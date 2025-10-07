Entretenimiento

Kristin Davis se disculpa con su coprotagonista de ‘Sex and the City’, Bridget Moynahan, por su comportamiento en el set

La intérprete de la querida Charlotte reconoció que permitió que su personaje influyera en su trato hacia la actriz que dio vida a Natasha, una situación que recién comprendió con el paso de los años y la madurez emocional

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
La primera película de "Sex
La primera película de "Sex and the City" se estrenó en 2008 y recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo.

La actriz Kristin Davis, recordada por su papel de Charlotte York en Sex and the City, se ha disculpado públicamente con su excompañera Bridget Moynahan, quien interpretó a Natasha, la esposa de Mr. Big. En una reciente entrevista, Davis reflexionó sobre su comportamiento en el set y admitió que había dejado que la dinámica de sus personajes se filtrara en la vida real.

Una disculpa esperada después de más de dos décadas

Durante una conversación en el pódcast “¿Eres Charlotte?” de iHeartRadio, Kristin Davis, de 60 años, recordó cómo trató a Moynahan durante el rodaje de la serie original a finales de los noventa.“Normalmente, con los actores invitados intentaba ser muy amable porque podía ser intimidante llegar a un set ya consolidado”, explicó. “Pero en este caso, internalicé demasiado el punto de vista de Charlotte y no fui tan cálida con Bridget como debí haber sido”.

La actriz añadió: “No creo haber sido tan amable contigo. Me siento muy mal por eso, Bridget”. Su compañera, de 54 años, aceptó la disculpa con naturalidad y respondió entre risas: “Está bien ahora, ¡no te preocupes!”.

El momento fue emotivo para ambas, ya que Moynahan fue durante años el símbolo del obstáculo entre Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) y Mr. Big, una de las historias más recordadas del universo de Sex and the City.

Bridget Moynahan aceptó la disculpa
Bridget Moynahan aceptó la disculpa de Kristin Davis tras recordar su tensa relación en el set del icónico programa. REUTERS/Caitlin Ochs

Cómo la ficción influyó en la vida real

Davis reconoció que le resultó difícil separar su personaje del mundo real. “En esa época, sentía que debía proteger a mis amigas, como Charlotte lo haría. Me volví menos indulgente si alguien parecía amenazar ese vínculo, incluso fuera de la ficción”, dijo.

Moynahan también recordó la confusión que le generó la actitud de Davis. “Cuando más tarde coincidimos en el gimnasio, ella fue muy amable conmigo, y pensé: ‘¿Por qué es tan simpática ahora?’”, contó entre risas. A lo que Davis explicó: “Para entonces, ya no estábamos en nuestros personajes y podía ser una persona normal”.

Ambas actrices destacaron lo común que es que los fanáticos mantengan posturas intensas respecto a los personajes. “A veces decía en voz alta: ‘No, ella tuvo una aventura con mi marido. Analicemos esto’”, comentó Moynahan al referirse al triángulo amoroso entre Natasha, Mr. Big y Carrie.

El adiós a And Just Like That y la tristeza del elenco

La disculpa llega poco después de que se confirmara el fin de “And Just Like That”, la secuela de Sex and the City estrenada en 2021 en HBO Max y Sky. Davis, junto con Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon, retomó su icónico papel en esta nueva versión que exploraba la vida de las protagonistas en la madurez.

La actriz reflexionó sobre su
La actriz reflexionó sobre su actitud en el pódcast “¿Eres Charlotte?” de iHeartRadio, donde admitió haberse sentido “tonta” por confundir la ficción con la realidad. Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group 27 JULY 2021 New York, NY - "Sex and the City" stars Sarah Jessica Parker and Bridget Moynahan film a scene for upcoming sequel, "And Just Like That" in NYC.

La actriz reveló recientemente que el elenco no sabía que la serie sería cancelada tras tres temporadas. En una entrevista con Drew Barrymore, confesó que la noticia los tomó por sorpresa. “Era cierto, no sabíamos nada. Nuestro compromiso era por tres años, pero asumí que continuaríamos”, dijo.

La cancelación fue confirmada por el showrunner Michael Patrick King, quien explicó que el final de la tercera temporada era un buen punto para concluir la historia. “Mientras escribía el último episodio, me quedó claro que era un lugar maravilloso para detenerse”, expresó en redes sociales.

Reacciones y legado de una serie icónica

La noticia de la cancelación provocó una ola de reacciones entre los seguidores. And Just Like That recibió críticas mixtas, pero logró reavivar el interés por los personajes que marcaron a toda una generación. Davis publicó un mensaje en Instagram expresando su tristeza: “Estoy profundamente triste. Amo a todo nuestro elenco, equipo y a los 400 artesanos que pusieron su amor en este proyecto. Y a nuestros fieles seguidores, los amamos por siempre”.

El reencuentro entre las intérpretes
El reencuentro entre las intérpretes coincidió con el anuncio del final de And Just Like That, la secuela de Sex and the City. (HBO)

El universo de Sex and the City deja atrás más de dos décadas de historias sobre amistad, amor, deseo y crecimiento personal. Desde su debut en 1998, la serie ha sido considerada un referente cultural por su representación de la independencia femenina y la exploración de la sexualidad en la televisión.

Temas Relacionados

Kristin DavisSex and the CityBridget MoynahanSarah Jessica ParkerDisculpa públicaSeries De Televisión

Últimas Noticias

“The Witcher 4” lanzó su tráiler oficial: así será la nueva temporada con Liam Hemsworth

Los nuevos episodios de la serie llegarán a Netflix el próximo 30 de octubre

“The Witcher 4” lanzó su

De la rivalidad artística a la complicidad en pantalla: así fue la inesperada reunión entre Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro

Durante su participación en el podcast New Heights, ambos actores compartieron anécdotas de sus trayectorias, compararon métodos de grandes directores y hasta opinaron sobre figuras icónicas como Sean Penn y Robert De Niro

De la rivalidad artística a

Caos, estrellas invitadas y humor improvisado: así será la secuela de This Is Spinal Tap, con Paul McCartney y Elton John

En su charla con Bill Maher en Club Random Podcast, Rob Reiner adelantó detalles de esta nueva entrega y confesó que recuperará el espíritu irreverente de la original

Caos, estrellas invitadas y humor

¿Alfred Hitchcock se inspiró en Ed Gein para crear ‘Psicosis’? La verdad detrás de una las películas más influyentes del siglo XX

Una entrevista con el escritor de la novela original, Robert Bloch, reveló impactantes detalles sobre los orígenes de su icónico protagonista, Norman Bates

¿Alfred Hitchcock se inspiró en

Todo lo que se debe saber sobre Halloween Horror Nights 2025, el evento más esperado del año en Universal Orlando

La nueva edición incluirá diez experiencias inmersivas inspiradas en franquicias como Five Nights at Freddy’s, Jason Universe y Terrifier, además de propuestas originales creadas por los diseñadores del parque temático

Todo lo que se debe
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grupo PIER: cómo trabajan los

Grupo PIER: cómo trabajan los voluntarios que llevan salud y educación a comunidades aisladas de Catamarca

Los textiles, en alerta: por menos consumo y récord de importaciones, cerraron 380 empresas y se perdieron 11.500 empleos

Un delincuente de 23 años intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía

El Gobierno porteño realizó otro desalojo en un antiguo mercado que estaba usurpado hace 14 años en Palermo

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”