regalo y practicamos la gratitud diaria por el día que se nos ha dado.
  • 10. Valoramos a los seres humanos y creemos en su dignidad y valor eterno.
Justin Bieber compartió la lista
Justin Bieber compartió la lista de valores que rigen a su familia. (Instagram/Justin Bieber)

Ese mismo día, Justin Bieber publicó una serie de fotos junto a Hailey durante una salida nocturna, en las que se les ve sonrientes y muy cercanos, desmintiendo indirectamente los persistentes rumores de crisis matrimonial que han rodeado a la pareja en los últimos meses.

Desde que oficializaron su unión en 2018, los Bieber han atravesado varias etapas importantes. En septiembre de 2019, celebraron una ceremonia religiosa frente a más de 150 invitados en Carolina del Sur.

En mayo de 2024, la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo, al que llamaron Jack Blues, nació en agosto del mismo año, marcando un nuevo capítulo en sus vidas como padres.

Justin Bieber y Hailey Bieber
Justin Bieber y Hailey Bieber dieron la bienvenida a su primer hijo en agosto de 2024. (X/Justin Bieber)

“El posparto es el momento más delicado que he vivido en mi vida, y aprender una nueva versión de mí misma es muy difícil. Y estar haciendo eso mientras entro en internet a diario y la gente dice: ‘Se están divorciando ,son así ,no son felices‘: es una locura. No puedo ni empezar a explicarlo. Es una vida de locos”, declaró Hailey a Vogue en mayo

A pesar de estas grandes alegrías, no todo ha sido fácil para la pareja. En julio de este año, Justin respondió a los rumores de separación y tensiones maritales a través de la música.

En su séptimo álbum de estudio, Swag, el cantante abordó directamente las dificultades en la relación. En la canción “Walking Away”, canta: “Hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia / Creo que es mejor si tomamos un descanso / Y recordamos lo que es la gracia”.

No obstante, cualquier señal de distanciamiento parece haberse disipado con el lanzamiento de Swag II este mes, un álbum en el que el cantante vuelve a centrar su lírica en el amor duradero y la paternidad.

Justin y Hailey Bieber han
Justin y Hailey Bieber han pasado por varios rumores de divorcio. (Backgrid/The Grosby Group)

En el tema “Love Song”, expresa: “El tiempo se vuelve más hermoso contigo, me elevo / Algo comienza a apoderarse de mí / Hechizado, nena, es como magia cuando me besas”.

Hailey, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en redes, centrada en su marca de belleza Rhode, que recientemente expandió su presencia a las tiendas Sephora.

